“Esta causa recién empieza y suena raro decirlo después de catorce años”

miércoles 27 de julio de 2022 | 6:03hs.

“Pasamos por esta esquina y me dijo: ‘Acá está enterrado el polaquito que buscan, el Mario Golemba ese’. Me sorprendió, no supe qué responder. Y lo dijo sin ningún remordimiento, como si fuera algo normal”.

En la frase se cita a un comisario general retirado y fue aportada por un testigo de identidad reservada cuya declaración derivó ayer en el allanamiento de un terreno baldío donde años atrás funcionó una carpintería, en pleno centro de la ciudad de Oberá.

Una pista más en el marco del expediente por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba (27), quien el 27 de marzo de 2008 viajó desde Dos de Mayo a Oberá para una consulta con una nutricionista. Fue la última vez que su familia lo vio con vida.

En consecuencia, tras seis días de operativos en la localidad de Dos de Mayo, en la víspera la jueza federal de Posadas María Verónica Skanata y la fiscal federal Silvina Gutiérrez hicieron base en Oberá en busca de indicios o restos de Golemba.

La pesquisa se realizó en un terreno ubicado en la esquina de Larrea y Chaco, donde se realizaron sondeos y excavaciones, aunque en el lugar no se encontraron mayores pistas.

De todas formas, por la información recolectada en los últimos días, para hoy está previsto un nuevo allanamiento en el centro de Oberá, aunque al cierre de esta edición la ubicación se mantenía en reserva para no entorpecer la investigación.

De las tareas participa personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval (PNA), Policía Federal (PFA) y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Gran avance en poco tiempo

Al igual que en las jornadas previas, Eliezer Golemba -hermano de la víctima- observó ayer desde cerca todos los movimientos de realizados y destacó la labor que viene realizando la Justicia Federal, luego de que la causa prácticamente no tuviera avances durante los trece años que estuvo bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.

“Esta causa recién empieza y suena raro decirlo después de catorce años, pero la investigación seria comenzó el año pasado cuando pasó a la Justicia Federal, y fíjense todo lo que se logró en un año. En este corto tiempo el expediente reunió más cuerpo que durante más de una década en manos de la Justicia provincial. Es una falta de respeto decir que lo anterior fue una investigación. Esta es una investigación”, remarcó en diálogo con los medios presentes en el lugar.

Sobre el terreno allanado en la víspera, se trata de un baldío donde hasta hace tres años funcionó una carpintería; luego el propietario vendió el inmueble, se demolió la construcción y el predio fue cercado con chapas. Desde el exterior no es posible ver los movimientos internos.

Según el aporte del testigo de identidad reservada, un comisario general retirado de Oberá le manifestó que el cadáver de Golemba fue sepultado en el lugar, aunque no se hallaron restos.

“Es un baldío que estaba dentro del plan de búsqueda”, comentó Eliezer Golemba, al tiempo que destacó que “van surgiendo nuevos datos, nuevas pistas, testimonios con aportes de otros lugares sobre los que se va a avanzar”.

“Van a seguir buscando”

Si bien reconoció que a lo largo de la última semana alternó entre momentos de euforia y desánimo, ya que a pesar del trabajo desplegado no se encontraron restos de su hermano, también opinó que la pesquisa avanzó notablemente.

“Si no aparece el cuerpo de Mario la causa va a continuar y van a seguir buscando. Pero más allá de eso, como es un delito de lesa humanidad, es imprescriptible y puede juzgarse sin el cuerpo. Eso lo tengo muy claro y me di cuenta que mi mamá también lo tiene presente, lo que me genera mucha tranquilidad”, remarcó.

En otro punto, opinó que “está roto el pacto de silencio y muchas personas involucradas quieren hablar, pero no sé por qué no lo hacen. No se animan, no tanto por la justicia, sino porque creo deben tener vergüenza de revelar a una madre dónde desecharon el cuerpo del hijo que asesinaron”.

“Nosotros estamos preparados para escuchar lo definitivo y necesitamos los restos, así como cualquier familia del mundo, para tener un lugar donde llevarle flores a Mario, como siempre decía mi papá”, agregó.

En otro punto, Eliezer Golemba agradeció la predisposición del obispo Damián Bitar, quien lo recibió y le brindó su apoyo.

Destacó que “el obispo siempre estuvo siguiendo la causa y rescato que en las celebraciones siempre pusieron la causa de Mario entre las intenciones más importantes. Creo que el rol de todas las iglesias, más allá de las religiones, es involucrarse en estas causas porque la Biblia habla de que tenemos un compromiso con la sociedad”.

“No es solamente la prédica de la palabra, sino el hecho de estar en los momentos de angustias y dificultades. Rescato la actitud del obispo y valoro el tiempo que dedicó a recibirme”, agradeció.



El WhatsApp del comisario Braganza

Mientras la Justicia Federal continúa con las pesquisas en busca de rastros de Mario Golemba, el jefe de la comisaría de Dos de Mayo difundió un mensaje cuestionando el rol de los medios y periodistas que vienen cubriendo el caso. Se trata del comisario Mateo Braganza, quien en enero asumió al frente de la dependencia.

“Así dejaron nuestra segunda casa. Como jefe de la comisaría de Dos de Mayo siento la obligación de informar a la sociedad ya que los medios periodísticos que se hicieron una fiesta durante todos estos días y algunos pseudo periodistas seguramente esperaban otro tipo de resultado para seguir vendiendo información podrida que por suerte solo un porcentaje mínimo de la población compra y nos tildó de delincuentes y asesinos durante estos días. Hoy el cuarto día tras culminar con el procedimiento en la comisaría el resultado fue negativo no hallaron evidencia alguna”, escribió en su estado de WhatsApp el viernes.

El comentario fue acompañado de fotos de diferentes excavaciones que se realizaron en la dependencia.

La contra del tiempo en la búsqueda de rastros