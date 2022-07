A casi un año del atentado al diputado Arias, la causa está “en vía muerta”

viernes 29 de julio de 2022 | 10:40hs.

El diputado de la provincia de Corrientes Miguel Arias sufrió una atentado el 26 de agosto de 2021. En esa oportunidad le dispararon mientras participaba de un acto de cierre de campaña del Frente de Todos en Tapebicuá. Hoy dice que "no hay ningún avance, está confirmada la intencionalidad política de que no se supiera realmente lo que pasó”.

El legislador mira hacia atrás y afirma que la investigación para esclarecer el caso está paralizada. Dice estar convencido de que no se va a saber quién y por qué le disparó. Desde el 26 de agosto de 2021 Arias lleva un proyectil de arma de fuego alojado en su cuerpo. Le dispararon cuando participaba de un acto de cierre de campaña, constituyendo un grave atentado contra la vida democrática en el país.

En diálogo con LRA12, el legislador lamentó que al día de hoy “no hay ningún avance, no hay ninguna novedad. La causa está en vía muerta, y realmente es preocupante porque claramente se nota la intencionalidad por parte de la Fiscalía de Paso de los Libres de dejar que la causa vaya muriendo”.

En cuanto al autor y al por que del hecho, Arias indicó: “Desde un primer momento se sospechaba, y hoy para mí está prácticamente confirmada la intencionalidad política de que no se supiera realmente lo que pasó. Dejo librado a la imaginación de porqué lo hacen. Más allá del hecho en sí, que fue un hecho grave atentar contra la vida de alguien en cualquier circunstancia, esto excede lo personal, y es un atentado contra la democracia, contra la política y contra los correntinos y las correntinas. Yo no dejo de luchar para que esto se esclarezca. La provincia se mancha de sangre, la democracia se mancha de sangre con un hecho de este tipo. No podemos normalizar que las diferencias políticas se salden a través de la agresión física”.

En cuanto a la gente que se contactó con él tras el atentado, Arias dijo que el último llamado que recibió fue del Gobernador Gustavo Valdés el día de su alta médica, a siete días del suceso. “El desinterés de la política gobernante en Corrientes es muy llamativo”, recalcó.

Agregó que “en un principio fue muy activa la participación del Ministerio de Seguridad de Nación y las fuerzas federales. Y después hubo el cambio de ministro, y eso fue como que cortó el hilo de lo que se venía haciendo. Luego fuerzas federales intentaron intervenir en allanamientos en Tapebicua y en Paso de los Libres, y esa intervención fue impedida por fuerzas provinciales y la justicia provincial; lo que dejaba en claro que no querían la intromisión federal en una investigación que, a la luz de las evidencias, querían direccionar de acuerdo a las conveniencias del Poder Provincial. Es lamentable que no se haya trabajado en conjunto”.