“Hay mucha desinformación sobre el mundo del cáñamo”

Gabriel Jinkus es abogado asesor de usuarios de cannabis y fue asesor legal de Rosana Vier en Fucammi. En diálogo con este matutino, consideró que el fallo contra la asociación misionera que abastecía a varias familias del aceite de cannabis denota “la falta de información y el desconocimiento profundo de lo que es el mundo del cáñamo en términos generales y el uso del cannabis y el cannabis medicinal en términos particulares”.

El profesional señaló que lo que hizo la organización no fue algo ilegal, sino irregular. En ese contexto, acotó que cuando fue allanada la sede de la asociación, el Reprocann aún estaba en vías de conformarse.

“El THC (el principal constituyente psicoactivo del cannabis), no es una mala palabra porque sea un estupefaciente, porque si no los derivados del opio que se utilizan en los hospitales para mitigar dolores también deberían estar prohibidos. Son dañinos para la salud en la medida que sean manipulados por gente que no está preparada y haya sobredosificación”, explicó.

Y en esa misma línea, agregó: “La cannabis siempre tuvo un uso medicinal hasta cierto momento de la historia cuando empezó todo el lobby para prohibir una planta que no está prohibida ni por los tratados internacionales, que lo que hacen es regularla”.

La lucha de Rosana Vier se hizo conocida en toda la provincia hace al menos cuatro años. La mujer de Puerto Rico comenzó a producir aceite de cannabis con fines medicinales para tratar a su hermano, que sufría hasta 20 convulsiones diarias. Con el tiempo también empezó a elaborar para otras familias que padecen distintos problemas de salud y que encontraron en el uso del cannabis la única alternativa para tratarse.

Pero en 2020 sufrió una denuncia anónima, le incautaron toda la producción y se le inició una causa en la Justicia Federal de Oberá, que ahora fue encuadrada bajo los parámetros de Ley 27.737 de Estupefacientes por la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia.

Para cerrar, Jinkus, reiteró: “Lo que hacía Fucammi era una actividad irregular, pero no era ilegal. Los narcos están sueltos y Vier va a estar presa por darle aceite a la gente. Son personas que antepusieron a su seguridad personal la solidaridad con las personas que sufren lo mismo que ellos sufrieron”.

