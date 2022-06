La marcha de los días: Tirar nafta al fuego

domingo 12 de junio de 2022 | 4:00hs.

La Cumbre de las Américas celebrada en Estados Unidos esta semana, mostró varias ausencias, como el caso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en protesta al haber sido excluidos sus pares de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estas exclusiones fueron remarcadas por el presidente Alberto Fernández. También se observaron ausencias de los presidentes de Bolivia y Honduras. Otros se excusaron, por caso el presidente de Guatemala y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, suspendió por estar enfermo.

Sobre la menor convocatoria a la cumbre que empezó a celebrarse en 1994, analistas internacionales lo traducen como una disminución del peso específico que siempre tuvo el país del norte en la región. Por un lado, es producto de aquella política de amenazas constante del expresidente Donald Trump hacia América Latina pero también por el hecho que va surgiendo otro importante jugador en el escenario mundial. Se interpreta que Estados Unidos va perdiendo aquel poder hegemónico en la región, ante la creciente influencia de China. En cuanto a la agenda, abarcó desde economía, salud, crisis climática, inseguridad alimentaria y migración. En su discurso Alberto Fernández consideró que ya es hora de que Estados Unidos vuelque la mirada hacia América Latina. A su vez aclaró que sus críticas hacia la política exterior, estuvieron dirigidas al ex presidente Donald Trump. No obstante, criticó la continuidad del bloqueo hacia Cuba y de manera más reciente a Venezuela. Como una forma de demostrar que sus cuestiones no van todas contra la actual administración, invitó al presidente Biden a que asista a la Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en diciembre en Buenos Aires.

En tanto en Bolivia, en lo que se considera un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado, fue condenada a diez años de prisión, la expresidenta de facto Jeanine Áñez, al concluir el proceso del llamado caso golpe de Estado II en el que analizó su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019. Además, constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Evo Morales y el gobierno de facto que asumió en su lugar.



Especulaciones en torno a Kulfas

Esta semana todas las miradas y miles de especulaciones se tejieron en torno a Matías kulfas. Es que el ex ministro de Desarrollo Productivo declaró como testigo en la causa que investiga supuestas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto. Se especulaba que tras ser alejado de sus funciones por el presidente Alberto Fernández, sería motivo suficiente para cargar con la administración que lo desplazó. Sin embargo, afirmó no tener constancia de un posible acto de corrupción, en la causa que investigan supuestas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, en Vaca Muerta. Al contrario, el juez interpretó que fueron más bien discrepancias políticas sobre sus dichos en off que tanto revuelo causó. No obstante, el juez federal Daniel Rafecas, para salir de dudas, resolvió convocar a una segunda audiencia con expertos entre el martes y miércoles. En lo político las internas en la coalición de gobierno siguen a la orden del día, si bien se calmaron un poco los ánimos en la conducción. El presidente al entregar inmediatamente a su ministro de la producción, le hizo un guiño a Cristina Fernández. El mandatario nacional valoró positivamente la gestión de Kulfas, pero no le perdonó haber operado en contra de otros funcionarios del gobierno. En cuanto a la llegada de Daniel Scioli al gabinete, se lo espera con muchas expectativas en la política y sobre todo en el sector industrial. Su gestión al frente de la embajada argentina en Brasil fue eficiente. Ya avisó que quiere replicar el modelo en su nuevo cargo y recorrer las provincias.



La boleta de Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio, se dio un gusto esta semana. Logró que se aprobara en la Cámara de Diputados y envió al Senado el proyecto de ley impulsado junto al interbloque Federal para implementar el sistema de Boleta Única de Papel en las elecciones presidenciales y de legisladores, que fue votado negativamente por el Frente de Todos (FdT). No deja de ser interesante y mejoraría la transparencia electoral, pero no es un tema de urgencia, ante la gravedad económica que se vive en el país. Lo cierto es que desde JxC lo toman como un camino para concretar otras leyes, pero al parecer el recorrido podría ser muy corto porque ahora ya en el Senado, de la pulseada se encarga Cristina Fernández. De ella, dependen los giros de cada iniciativa y la oposición, deberá tener suficientes adhesiones para comenzar a superar al menos el debate en comisión, para aspirar a que se convierta en ley.



