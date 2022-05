Arquero de Guaraní declaró en la causa por violencia de género

sábado 07 de mayo de 2022 | 3:30hs.

Escoltado por efectivos de la Comisaría Séptima, dependencia donde está detenido desde el lunes acusado de darle una golpiza a su pareja en la calle 122 del barrio 2 de Abril de Posadas, el arquero del Club Guaraní Antonio Franco, Rodrigo Ríos (26), llegó ayer por la mañana al edificio del Juzgado de Instrucción Siete de la capital provincial para prestar declaración indagatoria.

Y de acuerdo a los datos aportados por voceros que intervienen en la pesquisa declaró durante una largo rato frente al magistrado Miguel Mattos, a cargo del juzgado, en donde dio su versión de los hechos.

A partir de los datos suministrados por las fuentes, el futbolista dio a conocer en qué circunstancias se generó el entredicho con la joven. Aunque no trascendieron los detalles de su declaración.

Luego de declarar, las autoridades judiciales notificaron formalmente al arquero la imputación por lesiones agravadas por el vínculo y amenazas. Y por el momento seguirá alojado en sede policial hasta tanto la Justicia lo crea conveniente.

El hecho por el que está detenido el futbolista se viralizó mediante un hilo en la cuenta de la red social Twitter del músico Lucas Brizuela, quien contó que junto a otro hombre ingresaron al terreno donde Ríos estaba golpeando a su novia y lograron liberarla.

También trascendieron videos donde se lo ve al deportista con un hierro, totalmente enajenado.

Marina (30), la víctima, habló días atrás con este matutino y contó detalles de lo sucedido.

Allí describió varias situaciones de violencia de género sufridas en los tres años que llevaba en pareja con el jugador. Empezó como violencia psicológica, celos y maltratos y fue escalando hasta situaciones como las ahora trascendidas.

“Luego de un año empezaron las tiradas de pelo, la tirada de cosas. En año nuevo me ahorcó hasta desvanecerme y me rompió toda la boca -tengo brackets- apretándome para que no grite”, narró. La mujer relató que ya lo había denunciado en el pasado e incluso se dispuso una restricción de acercamiento. Sin embargo, no pudo romper ese círculo violento.

“Si yo no escapaba, él me iba a matar ahorcada o a golpes. Creo que me iba a matar ahorcada, yo no iba a salir de ahí viva si no podía abrir la puerta”, reflexionó sobre el ataque.

A su vez, amplió que el acusado le dijo que la iba a enterrar en el patio de la casa con una pala y que la acción de las personas que intervinieron le salvaron la vida.