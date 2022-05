Nación autorizó a aplicar vacunas hasta 90 días después de su vencimiento

martes 17 de mayo de 2022 | 6:06hs.

Un rumor tomó fuerza en los últimos días, sobre todo porque se desprende -según los interlocutores- de recomendaciones de los propios médicos. “Las vacunas contra el Covid están vencidas y el usuario debe chequear antes de aplicarse la dosis” es la frase que se está escuchando con frecuencia en los pasillos de los consultorios.



En ese escenario, El Territorio recibió varias consultas de personas que se acercaron a los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) de Posadas y cuando solicitan leer la fecha de vencimiento, efectivamente ya había vencido, por lo cual optaron por no inmunizarse. Ante lo expuesto, se consultó a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, quienes exhibieron el documento de Nación que respalda la prórroga de hasta dos, tres o incluso nueve meses de vigencia, dependiendo la marca de la vacuna, después de la fecha de vencimiento.



En Misiones, por ejemplo, se está aplicando en estos días un lote de AstraZeneca que venció a fines de marzo, pero que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aceptó seguir usando hasta fines de este mes. Al respecto, el subsecretario de Salud, Héctor Proeza, reforzó la tesis: todas las vacunas contra el Covid tienen el certificado de extensión de vida útil, aprobado por la Anmat.



Con fecha del 13 de abril de 2022, la cartera que conduce Carla Vizzotti, estableció la prórroga del uso de la vacuna AstraZeneca por dos meses. A modo de ejemplo, informa el documento: “Lote 210581, vencimiento estuche 31-03-2022; vencimiento con extensión 31-05-2022”. La nota está firmada por el director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles de Nación, Hugo Feraud.



“Nación nos habilita seguir trabajando con la AstraZeneca. Los médicos que piden ver la fecha de vencimiento, evidentemente no se actualizaron de estas últimas recomendaciones”, señalaron desde Zona Capital de Salud desde donde se coordina el trabajo de los Caps.



Es que desde hace unos dos meses se cerraron los vacunatorios exclusivos contra el coronavirus, trasladándose todo el recurso humano e insumos a los centros de salud de los municipios y hospitales.



Asimismo, con fecha del 12 de abril de este año, el Ministerio de Salud de Nación, notificó a la Provincia de Misiones la extensión de la vida útil de la vacuna pediátrica Pfizer por nueve meses, desde su fecha de fabricación. Esta medida también se hizo efectiva tras lo dispuesto por la Anmat.



Vigilancia y extensión

“Son vacunas nuevas, que se crearon en contexto de pandemia, entonces tienen una vigilancia diferente a las vacunas del Calendario Nacional Obligatorio. Se trabaja en un contexto de vigilancia epidemiológica y extensión del vencimiento”, explicó en diálogo con este medio Proeza, a lo cual agregó: “Se trabaja con un lote seis meses, se hace una observación de acuerdo a lo que nos indica el fabricante. A modo de ejemplo, hay lotes con los que se trabaja seis meses y durante todo ese tiempo se hace una observación de la eficacia, la inmunogenicidad y la seguridad de ese lote; si se mantiene en las condiciones del primer día, se hace una extensión, por lo general no más de tres meses”.



“Todo es certificado por la Anmat, no se inmuniza con ningún vial que no esté autorizado por la Anmat”, remarcó y detalló: “Estamos trabajando con AstraZeneca y Pfizer y todas tienen esa extensión de vencimiento, con hasta tres meses, según los fabricantes, pero se sigue haciendo la observación de su eficacia. Mientras un lote está en uso, sigue bajo vigilancia”.



El funcionario insistió en el concepto de vigilancia: “Cuando se elaboraron las vacunas Covid, han trabajado en la vigilancia para que sean eficaces y que también no provoquen otro tipo de enfermedad o daño. Entonces, cuando se larga un lote, se vigilan las condiciones en que van a estar almacenadas esas vacunas, estos lotes tienen que mantener cierta inocuidad de seguridad para que al aplicar sean eficaces, es por ello que se van estudiando los lotes a medida en que vaya pasando el tiempo. Por eso, algunas tienen un vencimiento hasta que se lo estudia nuevamente y si están en condiciones se hacen la prórroga de ese vencimiento, pero siempre se están vigilando”.



“La extensión de vencimiento, lo hace la Anmat en conjunto con el fabricante. De estar seguras para su aplicación la extensión seguramente será por tres meses, después de una nueva evaluación, serán dos meses y así la siguen vigilando para que la vacuna sea segura para su aplicación”, añadió.



Lanzó una advertencia a la comunidad médica que recomienda no vacunarse o bien, constatar la fecha de vencimiento, “tenemos que ser serios y trabajar bajo los lineamientos de Nación; el ministerio no va a inocular con vacunas que no estén autorizadas o no tengan la extensión de la Anmat; nosotros no atentaríamos con nuestro trabajo y mucho menos contra la población. Justamente lo que buscamos es que haya una inmunogénesis en la población para no tener más casos”.



Una vez más, hizo hincapié en la excepcionalidad de la vacuna anticovid dado que, por el contrario, “ las vacunas del calendario, se vencen y se descartan”.

Vacunas: extensión de la vida útil

En agosto del 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) anunció una extensión en la fecha de vencimiento de la vacuna de Pfizer, de los seis a los nueve meses, siempre que el producto permanezca refrigerado a una temperatura entre los -90° y los -60°. El órgano regulador explicó que nuevos estudios confirman que el producto mantiene sus propiedades más allá del plazo previsto originalmente.



En diciembre del año pasado, en tanto, Moderna extendió el plazo de vencimiento de su inmunización de los siete a los nueves meses, bajo congelamiento entre los -25° y los -15°.



Mientras, la vida útil del biológico de Johnson & Johnson se incrementó de 4,5 meses a 11 meses, con almacenamiento de entre 2° y 8°, según informó en febrero Reuters.

En cifras

124.714 misioneros ya accedieron al refuerzo, de las cuales 70.918 tienen entre 18 y 59 años con factores de riesgo, según datos del Reporte de Inmunizaciones

Vizzotti anunció que el país entró en la cuarta ola del Covid-19

Oficialmente, el país entró a la cuarta ola de la pandemia. Así lo definió ayer la propia ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, durante una nueva reunión con sus pares provinciales en la localidad neuquina de Villa La Angostura.



“Hoy (por ayer) estamos empezando en la Argentina una cuarta ola de Covid-19 que nos encuentra en una situación totalmente distinta”, indicó la funcionaria al abrir el encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa).



Vizzotti atribuyó, además, que la vacunación da la posibilidad de “seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia”. Esto estuvo en línea con declaraciones que la ministra había hecho el domingo en una entrevista radial, al rechazar cambios en la apertura de actividades. “No hay posibilidad de nuevos cierres”, sostuvo.



Es que el Ministerio de Salud de la Nación reportó este domingo 33.989 nuevos casos de coronavirus y 47 muertes en la última semana, lo que representa un aumento del 92,61% de contagios con respecto al domingo último (17.646). De esta manera, la cantidad de contagiados ascendió a 9.135.308, mientras que cifra de muertos se elevó a 128.776.



El inmunólogo e investigador del Conicet, Jorge Geffner se refirió ayer al incremento de contagios de coronavirus y sostuvo que “estamos transitando una ola significativa, estamos en el curso de una ola importante porque hay un número importante de casos”.



Al respecto, señaló que “no podemos sacar la fotografía porque lo que estamos testando es limitado”, pero indicó que “todos tenemos conocidos que nuevamente están infectados”.