Joven defendió a su prima, lo apuñalaron y está grave

lunes 16 de mayo de 2022 | 6:03hs.

Por estas horas, Facundo Ferreyra (19) se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Samic de Oberá tras ser apuñalado por otro joven que se dio a la fuga. El hecho se registró ayer, alrededor de las 6.30, sobre calle Finlandia, en el barrio Caballeriza.



El agresor fue identificado como Lucas Adrián R. (23), quien al cierre de esta edición era intensamente buscado por personal de diferentes dependencias de la Unidad Regional II.



En diálogo con El Territorio, Lorena Meza -madre de la víctima- precisó que su hijo fue atacado por defender a su prima, quien era pareja del implicado.



Asimismo, aseguró que de no haber sido por la intervención de su primo, la chica podría haber sido la víctima, ya que su ex la habría amenazado de muerte y concurrió a su domicilio armado con un cuchillo.



“El agresor estaba tirando piedras en la casa de mi hermana, donde vive mi sobrina. Nosotros vivimos al lado y por eso mi hijo fue a decirle que dejé de molestar porque hay criaturas y estaban llorando. El otro se le abalanzó y cuando mi hijo se dio cuenta sacó un cuchillo y le hincó en el costado izquierdo”, detalló Meza. Incluso, señaló que observó la escena porque salió de su casa atrás de su hijo para alertarlo de que el ex su sobrina podría estar armado.



“Ya me había dicho que le iba a matar a mi sobrina porque ella no quería volver con él. Aparte tiene antecedentes por robo y peleas”, indicó.



Tras lesionar a Ferreyra el atacante se dio a la fuga, mientras la víctima fue asistida por familiares y lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Samic.



Visiblemente angustiada, la madre explicó que “los médicos que lo intervinieron calculan que perdió alrededor de dos litros de sangre. El puntazo le afectó el pulmón izquierdo, el bazo y otras partes. Lo operaron de urgencia para frenar el sangrado y la cirugía duró casi tres horas porque le tuvieron que extirpar el bazo”, lamentó.



Luego de acompañar a su hijo y aguardar que termine la intervención, Meza se acercó a la Seccional Primera de Oberá para radicar la denuncia. “Mi hijo está en estado crítico y los médicos me dijeron que las primeras 48 horas son claves para ver su evolución. Sólo nos queda esperar y rezar”, agregó.