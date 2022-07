Foz do Iguazú: seguidor de Bolsonaro mató a balazos a un dirigente de Lula en su fiesta de cumpleaños

Un policía irrumpió en una fiesta de cumpleaños gritando consignas a favor del presidente Jair Bolsonaro y mató a tiros a un dirigente del partido de los Trabajadores, que lleva como candidato presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva. El agresor también falleció en el lugar, alcanzado por disparos de defensa hechos por la víctima.

Todo ocurrió el sábado a la noche durante una fiesta en un club de Foz de Iguazú, y según la policía el ataque del bolsonarista tuvo motivaciones políticas debido a que el cumpleaños tenía la temática del Partido de los Trabajadores (PT) y la víctima, Marcelo Arruda, usaba una remera con la cara de Lula.

La invasión a la fiesta del dirigente, que era también guardia municipal y tesorero del PT, por parte del policía penitenciario federal bolsonarista ocurre en medio de un enrarecido clima electoral que llevó a Lula a utilizar chaleco antibalas en sus presentaciones, luego de que en uno de sus actos se produjeran ataques contra sus seguidores.

"Por lo que se ha percibido hasta el momento se trató de un delito hecho por intolerancia política", dijo el secretario de Seguridad de Foz de Iguazú, Marclos Jahnke, en base a la investigación de la Policía Civil del estado de Paraná.

El hecho

Marcelo Arruda celebraba su cumpleaños 50 vestido con una camiseta con la imagen de Lula en un club decorado con imágenes del expresidente cuando un policía penitenciario federal, Jorge Guaranho, interrumpió la fiesta con su esposa con un bebé en brazos al grito de "Bolsonaro presidente, hijos de puta", según relataron testigos a la prensa local.

El policía bolsonarista se retiró después de este primera irrupción y regresó solo 20 minutos después armado y disparando, tras lo cual Arruda, que es guardia de la municipalidad de Foz de Iguazú, tesorero local del Partido de los Trabajadores y había sido candidato a vicealcalde en las elecciones municipales de 2020, respondió con su arma reglamentaria.

El asesino tenía un perfil en homenaje a Bolsonaro y la liberación de las armas para la población civil.

El jueves, en su live semanal de Facebook, Bolsonaro había convocado a sus seguidores a actuar antes de las elecciones contra un supuesto fraude electoral tras afirmar que no ocurriría en Braisl una invasión al Congreso similar a la que ocurrió en Estados Unidos con los seguidores de Donald Trump.

"Ustedes saben lo que está en juego, saben cómo se deben preparar, no para un nuevo Capitolio, nadie quiere invadir nada, pero sabemos lo que tenemos que hacer antes de las elecciones", dijo en un mensaje dirigido a sus seguidores.

La palabra de Lula

Lula, candidato favorito en las encuestas para el 2 de octubre, atribuyó al ultraderechista Bolsonaro "el clima de odio en el país" reflejado en este crimen del dirigente que era un guardia municipal de Foz de Iguazú y tesorero del PT en esa ciudad.

Lula publicó un comunicado extenso en el cual acusó a Bolsonaro de implementar el odio en el país, y dijo que con su reacción, Arruda logró evitar una masacre en la fiesta en la que había 40 personas en un club de empleados públicos.

"También pido comprensión y solidaridad con los familiares de Guaranho, que perdieron un padre y un marido por causa del discurso de odio de un presidente irresponsable. Según me dijeron, él no escuchó los pedidos de su familia para que siguiera con su vida. Necesitamos de democracia, diálogo, tolerancia y paz", afirmó Lula en Twitter.

Nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos, em paz, em Foz do Iguaçu. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, sua festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro; com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha.