Llega a Posadas obra entrerriama sobre la niñez

martes 10 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Llega desde Entre Ríos, la puesta teatral ‘Como un león’, versión libre sobre el cuento de Haroldo Conti. Dirigida, adaprada y actuada por Gustavo Bendersky, propone una mirada reflexiva sobre la niñez.



“'Con los ojos todavía cerrados me digo a mí mismo: levantate y caminá como un león. Quién sabe de dónde saqué eso, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido. pero eso es lo que me digo. Capaz se lo escuché al viejo, que siempre salía con cosas así, o a mi hermano cuando todavía no se había ido.



Tarumba me dicen acá en el barrio. Al barrio le dicen villa, del otro lado de la vía. A veces me quedo rato largo arriba del techo cuando vuelvo de la escuela, me pongo a imaginar cómo sería la vida si me decido de una vez por todas y salto como mi hermano, así, como un león”', dice el protagonista en la sinopsis de esta puesta en escena.



La obra se verá este viernes 13 a las 21 en Espacio Base (Rademacher 5324). Se podrá ver en promoción de dos entradas por 1000 pesos. Las reservas se realizan al 0376-155130101.