Las luces para Matheo

lunes 16 de mayo de 2022 | 6:06hs.

La Copa El Territorio de Golf tiene a su nuevo monarca, uno de los más jóvenes de la historia de este torneo: Matheo Vancsik. El posadeño de tan solo 10 años cerró ayer una semana casi perfecta, de esas que jamás olvidará, e ingresó al cuadro de honor de este prestigioso torneo.



Apoyado en un juego correcto y al mismo tiempo agresivo en el green, Matheo hizo a un lado su hándicap elevado (26) para bajar al experimentado cordobés José Laprovitta (19) - de 59 años- en el hoyo 17 del Tacurú, guardando tres de ventaja en el bolsillo.



El hijo del Colo, golfista misionero de enorme trayectoria, fue una grata sorpresa en la previa y con el correr de los días se convirtió en la revelación.



Sin dudas el golpe sobre la mesa lo dio ayer por la mañana en la semifinales tras dejar el camino a Leonardo Triadani, el campeón defensor y candidato al título, en un aguerrido desempate (H19).



Matheo utilizó los enormes conocimientos adquiridos acompañado a su padre en los torneos nacionales, además de los federativos de los que participó. Aunque parte del crédito también es para su caddie Ramón Machuca, guía indispensable.



Premio al esfuerzo para un jugador de la casa que promete dar que hablar en un futuro no muy lejano. El linaje Vancsik está bien custodiado.



Nervios y desahogo

“El viernes me sentía muy nervioso y en las semis tenía un putt para empatar en el 18, por suerte lo metí y en el 19 lo gané. Fue el momento clave”, declaró Matheo en diálogo con El Territorio.



Al mismo tiempo hizo hincapié en lo que viene: “Me voy contento; en noviembre tengo un Sudamericano en Río de Janeiro y, además, clasifiqué al Mundial Junior”.



Por su parte, Laprovitta también elogió la labor de la joyita: “Hace 30 años que practico golf y es la primera vez que me toca jugar la final de esta copa que es muy linda. Las sensaciones son completas, perdí contra un pequeño gran campeón”.



“Juega muy bien, tiene un juego corto muy bueno, aparte me daba cuenta que iba disfrutando el recorrido. Fue un placer ser su adversario en la final”, reconoció.



De tal palo, tal astilla

Como era de esperarse, Daniel Vancsik observó de cerca la definición. “Estoy muy feliz por el resultado de Matheo, pero más feliz por su comportamiento y caballerosidad durante todo el campeonato”, dijo.



“Fue una experiencia tremenda para él y obviamente para mí. Ojalá siga así y siga con el compromiso que tiene cuando entrena”, agregó el Colo.



“También es muy cierto que todos los que jugaron contra él tuvieron mucho que ver porque fueron unos caballeros en todo momento.En indescriptible la felicidad que tenemos con Valeria (la mamá del niño ganador)”.



Por último el también concejal capitalino dedicó unas palabras a Machuca: “Estoy feliz por él; fue mi caddie de chico pero no pudo ganar esta copa conmigo”.

Otros festejos

Por otra parte, el Club de la Hormiga también fue testigo del torneo Complementario. En la categoría Damas se impuso Carla Pamberger con un neto de 69 impactos; además, Marcelo Pérez se llevó la categoría de 0 a 12 de hándicap, José Guida la de 12 a 24 y Gustavo Vera se impuso en la 25 a 54.



El sunset y la entrega de premios fue motivo de alegría para la organización.

Progresión de la final

Vancsik-Laprovitta

Hoyo 1 (Par 4): empate Hoyo 2 (P3): empate Hoyo 3 (P4): Laprovitta Hoyo 4 (P4): Laprovitta Hoyo 5 (P3): Vancsik Hoyo 6 (P5): Vancsik Hoyo 7 (P5): empate Hoyo 8 (P4): Laprovitta Hoyo 9 (P4): Vancsik Hoyo 10 (P4): empate Hoyo 11 (P3): Vancsik Hoyo 12 (P4): empate Hoyo 13 (P5): Vancsik Hoyo 14 (P4): Laprovitta Hoyo 15 (P3): empate Hoyo 16 (P4): Vancsik Hoyo 17 (P4): Vancsik Final: 3 y 1

Laprovitta cerró un enorme torneo; arriba junto directivos de El Territorio. Foto: Nicolás Arce

Foto: Nicolás Arce

Carla Pamberger fue la mejor en Damas en el torneo Complementario. Foto: Nicolás Arce

Matheo y el Colo posando con la copa Challenge El Territorio que este año se va para la casa de los Vancsik. Foto: Nicolás Arce

El caddie Ramón Machuca se lleva parte del crédito de este triunfazo. Foto: Nicolás Arce