Sin fumata en Cambiemos

Además del tema boleta, Juntos por el Cambio está muy ocupado en su interna e intenta llegar consolidados a 2023. No parece un camino fácil, por las rispideces que se suceden. Hace unos días, Mauricio Macri y Gerardo Morales protagonizaron un tenso cruce en la interna opositora, insinuando una posible ruptura del espacio opositor. Con el fin de poner un poco paño frio a la situación, intervino casi de intermediaria Elisa Carrió. Pero en la discusión también está metido muy fuerte Horacio Rodríguez Larreta, quien sabe que debe superar el filtro del PRO, para plantarse con más firmeza ante Macri, quien aparece como un posible jugador junto a Patricia Bullrich. Por ahora se repiten las tensiones y no hay fumata blanca.



Liga de gobernadores

Lo que se venía insinuado hace un tiempo en las reuniones en el CFI, se hizo realidad. En total, 16 gobernadores firmaron un acta constitutiva de un espacio federal de debate, acuerdos, que tiene el objetivo de disputar poder contra el centralismo argentino. Ningún presidente mira con simpatía estos espacios, pero las discrepancias en la administración de recursos federales, hacen que se activen los gobernadores y compartan las mismas luchas. El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad fue de la partida, como uno de los primeros 16 gobernadores que firmaron el acta constitutiva. La invitación es para que se sumen todos sin distinción partidaria.



La falta de gasoil

"Nada es más importante que escuchar al pueblo; hoy nos ha expresado que cometimos errores y vamos a atender esa demanda", había dicho Alberto Fernández, apenas conocidos los resultados de las Primarias. Pero los integrantes de este gobierno, no siempre parecen escuchar lo que se le viene diciendo. Al menos, eso reflejan algunas acciones tardías. El caso más puntual de los que todos venían advirtiendo que sucedería -y efectivamente sucede- es la escasez creciente de gasoil en gran parte del país. Dirigentes, como gobernadores y representantes de varios sectores, venían advirtiendo desde el año pasado que podría haber problemas de abastecimiento con el gasoil para sacar la cosecha.

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane), respondiendo al panorama del sector había recordado que venía avisando desde octubre del año pasado que esto sucedería. También mencionó que desde entonces el gobernador Herrera Ahuad estuvo planteando la necesidad de anticiparse con una solución. De esta manera, desde hace ocho meses intentaron una y otra vez, hacerse oír para evitar la actual situación, pero al parecer nadie terminó escuchando o interpretando las consecuencias del inminente desabastecimiento de gasoil en plena cosecha, que afecta también al transporte en general y de pasajeros, como así también a los vehículos menores. Tal vez por esta razón, el gobernador concluyera que no era una solución la idea de aplicar de parte de YPF un precio mayor por el combustible cargado a vehículos con patente extranjera. Es cierto que los transportistas de países limítrofes de Brasil o Paraguay en esta parte del país o en otras regiones, con Chile o Uruguay se aprovisionan en la argentina por tener un combustible más barato. Pero también en cierto que el contrabando no es de ahora, como se viene demostrando y al registrarse cómo cruzan vehículos cargados de combustible en tanque y bidones. Está claro que es un tema a resolver, pero es ahora apenas una parte el problema.

La cuestión de fondo es que por la temporada de cosecha creció la demanda de gasoil dentro del país. Y esto no es una novedad. A esta altura del año, ocurre siempre. Para ser justos, es verdad que la Nación tramitó la compra de más combustible del exterior, lo que se cuestiona es la falta de previsión, de no haber hecho con más antelación para evitar faltante en casi todo el país.



