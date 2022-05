De España a Santa Ana en busca de la especialización en Medicina Familiar

viernes 13 de mayo de 2022 | 6:04hs.

Tres médicos españoles llegaron a Santa Ana y se quedarán trabajando en el hospital y Caps durante todo mayo. La finalidad es compartir experiencias con el personal de salud local y trasladar las adquiridas aquí a España.

Los europeos destacaron a los promotores de salud, experiencia que consideran un eslabón fundamental entre los pacientes y los médicos y enfermeros para detectar problemas de salud en personas que les cuesta llegar a un centro de atención.

Clara Puértolar Pérez, María del Mar Domingo Güell y Enric Ventura Siches, todos de 27 años, son de Barcelona y se especializan en Medicina Familiar Comunitaria.

En diálogo con El Territorio, Clara contó que le llamó la atención que haya pocos recursos. “Hay que tomar decisiones con poco tiempo a favor cuando se presenta una urgencia. Hay que optar por jugarse a atender al paciente grave acá o derivarlo a Posadas. Nosotros estamos acostumbrados al trabajo con más recursos”, dijo sobre su primera impresión.

Por su lado, Enric comparó que todos los Caps españoles cuentan con ambulancia y personal médico y de enfermería en cada consultorio.

A su vez, los tres coincidieron en lo positivo del lazo que se genera entre médico y paciente, más aún con los promotores de salud. “Eso simplifica la atención del paciente, ya que el médico cuenta de antemano con la información correspondiente al respecto de la patología que tiene”, explicaron.

En tanto, María sostuvo que lo que más le impactó y sorprendió es la gran cantidad de madres jóvenes que hay en la zona.

“Niñas prácticamente que aún no tienen estabilidad laboral, tampoco maduraron lo suficiente y de pronto son madres de varios niños. La verdad que me sorprendió mucho. Claro está que es una cuestión cultural, pero creo que a su vez eso conlleva otra problemática en la salud, ya que no hay suficientes pediatras para tantos pacientes, más aún en hospitales pequeños, pero se destaca que hay mucha predisposición de los médicos para ocuparse de los pequeños”, señaló y agregó que en su país no es común ver a tantos niños y la mayoría de las familias tienen solamente dos.

“Allá la mayor parte de la población está compuesta por adultos, muchas madres tienen a su primer hijo a los 30 años o más, es porque antes es preferible tener una vida estabilizada económicamente para que ese niño venga al mundo sin sufrir necesidades”, sostuvo la profesional de la salud. También se vincularon con integrantes de la aldea mbya guaraní y se asombraron por su cultura.

Los médicos se recibieron hace tres años y el primer año les tocó enfrentarse con la pandemia Covid-19. “Recién nos dimos cuenta de la triste realidad cuando nos encontramos con gente muriendo en soledad porque los respiradores no alcanzaban”, coincidieron.

Distintos modos de vida

Sobre lo que más les llamó la atención de los modos de vida locales, contaron que al mate ya lo conocían, ya que se suele ver en Barcelona a personas tomando mate y que es un indicador de que son de Argentina.

Los tres resaltaron la gran cantidad de carne y carbohidratos que se consume en Misiones, aunque la chipa de almidón les gustó mucho.

También les encantó la tranquilidad que hay en las calles. “Es maravilloso ver cómo la gente saca sus sillones y se sientan en las veredas a beber con alegría y una paz increíble”, dijeron.

Adelantaron que los próximos días serán intensos, ya que acompañarán a médicos y enfermeros locales en operativos de salud en los barrios más vulnerables de Santa Ana. Esta presencia de médicos españoles en distintas localidades es parte de un trabajo conjunto entre la Asociación Misionera de Medicina General Familiar, el hospital local y el Ministerio de Salud Pública.

Prevén que en los próximos meses lleguen otros dos grupos y que el programa se extienda hasta 2024.