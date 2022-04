Una década después del hit ‘Gangnam style’, el surcoreano Psy lanzó un nuevo álbum

sábado 30 de abril de 2022 | 6:00hs.

Psy, el rapero surcoreano que se saltó al escenario internacional hace una década con el pegadizo tema ‘Gangnam style’, lanzó ayer un nuevo álbum de estudio en el que cuenta con la colaboración de artistas de la vertiente K-Pop.



El nuevo trabajo titulado ‘Psy 9th’ está formado por doce temas, incluyendo ‘That that’, que está coproducido por Suga, miembro del grupo BTS que además compone y rapea en parte de la pieza, informó la prensa internacional.



‘That that’ mezcla música electrónica con ritmos latinos y menciona el alivio por el fin de las restricciones impuestas por la pandemia, asimismo en el video muestra los bailes multitudinarios que hicieron famoso a Psy.



“Es un álbum que he preparado durante un largo tiempo, con mucho cariño”, contó Psy en una conferencia de prensa, sobre el trabajo que empezó a producir hace tres años.



El artista, de 44 años, cuyo verdadero nombre es Park Jae-sang, contó también que fue Suga quien se puso en contacto para que colaborara con él en un tema en el que el miembro de BTS -cuyo verdadero nombre es Moon Yon-gi- ya estaba trabajando.



Al respecto, Psy resaltó que la colaboración con Suga le recordó que “solía ser un músico divertido y rudo”.



El álbum ‘Psy 9th’ también incluye la participación de nombres del pop surcoreano como Sung Si-kyung, Heize, Crush, Tablo y Hwasa de la banda femenina Mamamoo.



Entre tanto, la agencia que representa a Psy, anunció que el video de su éxito viral ‘Gangnam style’ ya superó los 4.400 millones de reproducciones en la plataforma Youtube.



Éxito global

‘Gangnam style’ que salió a la luz en Surcorea en 2012 pero que recién alcanzó masividad un año más tarde, presentó un novedoso sonido pop y una divertida coreografía “a caballo”. Así generó una revolución musical, y llevó a las generaciones jóvenes, sobre todo adolescentes de occidente a mirar a la cultura surcoreana, con amplia presencia hoy desde la música y el cine.



Sin embargo, este hit no fue el primer trabajo del artista, sino que el single ‘Gangnam style’ era el anticipo del sexto álbum de Psy, que en el momento de furor mundial había admitido que en ese entonces, “tenía unas módicas esperanzas de entrar en los charts de mi país”. Y sucedió mucho más ya que el tema se instaló en las redes sociales y de allí se expandió al público de todo el mundo.



La realidad es que esa canción pegadiza, con una base electrónica y estribillos rapeados fue adoptada por audiencias a uno y otro lado del planeta, sobre todo porque Psy en su video invitaba a sumarse a la alegre coreografía que imitaba una cabalgata.



Gangnam Style se convirtió en la canción más reproducida en la historia de Youtube. En la actualidad alcanza los 4.400 millones de reproducciones, solo la superó después ‘See You Again’ de Wiz Khalifa con más de 5 mil millones. Y ese es un número que se puede duplicar si se le suman reversiones, homenajes y hasta parodias.