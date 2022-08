No hallaron vestigios de droga ni alcohol en víctima de violación grupal

lunes 01 de agosto de 2022 | 6:03hs.

Las pericias toxicológicas practicadas a la presunta víctima de un abuso grupal en la localidad de Guaraní arrojaron resultado negativo, ya que no se hallaron vestigios de drogas ni alcohol en sangre, lo que en principio contradice la versión que indica que fue drogada por los supuestos agresores.



De todas formas, el análisis bioquímico se realizó a más de 48 horas del hecho. Por ello, al menos por el momento, el resultado de las pericias no modificó la situación procesal de los dos imputados, quienes por orden del juez de Instrucción Dos de Oberá, Horacio Alarcón, permanecen detenidos desde el pasado 17 de junio.



Se trata de Leonardo F. (20) y Damián V. (20), este último familiar de la víctima.



En tanto, la defensa de los sospechosos solicitó que la joven sea evaluada por un perito psicológico del Cuerpo Médico Forense.



Por otra parte, un vocero con acceso al expediente confirmó que tampoco se habrían hallado restos de semen en la víctima.



En tal sentido, aclaró que dicho estudio también se realizó 48 horas después de la presunta agresión, lapso en el que la joven se higienizó.



Al respecto, en diálogo con El Territorio, el padre de la denunciante había cuestionado la primera intervención policial y en el Hospital Samic, donde habrían subestimado el caso.



“La Policía tomó en serio el caso después que salió en el diario, porque antes no habían dado mucho importancia y los violadores seguían libres”, expresó el progenitor a mediados de junio.



La presunta violación grupal se registró en la madrugada del 12 de junio y la denunciante declaró que le pusieron algún tipo de droga en la bebida ya que perdió el conocimiento y recién recuperó la lucidez a media mañana, luego que su primo y el otro sospechoso la dejaron en el frente de su casa semidesnuda y cubierta con una colcha blanca con motivos negros.



Indicios

En su denuncia la joven relató que el sábado 11 de junio por la noche se encontró en la plaza San Martín de Guaraní con algunos amigos y conocidos, entre ellos su primo Damián V., Leonardo F. y varios menores.



Precisó que en un momento de la noche fueron al kiosco a comprar bebidas alcohólicas, comenzaron a tomar y después de eso ya no recordaba nada más.



Recién alrededor de las 8 del domingo recuperó la conciencia, cuando su primo y el otro ahora detenido la dejaron frente a su domicilio, semidesnuda y cubierta con una manta.



Sus padres la encontraron sentada en el acceso a la propiedad. Apenas podía hilvanar palabras y se desmayó, por lo que inmediatamente la trasladaron al Hospital Samic.



Un dato que no pasó desapercibido para las autoridades señala que alrededor de las 18 del mismo domingo, Leonardo F. llamó al celular de la víctima y atendió su mamá, ante quien el sospechoso argumentó que mantuvo relaciones sexuales con su hija, pero que se trató de un hecho consentido.



En tanto, según el progenitor de la chica la detención de los acusados se demoró porque en primera instancia la comisaría local no habría tomado el caso con la seriedad necesaria.



Por ello, en principio el magistrado no habría contado con elementos de prueba suficientes para detener a ningún sospechoso, más allá de la versión de la víctima.



“Cuando fuimos a hacer la denuncia el domingo no nos dejaron entrar con ella, supuestamente porque es mayor, siendo que estaba en estado de shock y sólo lloraba. La verdad lamentable como nos atendieron”, reclamó el padre.



En ese contexto, el lunes 13 de junio se contactó con un abogado conocido que lo asesoró para que realice una ampliación de denuncia donde la víctima aportó más datos.



También expresó reparos sobre la atención en el Hospital Samic, ya que en primera instancia no le tomaron muestras y dijeron que podía bañarse.



Antecedente

El abuso a la joven de 21 años fue el segundo denunciado en apenas una semana en Guaraní. El primer hecho se produjo el 5 de junio y la víctima es una menor de 15 años ultrajaba en un descampado del centro.



El expediente por abuso sexual con acceso carnal se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.



Por el caso fue detenido un joven de 23 años que coincide con la descripción brindada por la menor. Como si esto fuera poco, en el lugar donde se produjo el abuso la Policía encontró su billetera con su DNI, lo que terminó por implicarlo.



Esa madrugada, alrededor de las 3, una persona se acercó a un efectivo policial que se encontraba de servicio adicional en un local bailable y le señaló que en inmediaciones al polideportivo municipal había una adolescente semidesnuda y desorientada.



El uniformado constató la situación y la menor le dijo que abusaron de ella, al tiempo que brindó detalles físicos y de la vestimenta del sospechoso.



En cercanías al lugar encontraron el short de la chica y una billetera. Minutos más tarde, sobre ruta nacional 14, individualizaron a un hombre con las características dadas y se constató que se trataba de Alejandro C. (23), coincidente con el DNI hallado en el lugar del abuso.



La misma madrugada del 5 de junio la menor fue trasladada junto a su madre al Hospital Samic de Oberá para evaluación y tratamiento específico en caso de abuso sexual.



Además se hallaba descompensando y desorientada por el consumo de alguna sustancia que le habrían puesto en la bebida, lo que coincide con el relato de la segunda víctima.