Más pedidos para que se flexibilice el uso del barbijo

Se suman los pedidos para levantar o flexibilizar el uso de barbijo en Misiones. En las últimas dos semanas ya son tres las solicitudes, en diferentes ámbitos, que impulsan una modificación de la ley vigente que establece la obligatoriedad, enmarcada en la declaración de alerta sanitaria y epidemiológica ante el contexto de pandemia.

Si bien los contagios disminuyeron drásticamente y ya pasaron tres semanas sin registrarse víctimas nortales de Covid-19, las autoridades misioneras todavía no ceden en la flexibilización del uso del barbijo, adjudicando el riesgo que además del coronavirus representan las otras enfermedades respiratorias.

Ayer, la organización de Padres Organizados Misiones presentó el pedido oficial a través de una carta al gobernador, Oscar Herrera Ahuad, junto con las más de 260 firmas de padres, madres y ciudadanos de toda la provincia interesados en que flexibilicen el uso del barbijo en las aulas.

“Esperamos tener novedades favorables la semana próxima en relación a dicho pedido y que se haga efectivo algo que realmente ya sucede en la mayoría de los espacios y ámbitos donde las personas usan en forma opcional el tapaboca o barbijo” señalan en su misiva y agregan “hay una ley de la provincia que establece el uso del barbijo y el distanciamiento de manera obligatoria. Lo que pedimos nosotros es que se derogue la ley y que se establezca que el uso del barbijo es optativo sin ningún tipo de condicionamiento”.

El tapabocas retomó protagonismo a nivel provincial la semana pasada por dos hechos puntuales: por un lado, ante un proyecto de ley presentado por la Unión Cívica Radical (UCR) respecto a la derogación de su carácter obligatorio; y por otro lado, la sanción de una ordenanza en la localidad de Apóstoles que elimina el tapabocas en ese municipio, contradiciendo la ley provincial. En tanto, según el Ejecutivo Municipal está en vías de ser vetada.

“Ahora, la argumentación del Gobierno en el uso del barbijo no es más la pandemia, sino que se tornó en que la obligatoriedad está dada por las enfermedades respiratorias de la época como ser la gripe. Si nosotros seguimos con ese razonamiento, nunca vamos a dejar de usar el barbijo porque después van a seguir habiendo enfermedades que van a sostener el uso del barbijo. Siempre se le pide a la escuela de un modo más exigente”, señaló en diálogo con El Territorio Amalia Faut, vocera de Padres Organizados Misiones que se conformó a fines de 2020, con el reclamo del regreso a la presencialidad plena de los chicos en las escuelas.

“Vemos que en las reuniones oficiales los barbijos no están siendo utilizados en reuniones con espacios cerrados. Están encerrados en una oficina haciendo negociaciones por diferentes cuestiones o presentación de diversos programas, en esa línea sean más coherentes con las exigencias que se están requiriendo. Todos sabemos que el barbijo no es utilizado. Uno hoy entra a cualquier lado sin barbijo y no te sacan del lugar. Entonces porque es exigido en la escuela, cuando los chicos son los que no pueden luchar por sus derechos, estamos hablando de chicos menores de edad”, sostuvo.

Asimismo hizo un llamamiento a los padres sobre la responsabilidad de no enviar a los niños al colegio en estado gripal. “Nosotros como padres tenemos que hacer un mea culpa, hay muchos padres que envían a sus hijos con síntomas de enfermedades a los chicos a la escuela. No podemos mandar a los chicos con síntomas a la escuela no solo por el bienestar de su hijo sino también por la propagación de las enfermedades. En esa línea, pedimos que todos tomemos conciencia, que el ámbito escolar es un lugar donde se pueden propagar diferentes enfermedades”.

Por otro lado, desde el Comité Científico tienen prevista la próxima reunión en la primera semana de mayo.

Escenario en Misiones

Según el último parte epidemiológico emitido el viernes pasado por el Ministerio de Salud Pública, ya pasaron tres semanas sin óbitos a consecuencia del Covid-19.

Apenas cinco contagios de Covid-19 se diagnosticaron en Misiones en el período de una semana y solo dos pacientes estaban internados de un total de 216 que permanecían con el virus activo. Así, de acuerdo al último boletín -que será actualizado hoy como cada viernes- la provincia acumula 83.961 casos; 82.815 recuperados y 930 fallecidos.

Otro indicador importante que refiere al contexto de calma que se vive en Misiones, es que la cartera sanitaria levantó los centros de testeos gratuitos y los vacunatorios específicos de Covid y reasignó las actividades del personal.

Dificulta el lenguaje

Dependiendo de la habilidad para comunicarse que tenga ese docente, dependerá (entre otros factores) lo que cada grupo de estudiantes va a aprender y recordar, además de su comportamiento junto a sus pares.

“El barbijo es una barrera que dificulta la comunicación, y dentro de la comunicación están el lenguaje, el habla y la lengua. Cuando se utiliza el lenguaje hablado para comunicarse, no es únicamente los sonidos que emitimos, sino también los gestos faciales que acompañan a esa salida de aire, que se convierte en voz. La visualización de estos gestos, y la intensidad de la voz se ven afectados con el uso de los barbijos” resaltó la licenciada en Fonoaudiología, Natalia Zajaczkowski. “Es posible afirmar que los docentes pierden oportunidades comunicativas importantes para transmitir conocimientos y además se exponen a problemas de voz”, sostuvo.





