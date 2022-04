Paro de colectivos tuvo adhesión total en Misiones y mañana habrá reunión

miércoles 27 de abril de 2022 | 6:04hs.

Mañana, representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (Fatap) y el Ministerio de Trabajo de la Nación se reunirán para avanzar en las negociaciones que plantean desde el gremio por incremento salarial, situación que desembocó en un paro durante la jornada de ayer que se extendió por trece horas en los servicios de corta y media distancia en todo el interior del país, entre ellos, Misiones.

Dicho encuentro se realizará, más precisamente, a las 11 de manera virtual entre las partes, “a fin de evaluar el avance de las negociaciones y acatamiento de lo ordenado” en la conciliación obligatoria, de la que desde UTA afirmaron ser notificados en horas del mediodía, hecho que desactivó la medida que sólo exceptuó al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

Con ello, poco después de las 13 regresaron a transitar los colectivos urbanos en las ciudades de Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú, mientras que luego de las 14.30 volvieron a circular los colectivos de diversas empresas por el resto de la provincia.

A través de un comunicado, desde la entidad informaron que acatan la medida y que esperan “que tanto las empresas como las autoridades nacionales, provinciales y municipales utilicen estos diez días (duración de la conciliación) previstos por la autoridad del Trabajo, a fin de otorgar a los trabajadores del interior el mismo incremento salarial que ha sido acordado en el Amba”.

El pedido se fundamenta en el acuerdo que firmaron trabajadores de Buenos Aires, en el que el salario básico se incrementará a 150.000 pesos a partir de agosto, hecho que representó una suba del 50% anual para este sector. Se pretende que los trabajadores del volante del resto del país alcancen el mismo acuerdo.

En Misiones, en tanto, el acatamiento fue total y no hubo micros urbanos y de media distancia entre las 00 y el mediodía. Únicamente funcionaron los ómnibus de larga distancia y en Puerto Iguazú, puntualmente, durante ese período de tiempo hubo colectivos internacionales entre la ciudad y Foz de Iguazú, como también operó el vehículo que transporta a los turistas hasta las Cataratas. Después de las 13, volvieron los servicios en toda la provincia.

En este sentido, Horacio Álvez, secretario gremial de UTA Misiones, confirmó en la víspera la normalización del servicio y ratificó el encuentro, en el marco de la conciliación.

“Este jueves (por mañana) habrá audiencia con el Ministerio de Trabajo”, indicó en diálogo con El Territorio.

Al mismo tiempo, realizó un balance de la medida de fuerza “que tuvo un acatamiento total” en la tierra colorada. Asimismo, recordó que sigue vigente el reclamo por el incremento salarial que solicitan tanto en la provincia como en el resto del país.

El año pasado, puntualmente entre el 27 y 28 de mayo, fue la última vez que rigió una medida de fuerza similar en todo el país, que duró 48 horas. La diferencia, en esta oportunidad, radicó en la conciliación obligatoria que desactivó la medida de fuerza pocas horas después.

Paradas vacías y reorganización

Durante la noche del lunes, en diversas provincias como Córdoba, Santa Fe, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, San Juan, Neuquén y San Luis se ratificó la huelga inmediatamente tras conocerse la conciliación obligatoria. En Misiones no fue hasta última hora que desde la UTA local precisaron que la medida seguía en pie. Entonces, en el primer minuto de ayer arrancó el paro.

Con el inicio de la medida de fuerza, las paradas y terminales de ómnibus quedaron vacías. Esa fue la postal en toda la provincia como efecto de la falta del servicio, que provocó un movimiento menor al habitual. Entre las 6 y las 8, horario de ingreso laboral, el movimiento de autos y de taxis fue mayor.

En muchos casos, se observaron personas que no estaban al tanto de la medida y se enteraron ante la consulta de este matutino o por aviso de otros transeúntes.

“No estaba al tanto, llegué a la parada y esperé 20 minutos. Me sorprendió que no venía al colectivo, no sabía que había paro”, afirmó un joven que esperaba el colectivo en una parada sobre la avenida López y Planes. El mismo panorama se replicó en las paradas del casco céntrico posadeño.

Por su parte, otros viajeros debieron reconfigurar su agenda cotidiana y acudieron a los servicios de taxi como opción de traslado a los lugares de trabajos. Otros, en tanto, tuvieron que acordar con otros compañeros con vehículos para la movilidad.

“Tenía que presentarme a las 8 en mi trabajo, al ver que había paro, le avisé a mi jefa que estaba al paro. Tuve que reprogramar mi turno de trabajo de la mañana a la tarde, cuando se notificaba el regreso de los colectivos. Además, también tuve que modificar un turno con el médico porque no tenía movilidad para trasladarme ya que siempre uso el colectivo para viajar desde mi casa en barrios Paraísos hasta el centro”, consignó María Cardozo, quien es comerciante al ser consultada por este matutino.

En tanto, los taxistas destacaron que durante la mañana registraron intensa demanda a raíz de la falta de colectivos.

“Desde las 6 tuve mucho trabajo por el paro, es una costumbre que pidan remís cuando hay este tipo de medidas, ya que es como la opción obligada de vehículo para ir al centro”, consignó un remisero con asiento en la calle Bolívar.

La misma situación se replicó en otros puntos de la provincia.

A raíz de la medida de fuerza, en Oberá, el defensor del Pueblo, Carlos Bernhardt, solicitó a través de una carta que el intendente Pablo Hassan “ejerza sus atribuciones constitucionales de contralor de los servicios públicos municipales exigiendo a la actual empresa concesionaria del transporte público de pasajeros implemente de forma inmediata un sistema de servicios de emergencias”.

En San Pedro, por la adhesión al paro, debieron reorganizarse centenares de estudiantes, que diariamente ocupan los micros urbanos. Por ello, muchos de ellos optaron por alternativas para el traslado, como lo hicieron algunos docentes que eligieron compartir los costos de un remís para quienes se trasladan a la zona rural, a más de quince kilómetros.

En Eldorado, por su parte, desde el gremio indicaron que durante la mañana de ayer hubo alto acatamiento a la medida de fuerza.

Por su parte, en Iguazú, el paro de transporte urbano y de media distancia fue total y provocó una odisea en la movilidad hacia las escuelas. También se disparó la demanda de taxis en la comuna.

Y en este marco, se destacó que en medio del paro, se mantuvo el funcionamiento del servicio que conecta la Ciudad con las Cataratas y de la línea internacional que conecta con Foz de Iguazú.