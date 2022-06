Día del Bioquímico: Doriani López apostó por San Pedro y hace doce años ejerce en su localidad

martes 14 de junio de 2022 | 22:48hs.

En San Pedro son tres los profesionales que se dedican a la realización de análisis clínicos. Uno de ellos es la bioquímica Doriani López, quien hace 12 años decidió apostar a su pueblo natal. Una sampedrina neta que nació, se crío, se formó en la Unam de Posadas y regresó a la localidad para estar cerca de sus padres, devolverle el enorme esfuerzo que realizaron para que pueda seguir una carrera en el ámbito de la salud, montar su propio laboratorio y brindar un servicio de suma necesidad en el municipio.

En 2001 culminó el nivel medio en la Escuela de Comercio N° 17, con la certeza de seguir medicina, pero el tener de mudarse a otra provincia, lejos del cariño de sus padres y lo difícil que puede resultar para algunos estudiantes adaptarse en otra ciudad, le hizo cambiar de parecer.

“Cuando egresé quería seguir medicina en Corrientes, no me hallé y estaba lejos de mis padres, que en ese entonces ya eran de edad avanzada, entonces con mi hermana decidimos buscar algo acá en Misiones relacionado a la medicina, estaba entre farmacia y bioquímica, sobre la hora pude ingresar en la Facultad de Ciencias Exactas, gracias a Dios me fue bien”, contó Doriani.

López comenzó la facultad en el 2002, cuando el plan de estudio de la carrera duraba 5 años, después, allá por 2005, ese plan de estudios se extendió por un año más, con nuevas asignaturas, por lo que, la culminó con redoblados esfuerzos en 8 años. “Es una carrera bastante pesada, exige muchas horas de estudio, pero si te gusta, como siempre digo, vas para adelante” .

En otros casos, muchos jóvenes que emigran a otras localidades para estudiar deciden seguir trabajando en ciudades con más y mejores oportunidades, no fue el caso de Doriani, quien pese a haber recibido una propuesta laboral muy tentadora como titular en el área de Hormonas en el hospital Madariaga, decidió volver a su localidad de origen con el propósito de conseguir trabajo e incursionar en su carrera para poder devolver a sus padres el esfuerzo que realizaron para que pueda estudiar.

“Volví principalmente por mis padres, pero también como todos saben que soy sampedrina, tenía que volver a mis orígenes. En ese entonces acá sólo había una bioquímica que venía de otra localidad y se necesitaban más bioquímicos. Agradezco infinitamente a la profesión y a todo el ámbito de la salud, como digo es un conjunto, sin uno de nosotros no llegamos a un diagnóstico certero”, explicó al hacer referencia a los motivos que la llevaron a volver a su pueblo. Héctor López y Lomira Grun, padres de Doriani, se conmovieron con el trabajo ad honorem que le tocó realizar en el hospital de San Pedro, donde inició su carrera. La joven bioquímica trabajó desde diciembre del 2009 hasta febrero 2010, sin recibir remuneración, lo que pone en evidencia amor y vocación.

“Trabajé porque me gustaba, pero mis padres me dijeron que trabajar gratis tampoco tenía sentido, entonces gracias al aporte de mis padres, pude comprar todos los equipos para el laboratorio y alquilar un local para comenzar”, señaló Doriani.

Fue así como estuvo trabajando de forma privada durante siete años, desde entonces recibió una propuesta y firmó un contrato con una clínica, donde se desempeña ya hace más de 5 años. En estos 12 años de experiencia, va notando como las tecnologías toman la parada. “Hoy en día quita mucha mano de obra la disponibilidad de aparatos, pero sin la supervisión de un bioquímico yo creo que esas máquinas tampoco van a funcionar. Yo amo esta profesión y la volvería a elegir”, aseguró.

Y en lo que respecta a la importancia del trabajo en el laboratorio, expresó que “gracias a nosotros, a cada uno de los que componemos ese eslabón en el sistema de salud, se puede llegar a un diagnóstico certero, por estar escondidos en nuestros bunkers, casi nadie nos ve trabajar y por ahí somos olvidados, es bueno saber que hay gente que nos recuerda en nuestro día”.