Marco, Persona del Año de la Academia Latina de Grabación

miércoles 27 de abril de 2022 | 6:00hs.

El músico, arreglista, cantautor, compositor, actor y productor mexicano Marco Antonio Solís, ganador de cinco Grammy Latinos y nominado a seis Grammys, será la Persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación, informó la entidad.

La institución, que produce anualmente la entrega de los premios Grammy Latino, reconocerá a Solís “por su carrera de más de cuatro décadas como uno de los más exitosos y multifacéticos artistas en la historia de México”, y por una dedicación que lo ha “convertido en un verdadero embajador de la música latina a nivel mundial”.

En tanto Solís aseguró estar “emocionado y agradecido” por el galardón: “Quiero compartir este sentimiento con todos aquellos que me han inspirado, y a los que he podido inspirar también para lograr ocupar el lugar que el público me ha hecho merecedor a través de esta bendición que se llama música. Gracias a todos los que han sido testigos de mi trayectoria, desde mis inicios hasta el día de hoy, y que de alguna forma son también parte de este logro tan importante”, alegó.