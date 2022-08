Un regalo inesperado: “Dios vio mi necesidad y lo que necesitábamos, por fin podemos salir todos juntos”

jueves 04 de agosto de 2022 | 11:10hs.

Tania Montenegro estudia Enfermería y en su día a día lleva al jardín y a controles a su hija Valentina, quien por nacer prematura padece de una discapacidad motriz.

Hace exactamente 7 días, sus vidas cambiaron, es que al llevar a Valentina al jardín junto a su andador en la motocicleta que poseían, se cruzaron con Melina Genovese y Facundo Janson, quienes se conmovieron con la imagen y le ofrecieron cambiar la moto por un auto, mano a mano.

En estos momentos de incertidumbre en el país en el que circulan varias estafas, sólo dudas cruzaron por la mente de Tania pero que en definitiva todo eso se disipó con un final feliz: obtuvo el anhelado vehículo para poder trasladar a su nena. Todo gracias a la enorme generosidad de Melina y Facundo, que desinteresadamente decidieron ayudarla.

Tania, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y destacó: “Todavía no puedo creer, la verdad que fue una felicidad inmensa, algo muy difícil de procesar, así estamos todavía con mi familia. Mi hija es una nena que la verdad que es un milagro, ella nació prematura de seis meses y debido al tiempo en Neo y la falta de oxígeno quedó con una discapacidad motriz, le cuesta caminar, gracias a terapia logró pararse pero con ayuda del andador ortopédico”.

“La estaba llevando al jardín y gracias a Dios me crucé con esta gente, no puedo explicar qué fue. Yo salí del jardín porque mi nena no se quiso quedar, la subí a la moto, hice dos cuadras y escuché la voz de una señora que me dice si puede hacerme una consulta, frené la moto y me dice si puedo estacionar”, detalló.

La mujer explicó que la pareja se paró al lado de ella y el hombre, quien se llama Facundo, dijo: “sí te cambió la moto por el auto’, yo le dije que en estos momentos nosotros no teníamos plata para cambiar y me dice que no me estaba pidiendo plata, que querían darme el auto para poder moverme con mi nena. Le digo que no y me vuelven a decir que si, que me vieron con ella y que querían verme cómoda por lo que terminamos intercambiando los números y me dijo que lo piense”.

“Llego a mi casa y cuento a mi marido lo que había pasado y no lo podíamos creer. Nosotros estábamos con expectativas al principio porque desconfiaba, porque esas cosas no suelen pasar. Le escribo a Facundo y le explico que eramos humildes que lo único que teníamos era esa moto y me dijo que lo que querían hacer es una obra de bien y lo hicimos todo legal, con todos los papeles”, acentuó.

Sobre sus emociones contó que ayer firmaron los papeles y le entregaron la llave, “no lo voy a creer porque yo siempre ando con la nena alzada y el andador de un lado, la nena del otro, el bolso del otro lado y la verdad que Dios vio mi necesidad y lo que necesitábamos, por fin podemos salir todos juntos”.

La familia se compone de cuatro integrantes y la joven madre manifestó que actualmente vive en casa de su suegra para no tener que trasladarse en colectivo y poder acompañar a su hija en el día a día, “yo soy de Candelaria y este año Valentina empezó el jardín, me vine a vivir acá para que pueda seguir bien con la facultad y poder acompañar a mi hija que está muy emocionada, ya no se quería bajar del auto, quería salir a todos lados, está contentísima”.

Finalmente agradeció, “esta pareja me cambió la vida y tampoco me va a alcanzar la vida para devolverles lo que hicieron por mí, porque no es un auto para nosotros sino que es una posibilidad y sacarnos el peso de andar con ella, todo lo que hacen por tu hijo, nunca va a alcanzar la vida para poder pagar, no tiene precio”.