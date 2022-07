Cientos de chicos de todo Misiones experimentaron con la tecnología

sábado 30 de julio de 2022 | 6:04hs.

Genaro Melo

Ayer desde las 10 y hasta las 17 se realizó el primer Meeting Disruptivo de Misiones. El evento tuvo lugar en las inmediaciones de la Cámara de Representantes de la provincia, en Posadas. Contó con la presencia de establecimientos como de la Escuela de Robótica, Silicon Misiones, el Polo TIC y la Escuela Secundaria de la Innovación, que presentaron sus propuestas pedagógicas y proyectos a la comunidad.

En los más de 15 gazebos, los niños y adolescentes vivenciaron de manera directa con la tecnología a través de videojuegos, robots de competencia -en canchas y laberintos- del Club de Robótica y modelado de piezas con impresión 3D.

Los más pequeños pudieron experimentar de forma directa con artefactos robóticos y verlos en acción. Fotos: Natalia Guerrero

La invitación se realizó a 70 escuelas de distintos puntos de la tierra colorada y además de los posadeños asistieron alumnos de Aristóbulo del Valle, Eldorado, San Vicente y San Pedro, entre otros municipios.

El nombre del evento hace relación a la celebración de una reunión de la educación disruptiva y es una convocatoria en la que se nuclearon distintos actores institucionales para poder sacar puertas afuera lo que se hace en materia de formación de base tecnológica en la provincia.

En este sentido, Walter Arriola, facilitador de equipo de la Escuela de Robótica, explicó a El Territorio que “la idea hoy es que los chicos puedan venir y conocer las distintas propuestas que se están dando desde las organizaciones que se agrupan en la educación disruptiva, que ellos pregunten sobre lo que hay en las mesas, generar interés y que puedan saber qué actividades realizamos todo el año”.

En los gazebos hubo facilitadores que enseñaron las piezas y sus procesos.

También señaló que tienen una gran demanda de inscripciones, que arrancan a partir de los 9 años. “Lo que buscamos es incorporar niños que tengan creatividad principalmente”.

Arriola remarcó que, con la pandemia y los procesos de digitalización, se disparó la convocatoria en cuanto ingresos: “Esta actividad nos permite salir de las aulas para mostrar el potencial a la comunidad”.

Acerca de la propuesta, Sebastián Damis, coordinador del Club de Robótica, mencionó: “Traemos muestras de lo que se hace en una de las áreas de la Escuela de Robótica y sus trayectos. De parte del club tenemos los robots de competencia, trajimos las canchas, de fútbol y laberintos, así como la nueva categoría que es ‘robot land’”.

Y agregó: “La búsqueda es impresionar a los niños, acercándoles cómo es una competencia de robótica y despertar el espíritu curioso en ellos, que puedan compartirlo con los padres”.

El mayor atractivo estuvo en la competencia de robots y sus canchas.

Asimismo incentivó a que más chicos se sumen, dado que desarrollan actividades atractivas para ellos. Nombró que, a principios de año, Misiones fue sede de la Liga Nacional de Robótica.

Actualmente, se realiza el torneo de robótica en la provincia, “en la última fecha tuvimos 70 inscriptos y más de 100 artefactos, allí hay robots radiocontrolados y autónomos que funcionan con sensores que se pueden probar en este stand. En el club de robótica tenemos 60 estudiantes matriculados, divididos en jóvenes y adultos”, detalló.

Masivo

La convocatoria en cuanto a estudiantes fue masiva, el predio quedó pequeño para la cantidad de niños y adolescentes que circulaban, asistidos por sus maestros y profesores. Este medio pudo dialogar con algunos de ellos, que transmitieron su parecer acerca del evento y también dejaron ver sus ilusiones.

“Me gustan mucho los juegos que se hicieron, está muy bien hecho, se enseña todo de otra manera, nunca vine a una experiencia como esta, pienso que me gustaría hacer estas cosas que veo”, dijo Emanuel Rego, alumno de 6° grado de la Escuela N° 1 Félix de Azara, de Posadas.

Mientras, Lautaro Rodríguez, del 7° grado del mismo establecimiento, destacó: “Está muy divertido, a mí me gustaría estudiar algo relacionado a esto en el futuro, creo que me atrae más la programación porque podés hacer aplicaciones que diviertan a la gente, creo que vamos a usar cada vez más la tecnología”.

También, tanto el Silicon Misiones como el Polo TIC llevaron sus propuestas para adolescentes, destinadas a aquellos que están en los últimos años del secundario.

“El evento me parece muy interesante, es algo innovador, que no acostumbramos a ver en la ciudad, todavía no estoy seguro de que estudiar, pero de esto lo que más me seduce es la robótica, más que nada me imagino por las películas”, dijo sonriente Luciano Bareiro (17), de la Escuela de Comercio N° 8, de Posadas, quien está a poco de finalizar el secundario.

En lo que refiere a la oferta destinada a estas edades, Siomara Vito, subsecretaria del Silicon Misiones, expresó: “El objetivo con este evento es que los jóvenes que están terminando la secundaria puedan acercarse y observar la oferta que tienen a disposición en la provincia, que sepan que pueden hacer un curso de programación, estudiar inglés o irse por la ciencia de datos, para incorporar herramientas pedagógicas a su perfil”.

“Con esto lo que buscamos es mostrarle a la gente que las propuestas son accesibles a todos y gratuitas, sólo depende de las ganas de estudiar de cada uno”, finalizó.