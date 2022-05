Dispondrán de otro ómnibus entre Pozo Azul y San Pedro

martes 10 de mayo de 2022 | 6:04hs.

Si bien Pozo Azul se transformó en comuna hace cinco años, son varias las cuestiones por las cuales los moradores deben trasladarse hasta San Pedro y viceversa. Hasta la fecha, no cuentan con un servicio de transporte público en horarios acordes para alcanzar turnos médicos y concretar trámites ante distintos organismos. En los próximos días, la amplia demanda será satisfecha con la puesta en funcionamiento de una nueva línea de ómnibus.



La aprobación del pedido iniciado en abril del año pasado se concretó luego de una reunión que mantuvieron el intendente de Pozo Azul, Edgar González y el subsecretario de Transporte con representantes de la empresa Kenia, que estaría a cargo de prestar necesario servicio.



Estiman que puede comenzar a funcionar en un lapso no mayor a quince días, lo que beneficiará a cientos de usuarios.



La nueva línea de transporte conectará a Pozo Azul con la zona urbana de San Pedro, por rutas provincial 20 y nacional 14, con unas cuatro frecuencias.



“Por la demanda de vecinos se aprobó la línea que nos va comunicar desde primeras horas con San Pedro, justamente por todos los trámites que tienen que hacer los vecinos en esa localidad. También beneficia a los docentes y alumnos. Es un logro muy importante, porque si bien existen líneas, los horarios no coinciden para que lleguen a tiempo. En estos horarios será la primera en habilitarse”, indicó el jefe comunal González.



Por su parte, la directora de la Escuela N° 759, Raquel Stelter, valoró la aprobación del pedido. “Es un logro grandísimo que no sólo viene a solucionar la falta de transporte público que estamos teniendo luego de la pandemia, con los docentes que trabajamos en Pozo Azul y vivimos en San Pedro, sino para los alumnos de nuestra escuela que viven más alejados”, sostuvo.



En cuanto a los recorridos, el pedido contempla seis horarios: ida desde Pozo Azul a las 5.30, regreso de San Pedro 6.45; ida desde Pozo Azul a las 12.20, regreso de San Pedro a las 16; ida desde Pozo Azul a las 17.20 y regreso de San Pedro a las 18.30. Con esto se responde el pedido con firmas realizado por los vecinos.