Electrodomésticos: actualizan listas con un 20 por ciento de incremento

Un rubro que está sufriendo de sobremanera la variación de precios es el electrónico. Al respecto, Roberto Amarilla, gerente de Electromisiones, afirmó a El Territorio que “se viene muy complicado, hoy a la mañana (por ayer) siete de cada diez proveedores se dedicó a remarcar precios, entre un 10 y un 20 por ciento”.

“Algunos incluso no tenían precios, quisimos comprar productos importados o que tienen partes importadas y no tenían precios, nos dijeron que recién el lunes vamos a tener precios, no estamos recibiendo órdenes de compra ahora. Se viene todo muy complicado en materia de variación de precios”, explicó.

Seguidamente, dijo que “el lunes creo que se regularizaría todo pero con nuevos precios, porque los proveedores tienen stock de productos pero no tienen precios de referencia, porque no saben después a qué valor van a reponer. Inclusive están hablando de conseguir dólares en la bolsa para poder financiar las importaciones”.

“Como empresa tenemos stock, nuestro principal problema es saber a cuánto vender. No tenemos faltante, pero tenemos mucho miedo a la reposición de esos productos; porque si tenemos algo que está 100 pesos, no sabemos si el lunes va a estar 200”, manifestó.

En ese marco, apuntó que “en cuanto a insumos, como cartuchos y componentes de televisores led, tenemos el mismo problema porque tienen altos componentes importados y son en dólares, es el gran problema y genera mucha incertidumbre”.

Financiación

Sobre la financiación, dijo que hay tarjetas que acreditan pagos a largo plazo y eso genera un desequilibrio importante también. “Te pagan a 30, 60, 90 días y vender a ese plazo es imposible hoy prácticamente”, expresó.

“Ya vivimos esto muchas veces los comerciantes y siempre se acomoda por el precio, nunca vi que el precio baje, lo que va a pasar es que todos los productos van a valer 30, 40 por ciento más, lo que va a afectar la demanda, y eso también termina afectando a las empresas. Los economistas hablan de estanflación y parate en movimiento económico, y creo que algo de eso va a pasar por un tiempo al menos”, concluyó.

