La Nación fijó el precio de la yerba y hay malestar de productores

jueves 12 de mayo de 2022 | 6:05hs.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, mediante laudo estableció un nuevo precio para la yerba mate. Fijó el precio de la materia prima de yerba mate a $46.890 la tonelada de hoja verde puesta en secadero ($46,89 el kilo) y en $178.180 la tonelada de yerba mate canchada puesta en secadero (178,18 el kilo). Se había llegado a la intervención de la Nación por falta de unanimidad en el monto a establecer en la zona productora.

El precio laudado por Nación se acerca más a lo propuesto por los molineros, que fue de 46 pesos el kilo para la materia prima y 175 pesos para la canchada.

Desde Misiones, productores y cooperativas solicitaron que el kilo de hoja verde llegue a los 65 pesos, mientras que la canchada, a 250 pesos en kilo.

Desde los secaderos habían solicitado que el nuevo valor fuera de 52,9 pesos para el kilo y 203,9 pesos para la canchada.

Desde el área industrial de Corrientes impulsaron 52 pesos para la hoja verde y 175 para la canchada. Mientras, el gobierno de Corrientes se abstuvo de votar.

Con la resolución de Nación, recién ahora se actualiza por ley los precios de la yerba mate, ya que se venía utilizando el precio que venció el 31 de marzo, cuyo importe por kilo era de 36,86 pesos para la hoja verde y de 139 pesos para la canchada.

El nuevo precio debería haber estado en vigencia desde el 1 de abril, sin embargo, se actualizó desde ayer con la publicación de la resolución de la Secretaría de Agricultura de la Nación mediante Resolución 32/2022.

Esta vez, la fijación de precios es para el período de abril 2022 a septiembre de 2022.

En dicho escrito se menciona que mediante la ley Nº 25.564 se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre cuyas funciones se encuentran acordar semestralmente entre los distintos sectores el precio de la materia prima. A su vez, que en el artículo 12 del Decreto Nº 1.240 de fecha 12 de julio de 2002 se establecen como períodos semestrales a los comprendidos entre los meses de abril a septiembre y de octubre a marzo de cada año.

El laudo recuerda que el precio de la materia prima debe resultar de un acuerdo en el Inym basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con yerba mate, según las condiciones y estándares de calidad establecidos.

Pero, como ocurrió nuevamente en esta ocasión, en caso de no arribarse a un acuerdo en el seno del Inym, el precio de la materia prima se someterá al arbitraje del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura.

Para determinar el precio, la dependencia nacional considera los antecedentes planteados en la sesión especial convocada por el Inym cada semestre.

Repercusiones

La difusión del laudo para el precio de la yerba, rápidamente generó malestar entre los productores. En ese sentido, el productor Ariel Steffen, presidente de la cooperativa yerbatera Siete Estrellas, de San Pedro, manifestó en el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 que el sector está indignado con el precio fijado y que a pesar de que las cooperativas pagan un poco más, las grandes empresas se “agarran” del precio fijado para no pagar lo que vale la materia prima.

“No tengo más palabras, a veces te quedás sin fuerzas de tanto reclamar y pelear. Es un manoseo al productor yerbatero, a su familia, a los obreros rurales y tareferos. El precio fijado es una vergüenza, no tiene relación con la inflación que tenemos, todos los productos subieron más de 100%: el combustible, los fertilizantes”.

“Te indigna porque te vienen con un precio de 46 pesos, te hablan de Precios Cuidados cuando los demás productos aumentan todo el tiempo y en góndola un paquete de yerba está 500 pesos”, manifestó el productor.

Además, indicó que “es una falta de respeto hacia los productores, a la gente trabajadora. Hagamos Precios Cuidados, pero que sean con todos los productos, el combustible, los fertilizantes los cuales aumentaron más del 100%. Por ejemplo, un tractor chico el año pasado valía un millón y hoy está 3 millones. Nosotros tenemos que tener precios cuidados y los demás cobran los que quieren”, recalcó.

Actualmente en el mercado, las cooperativas pagan entre 65 y 72 pesos por kilo de hoja verde, mucho más del precio fijado por Nación.

Ante esto, el productor manifestó que las cooperativas pagan por “encima del precio”, pero el problema es cuando las grandes empresas compran la materia prima.

“Tienen una herramienta en la mano que si no quieren pagar lo que pedimos, no pagan y nosotros llega la fecha y tenemos que sacar la yerba porque se cae la hoja. Fuimos perjudicados por la sequía, por los robos, por la caída de hojas, el granizo. Nosotros durante un año venimos cuidando la yerba y a la hora de entregar y que dignifiquen nuestro producto, nos vienen con un precio de estas características, Es una falta de respeto al sector trabajador”, dijo.

Por último, Steffen recalcó que con los precios que se manejan con el laudo tanto a los productores rurales como a los tareferos no les “cierran los números” porque además del aumento de los insumos, la última zafra cerró “en 50 pesos y hoy se encamina hacia los 70 pesos”, cerró.

No miraron ninguna grilla

El director por la producción, Nelson Dalcolmo, explicó ayer que desde su sector están en contra de la resolución que dio a conocer la Secretaría de Agricultura. Y recordó que actualmente el precio por la hoja verde supera los 60 pesos.

“Por supuesto que no estamos de acuerdo, nosotros mandamos una grilla de costos justificando números mucho más altos, lamentablemente no tuvieron en cuenta esto. La grilla de la producción era de 56 pesos y la grilla del Inym fue de 52 pesos. No tuvieron en cuenta ninguna de las grillas que se mandaron. Y por lo tanto hicieron lo que quisieron”, analizó el directivo.

Remarcó, en tanto, que “lo que ellos fijen no significa que la yerba tenga que pagarse un precio más bajo. Hoy el precio de mercado es de 62 pesos”.

Por su parte, el dirigente yerbatero y actual diputado provincial, Julio Petterson, calificó al laudo de Nación cómo muy alejado de la realidad.

“Un laudo muy fuera de contexto con nuestra realidad, un precio totalmente lejano a lo que me pagan a vos a o mí y cuando la provincia de Misiones puso una postura de 60 centavos de dólar. Por eso te pido, querido productor, que no malvendas tu trabajo, 60 centavos de dólar es lo que vale”, expresó el dirigente a través de sus redes sociales.

En tanto, acusó: “Este precio de 46,89 es un precio más acorde a la industria, porque no te olvides que en la sesión de precios del Inym la industria ofreció 46 pesos que después se envió a Nación para la decisión del laudo”.