Falleció María José Cantilo, ícono del rock argentino

miércoles 04 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Tocaba la guitarra desde los siete años, dejó un puñado de discos, grabó con León Gieco, David Lebón y Oscar Moro, se mudó de Buenos Aires a El Bolsón, estuvo presa por una causa de tenencia y tráfico de drogas y fue tapa de Playboy, fue madre y pionera.

María José Cantilo era una aventurera, tal como ella misma se definía, y así vivió hasta el último aliento.

Fue tapa de Playboy, estuvo presa en Ezeiza dos años y reconstruyó su vida a través de la música y la espiritualidad. Murió este lunes a los 68 años.

“Mi carrera siempre giró en torno a la creatividad, por un lado con la música y por el otro con los hijos. Todo pasa por algo, todo tiene un porqué y un para qué. No me gusta quejarme de lo que sucedió, porque es lo que me trajo a ser quien soy”, sentenció María José en una de sus últimas entrevistas, en enero de 2015 con Radio ArinfoPlay. Desde hoy, es parte del aire y su legado permanecerá por siempre en la historia de la música popular argentina.