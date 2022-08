Se puso en funcionamiento el edificio de Tribunales en Oberá

sábado 06 de agosto de 2022 | 6:04hs.

En la jornada de ayer, la justicia misionera dio un gran paso hacia la modernización. Es que se puso en marcha finalmente el edificio de Tribunales en la ciudad de Oberá, que será el “Palacio de Justicia” de la segunda circunscripción.



Es que en dichas instalaciones se prevé el funcionamiento de los fueros Civil, Comercial, Laboral y de Familia; mientras que en un futuro ya se piensa la construcción del fuero Penal en un terreno contiguo.



La puesta en marcha contó con la presencia del vicegobernador Carlos Arce, la presidente del Superior Tribunal de Justicia Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, con sus pares los ministros Froilán Zarza y Ramona Beatriz Velázquez, el intendente de Oberá Pablo Hassan, el diputado nacional Carlos Fernández, el diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl, entre otros funcionarios. La bendición del padre de la Iglesia Santa Rita, Jorge Noguera, y una recorrida para conocer el lugar, fueron el puntapié para dejar en marcha el establecimiento.

Arce, Venchiarutti Sartori, Hassan, Zarza, Pereyra Pigerl y Fernández.

De acuerdo a lo que se explicó, la mudanza de las diferentes dependencias judiciales será de forma paulatina y en etapas, debido a que para ello se requiere de ferias en los respectivos juzgados. Por eso, en esta primera fase será el Juzgado de Familia Nº 1; la Defensoría Civil y Comercial Nº 1; la Defensoría Civil y Comercial Nº 2; la Fiscalía en lo Civil Comercial y Laboral Nº 1 y la Fiscalía en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia Nº 2 los que comenzarán a funcionar desde este lunes.



Luego se irán sumando las demás dependencias, por lo que se estima que estará en pleno funcionamiento para fin de año. El edificio fue inaugurado en noviembre de 2019, y vio postergada su puesta en funcionamiento no sólo por el efecto de la Pandemia Covid-19, sino por las consecuencias colaterales de la misma como los inconvenientes en la adquisición de los insumos de informática y el hecho que el suministro de energía eléctrica perjudicaba a la zona y las obras necesarias se vieron postergadas.



En tanto, al ser una zona alejada del centro obereño, desde el Superior Tribunal de Justicia también se sugirió la espera hasta contar con los servicios de transporte para que el justiciable, los abogados y el mismo personal tenga una forma más directa de acceso al edificio ubicado en la intersección de las calles Salto Bielakowski y Salto Zinas.



Expectativas y comodidad

Sobre la puesta en marcha del edificio, la presidente del STJ Venchiarutti Sartori indicó a El Territorio que “si bien se había inaugurado en 2019, se vio postergada la puesta en funcionamiento por la pandemia, por cuestiones de la energía porque cuando nos dimos cuenta el barrio había crecido mucho y no queríamos traer un problema”.



“Fue un camino largo y para el Poder Judicial de la provincia es muy importante, porque es nuestro, ya no habrás más alquileres, ya no habrá búsqueda de precios, ya no más lugares separados que implica que la gente tenga que ir de un lugar a otro, sobre todo en una ciudad como Oberá que se caracteriza por sus subidas y bajadas; es nuestro y está armado al servicio de los trabajadores y de aquellos que vienen a requerir nuestros servicios”, remarcó.



Y apuntó que la mudanza será en etapas porque “el trabajo es arduo, se trasladan documentos, material, archivos, y todo eso lo hace el propio personal con ayuda del intendente y de Gendarmería. Creemos que para fin de año, menos la Cámara de Apelaciones, pero vamos a tener todo instalado. También trabajamos con el Colegio de Abogados para alternativamente ir mudando, ya que también eso implica una feria extraordinaria que afecta al abogado y al judiciable”.



Por su parte, el vicegobernador Arce aseveró que “va a ser un antes y un después en la segunda circunscripción. Me imagino a gente de Dos de Mayo, Salto Encantado, Campo Viera, que vienen y en la gran mayoría de los casos van a resolver sus problemas en el mismo día porque antes tenían que caminar en diferentes dependencias y hoy van a caminar en un mismo edificio. Eso cambia muchísimo, era algo muy esperado por la ciudad de Oberá y las localidades vecinas”.



“La Justicia va a tener un equipo interdisciplinario, para que alguien que venga de otro lugar tenga el recorrido por donde corresponde. Siempre es bueno formar equipo y en este caso, en un mismo lugar, hay doble beneficio”, agregó.



Y mencionó que “potencialmente va a ir creciendo y está programado el edificio de la justicia penal en el terreno aledaño, por lo que seguiremos con paso firme y seguro”.



Derrame económico

Además de los beneficios que trae la concentración de las diferentes dependencias judiciales en un solo lugar, las expectativas también están puestas en el derrame económico que el edificio traerá al barrio. Se trata de una zona más bien alejada del casco céntrico de la ciudad, con casas y algunos negocios en las cercanías. Pero con la puesta en marcha, se estima que más comercios buscarán abrir sus puertas en la zona, como por ejemplo las casas de comida.



“Creo que va a ser un polo de crecimiento económico y social importante para el barrio y para la ciudad de Oberá”, distinguió Venchiarutti Sartori al respecto.



En tanto, el intendente de Oberá Hassan dijo que “todos los obereños hemos brindado mucha colaboración para que sea posible, ultimando detalles, veredas, iluminación, líneas de colectivos, el empedrado que se está terminando”.



Respecto a los inconvenientes en agua y energía que tenía el edificio, el alcalde resaltó que se pudo resolver. “Se resolvió con la Provincia y también hay que destacar que el troncal norte pasa a escasos metros de aquí así que una vez que termine la obra, va a tener la conexión cercana al troncal”.

Abogados apuntan a la digitalización

Martín Moreira, vocal del Colegio de Abogados de Misiones, celebró la puesta en marcha del edificio y remarcó que “los colegas lo ven con gran augurio, la segunda circunscripción se merecía esto ya que el servicio de justicia venía bastante relegado”. “En todos los juzgados, las condiciones de infraestructura eran precarias. Este es un lugar amplio que también se merece el justiciable, acorde a sus necesidades, a los intereses de la sociedad. Esperemos que vengan los demás juzgados, y que no se olviden de la justicia penal que también está con una infraestructura pequeña”.



Sobre la modernización, detalló que “el Colegio de Abogados avanza en pelear por la digitalización de expedientes para abandonar el papel”. “Es un gran problema, porque los expedientes pesan mucho. Las estructuras de los edificios, por el volumen de papel, colapsan como pasó en el viejo juzgado correccional y de menores, donde se tuvo que mudar porque no aguantaba la cantidad de archivos. Avanzar en la digitalización no sólo facilita en ese sentido, sino además es práctico y ágil”, dijo.