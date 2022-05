Automisión presentó el jueves al nuevo SUV Fiat Pulse

domingo 08 de mayo de 2022 | 0:33hs.

Con una elegante velada en la noche del jueves, Automisión presentó en Misiones a la B-SUV Pulse, la nueva apuesta de la marca, que se destaca en su diseño, tecnología y seguridad. En dicho evento estuvieron presentes los adjudicatarios de las unidades, que pudieron llevarse a casa este modelo tan esperado.

Así como estos nuevos propietarios, desde el local de Bustamante y Lavalle indicaron que todos los misioneros pueden acceder hoy mismo a una unidad del nuevo Pulse, debido a que las cuotas son sumamente accesibles

“El plan de ahorro tiene una cuota accesible al consumidor, porque estamos hablando de una cuota de 35 mil pesos. Otra de las particularidades es que entregando el 30 por ciento del valor del auto ya se lo puede retirar. Si bien el plan es de 84 cuotas, hay la posibilidad de adelantar en cualquier momento del mes”, explicó Mariana Markievicsy, gerente de Plan de Ahorro, que también comentó que toda la gama de unidades Fiat se venden por plan de ahorro. “El Cronos, que es el auto que se produce en Argentina, tiene la particularidad de que tiene una adjudicación pactada en la tercer cuota, y partir de la tercer cuota hasta la nueve se puede licitar con el 30 por ciento del valor del auto, de acuerdo de qué modalidad de plan se esté suscrito, y se puede retirar la unidad”.

Este robusto vehículo viene en tres versiones y en ocho colores que resaltan las líneas llamativas que presenta. Entre los elementos de confort más destacados incorpora de serie el sistema multimedia Uconnect con pantalla táctil de 10,1 compatible con Android Auto y Apple CarPlay con conectividad por Bluetooth, navegador, cargador inalámbrico de celular, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento, entre otros.

En cuanto a seguridad, ofrece 4 airbags, frenos con ABS y EBD, controles de estabilidad y tracción y anclajes Isofix. En la versión tope de gama, además, incorpora varias ayudas a la conducción como frenado autónomo de emergencia y sistema de mantenimiento de carril.

En este marco, Marianela Lombardi, directora de la marca Automisión, comentó que las cualidades de este nuevo modelo fueron muy aceptadas por el público misionero.

“Fiat hizo una apuesta fuerte en este segmento y está lanzando una unidad que viene con un diseño muy innovador y sobre todo mucha tecnología y dentro de lo que es la tecnología se destaca la conectividad que caracteriza a este nuevo modelo de la marca”.

“Tuvimos muchas reservas, hoy en día estamos en un mercado muy reducido en cuanto a volumen, entonces también estamos trabajando con reservas de antemano y lamentablemente la cantidad de unidades que nos llegan no son las suficientes para abastecer toda la demanda, así que estuvimos trabajando con lista de espera y respetando a los clientes. No queremos excedernos del mes y medio de espera así que estamos regulando eso”.

En cuanto a la nueva marca que el concesionario de Fiat en Misiones está estrenando desde febrero, Lombardi dijo que “sin duda crecimos en equipo, hoy en día somos el doble que hace un año, hay mucha gente con distintas ideas, con roles que antes no estaban y estamos trabajando fuertemente de cara a la satisfacción del cliente”, cerró.