Seis misioneros aceleran en la cuarta del Turismo Pista en Paraná

jueves 05 de mayo de 2022 | 22:35hs.

Con seis misioneros en pista, comenzará mañana en el autódromo Ciudad de Paraná, la cuarta fecha del Turismo Pista.

En la Clase 2 estará el posadeño Juan Pablo Abente, quien buscará un buen resultado con el VW UP atendido por el Benincasa Racing; Mientras que en la Clase 3 estarán los obereños Tomás Sniechowski (Ford Focus) y Juan Pablo Urrutia (Ford Focus); los eldoradenses Luciano Viana (Toyota Etios) y Jorge Possiel (Nissan March) y el piloto de Leandro N. Alem, Damián de Lima (Toyota Etios).

Por un buen resultado

En la Clase 2 el posadeño Juan Pablo Abente (VW UP) viene en alza y buscará un buen resultado con el auto atendido por Lucas Benincasa y que llevará los motores del Piripi Competición.

“Venimos de buenos resultados parciales pero nos falta redondear la carrera. En Paraná podemos andar bien y queremos cambiar la suerte”, indicó Abente.

Renuevan ilusiones

En la Clase 3, Damián De Lima, con el Toyota Etios del Antolín Competición, va por un buen fin de semana. “Es un circuito rápido de los que me gustan a mi y creo que podemos andar bien el fin de semana”, afirmó.

Por su parte, Juan Pablo Urrutia indicó “hay que hacer una buena clasificación, son 50 autos y tenemos que salir en la primera tanda atrás de alguno de los que andan rápido, aprovechar que estamos en el Grupo A para hacer una buena clasificación”.

A su tiempo, Jorge Possiel anticipó: “Vamos con las ganas renovadas de dar vuelta la hoja, tenemos un buen auto y mucho potencial, pero no pudimos demostrarlo hasta ahora. Queremos ser protagonistas y se trabaja mucho para eso. Gracias a mi familia que siempre me banca y a los sponsors que hace años me acompañan en este hermoso deporte”.

Por último, Tomás Sniechowski, comentó: “El auto terminó muy bien la carrera pasada, solo se hizo el control general. Como siempre con la mejor expectativa, con ganas de ponernos firmes en el campeonato y porque no traer otro buen resultado”.

La actividad de la cuarta fecha comenzará mañana con dos tandas de entrenamientos y la primera clasificación para las Clase 2 y 3.

El sábado se disputará la segunda y última clasificación y por la tarde van las series que se podrán ver por TyC Sports Play. El domingo desde las 11 van las finales que se podrán ver por TyC Sports.