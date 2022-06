La Catedral abre sus puertas

lunes 27 de junio de 2022 | 6:01hs.

El tradicional torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada de tenis, se inicia hoy con siete jugadores argentinos y un interés focalizado en el eventual duelo Novak Djokovic-Rafael Nadal (foto) y el regreso de Serena Williams, aunque también inmerso en el debate por la prohibición de participar a jugadores rusos y bielorrusos.

El abierto británico sobre césped se instaló en la discusión mediática hace dos meses cuando sus autoridades, presionadas por el gobierno de Boris Johnson, impusieron esa sanción como efecto de la invasión de Rusia en Ucrania.

La medida, cuestionada por la mayoría de los jugadores, supone una enorme pérdida en lo deportivo, al punto que impedirá la presencia del número uno del ranking masculino, Daniil Medvedev.

Tampoco podrán jugar, entre otros, Andrey Rublev, octavo de ese escalafón, ni la sexta jugadora de la clasificación WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka, semifinalista el año pasado.

En protesta a la decisión, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció que esta edición de Wimbledon no entregará puntos para el ranking, lo que perjudica especialmente al serbio, que al no poder defender los dos mil sumados en 2021, caerá del segundo al séptimo puesto.

“Ahora no persigo el ranking como antes, cuando quería romper el récord de Federer. No es tan importante, mis prioridades son otras”, aclaró el jugador balcánico, que hoy se presentará ante el coreano Soonwoo Kwon en el court central del All England Club, a las 9.30 de Argentina.

Djokovic intentará ganar su primer Grand Slam del año, que acaso sea el último que dispute si el gobierno de Estados Unidos no levanta antes de finales de agosto su restricción de ingreso al país a los no vacunados.

Los argentinos

Nadal, campeón en 2008 y 2010, debutará recién mañana ante Francisco Cerúndolo, uno de los tres argentinos debutantes en la Catedral junto con Sebastián Báez y Tomás Martín Etcheverry, que será el primero en jugar.

El platense (79º), de 22 años, se presenta a las 7 ante el francés Ugo Humbert (103) en el primer turno del court Nº 6, mismo escenario donde Báez (36º) jugará ante el japonés Taro Daniel (123) en el cuarto y último encuentro programado.

El rosarino Federico Coria (70), que asume su segunda participación consecutiva, enfrenta al checo Jiri Vesely (66) en el segundo partido de la cancha 9 y el azuleño Federico Delbonis (85) juega con el neerlandés Tim Van Rijthoven (105) -tercer turno, court 11- en busca de su primera victoria en Wimbledon, donde fue eliminado en sus seis estrenos anteriores.

Para mañana quedará la participación de Cerúndolo ante Nadal, del rosarino Facundo Bagnis (110) contra el austríaco Dennis Novak (155) y de la máxima esperanza argentina, Diego Schwartzman.

El Peque, 15º del ranking mundial y 12º preclasificado, hará su presentación ante el croata Borna Coric (203).