En un momento clave

La escasez de combustible se da en un momento clave. Un informe privado de esta semana ratifica el alto nivel de recuperación de empleo privado que tienen algunas provincias, como Misiones, tras la pandemia del Covid-19. Los datos de marzo 2022 muestran que 18 de las 24 provincias ya tienen mayores niveles de empleo que en febrero de 2020. Lo particular es que el estudio muestra un desagregado de cinco grupos de provincias, donde la tierra colorada está incluida y, son las que tienen variaciones por encima del 2%. El NEA y el Centro conducen la recuperación del empleo; y CABA, Cuyo y el NOA son las regiones que más dificultades presentan para recuperar los niveles de empleo de febrero 2020. También en este tema, es solo un aspecto porque la mayor urgencia de los ciudadanos en estos momentos es que se controle la inflación, que licua todos los salarios y genera malestar y mayor pobreza.

En cuanto a los números que registra Misiones, desde el gobierno destacan que ello es posible por haber concebido un plan para impulsar diversos sectores. Lo denominan en la renovación el estilo "maker" de la política misionerista, para detallar un momento de gran rentabilidad que registran las economías regionales como la foresto industria y la yerba mate, pero a su vez impulsado por una infinidad de obras nuevas que generan empleo genuino. Se destaca desde la provincia el polo gastronómico y comercial, el turismo, y los tours de compras de brasileros y paraguayos que invaden la ciudad derramando ganancias. Se aprecia una fuerte y distinguida actividad que demuestra crecimiento en todas las áreas. Ello además de señalarse que se acompaña con orden, seguridad y embellecimiento de las ciudades. Esto es posible por el monitoreo permanente del gobernador Oscar Herrera Ahuad y el vice, Carlos Arce en sus recorridos en la provincia, como lo hace el intendente Lalo Stelatto en la ciudad y quien, justamente culminó una gran semana al ser el único intendente de la Argentina invitado a participar en la Cumbre de las Américas celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos.



En Oberá

En Oberá se destacaron en la semana dos decisiones institucionales. Por un lado, la Cooperativa de Electricidad de Oberá (Celo) volvió a ser parte de la agenda. Como se recordará la falta de cumplimiento de acuerdos de pagos celebrados con Energía de Misiones, habían llevado a la prestataria de servicio provincial a recurrir a la justicia que autorizó hacerse cargo de la caja de recaudación de la Celo, a fin de disminuir los mil millones de pesos, que le reclama Emsa. En el medio, los que hasta entonces estaban al frente de la entidad, fueron notificados de las causas en curso a lo que se había sumado la denuncia penal presentada por un grupo de socios, contra el presidente de la entidad eléctrica. Ello hizo que la mayoría de los integrantes del Consejo de Administración, resolvieran hacer un cambio en la conducción. Es lo que sucedió el miércoles, cuando procedieron a concretar una asamblea y eligieron nuevas autoridades, acción que fue ratificada como legal desde el Ministerio de Acción Cooperativa, con lo que quedó firme todo lo actuado. Lo que se sabe es que las nuevas autoridades, lograron reabrir el diálogo con Emsa. Se conoció que el viernes se reunieron las cooperativas con Emsa, revisaron números, tarifas y endeudamientos. Allí se planteó que no se tolerará las administraciones fraudulentas o irregulares. Dejando en claro que la exigencia será igual e inapelable para que todas las entidades se pongan al día con sus compromisos.

También resultó llamativa, la decisión adoptada por el Ejecutivo Municipal en cuanto al servicio de transporte de colectivo. A raíz de la falta de servicio de la histórica empresa que venía brindando el servicio, la administración comunal recurrió a una de las empresas -que está concursando- para asegurar la prestación del servicio a los vecinos, con unidades más nuevas y cómodas. A ello se suma que también se avanza con diversas obras para mejorar el bienestar de los obereños.



Más leyes

Como cada jueves, resultó fructífera la sesión de los diputados de Misiones que aprobaron varias leyes, desde ampliar la cobertura sanitaria mediante el programa provincial de salud renal con el que se pretende buscar disminuir la morbilidad y mortalidad por esta patología, a la creación del Polo de Diseño, entre otras importantes normas.