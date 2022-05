Bustos consiguió un podio para seguir prendido en el Turismo Nacional

lunes 16 de mayo de 2022 | 6:01hs.

El Bustos Team tuvo un gran cierre en La Rioja, donde Facundo terminó 2° y Bautista fue 13° sumando puntos importantes para el campeonato de la Clase 2 del Turismo Nacional.



Facundo tuvo una buena largada desde el segundo cajón de la grilla, con una condición de pista húmeda en la que fue en busca de Christian Abdala, pero no le alcanzó, mientras era seguido de cerca por Matías Signorelli. En la tercera vuelta ingresó el auto de seguridad como consecuencia de la rotura del motor de Marco Veronesi. Al relanzarse la prueba en la cuarta vuelta, Facundo intentó el sobrepaso, pero tuvo un exceso y aumentó la diferencia con Abdala.



En el giro 15 la carrera volvió a ser neutralizada. Pasaron dos vueltas hasta que se liberó la pista y Facundo Bustos tuvo su último intento por tomar la punta. Abdala no cometió errores y vio la meta en primer lugar, escoltado por Bustos y Signorelli.



“Fue una gran carrera, muy difícil por las condiciones del trazado y la exigencia, venía muy concentrado y dejamos todo en la pista. Varias veces me arriesgué, intenté pasar pero teníamos autos muy similares con Christian. Estoy muy contento por el resultado porque volvimos a subir al podio y sumamos mucho”, expresó el misionero.



El certamen lo tiene a Christian Abdala como líder con 116 unidades, segundo con 99 Facundo Bustos y tercero Signorelli con 94. Bautista Bustos ocupa el lugar 19° con 30 unidades.



Por su parte, Martín Blasig (Nissan March) llegó 21° e Iñaki Beitia (Toyota Etios) arribó 23°. En la Clase 3, Carlitos Okulovich (Honda New Civic), llegó en la 18ª posición.



La próxima fecha, la quinta del calendario, se correrá el 19 de junio.