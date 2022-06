Presentan nueva variedad de maíz para chacras misioneras

domingo 05 de junio de 2022 | 6:05hs.

El agro misionero se destaca por su diversificación y empuje. Las familias son el motor de la producción y en cada chacra se conjugan diversos sectores, trabajados a pulmón. Sin embargo, las investigaciones científicas y los avances tecnológicos tienen mayor presencia, aun en aquellas parcelas con muy pequeñas producciones. Allí, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) toma protagonismo, brindando soluciones y opciones a los colonos, para la mejora de sus cultivos y multiplicación de sus resultados en el mercado.



En esa línea, desde la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de Cerro Azul se presentó un nuevo tipo de maíz, adaptado especialmente a la provincia de Misiones. Se trata de la especie denominada Bautista Inta y fue presentada como el primer maíz convencional de polinización abierta mejorado y desarrollado en la región, que puede ser utilizado para consumo directo o alimentación de ganado. Fue obtenido por un equipo de investigadores del Inta Cerro Azul y constituye un aporte tecnológico para la agricultura familiar.



En diálogo con El Territorio, Horacio Babi, presidente del Inta Cerro Azul, contó la destacable labor que llevaron a cabo los investigadores para llegar a este objetivo.



“Se trata de investigaciones muy largas, de seis, ocho años, que se llevan adelante. En este caso, se buscó sumar esta variedad para brindar una nueva opción al productor, está pensado en un perfil de productor mediano, chico”, resaltó. El equipo de Cultivos Anuales del Inta Cerro Azul, integrado por genetistas, desarrolló esta nueva variedad adaptada a la región, de alta calidad nutritiva, de bajo costo y un rendimiento mayor, en comparación con las opciones varietales disponibles.



Características

Bautista Inta es una variedad de maíz convencional de polinización abierta de granos tipo dentado colorado y fue creada a partir del cruzamiento de variedades tropicales y locales. Desde el centro de investigación de Cerro Azul se sostuvo que los productores de pequeña escala misioneros tienen superficies que rondan las 25 hectáreas en donde cultivan maíz con herramientas básicas, con el fin de autoabastecerse, vender el excedente o alimentar al ganado. “Tiene características muy específicas, por ejemplo que el grano no es muy largo, sino intermedio, adaptado para superficies pedregosas, la semilla se puede guardar y volver a sembrar. El Inta trabajó en los ensayos y se vio que anduvo muy bien, es una nueva opción”, afirmó.



“La falta de material genético adaptado a la región y el alto costo del insumo semilla para el pequeño productor fue visto como una oportunidad”, explicó por su parte Adrián De Lucía, investigador en genética del Inta Cerro Azul. Y añadió que se buscaba que “la planta no sea alta, que la chala cubra bien el extremo de la mazorca, que la altura de la mazorca sea accesible para cultivo manual, que el rendimiento esté por encima del de los materiales locales y que la floración sea pareja”.



Largo camino

El director Horacio Babi contó que fue recientemente inscripta en el Instituto Nacional de Semillas (Inase), pero que “hay que administrar las ansiedades, no tenemos mucho material aún. El equipo ahora está en el proceso de multiplicación para poder llegar a todos los productores que así lo requieran”.



Sin embargo, ponderó que se trata de un paso más que importante para la provincia, tanto en lo que es la investigación genética como en el sector mismo del maíz.



Desde el Inta Cerro Azul manifestaron que comparado con las variedades locales, es un material de ciclo intermedio de aproximadamente 120 días desde la germinación hasta la madurez fisiológica, lo que reduce el tiempo de exposición a factores bióticos y climáticos desfavorables y la cantidad de labores y aplicaciones. Esto permite la liberación temprana de los lotes y la siembra de segunda. Bautista Inta posee una mazorca con 16 hileras de granos grandes y una buena cobertura de chala que evita su pudrición por altas precipitaciones o el ataque de plagas.



Las pruebas de laboratorio demostraron que la nueva variedad tiene un promedio de 11,2% de proteínas, valor semejante al de los híbridos comerciales y superior a las variedades locales, lo que la hace ideal para la alimentación de ganado. “El peso de los 1.000 granos ronda los 300 gramos, por lo que hablamos de un grano pesado que tiene buen contenido de proteínas”, indicó Silvina Inés Fariza, investigadora en genética de la Estación Experimental de Cerro Azul.



Además, posee una altura de planta inferior a los 2,5 metros que previene el vuelco y una inserción de mazorca a un metro que facilita la cosecha manual. El rendimiento estimado es de 6.000 kilogramos por hectárea, con un potencial mayor. Para ello, los investigadores recomiendan que sea sembrado a mediados de septiembre, con una densidad que no supere las 60 mil plantas por hectárea. “En cuanto a siembra, indicamos hacerlo con 50 centímetros entre surcos y 35 entre plantas, esto permite reducir laborales y una mayor cobertura de suelo”, agregó Fariza.