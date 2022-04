La marcha de los días: Corte y quebrada

domingo 24 de abril de 2022 | 3:30hs.

Uno de los grandes poetas de las letras hispanas, ha sido Antonio Machado. Logró trascender generaciones y de paso quedó incluido en el álbum Cantares, con aquella conocida letra de golpe a golpe, verso a verso, cantado por Joan Manuel Serrat. Cuando de nada sirve rezar -propone el poeta-, hay que abrir camino. Es lo que hicieron esta semana, las máximas autoridades de dos poderes del Estado, el Legislativo y Judicial. Por un lado, abrió su propio rumbo la presidenta del Senado Cristina Fernández y por el otro, el titular de la Corte, Horacio Rosatti. El tema de fondo, que separan sus laberintos y aumentó la tensión entre estos poderes del Estado, está relacionada a la composición del Consejo de la Magistratura. Después de 16 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación integrada por cuatro miembros hombres, cuyo presidente y vicepresidente se votaron, asimismo, decidieron resolver que la ley que regula el Consejo de la Magistratura es inconstitucional y con ello, obligó al parlamento que legislara una nueva ley en menos de 120 días. Al menos un plazo extraño, porque ese expediente estuvo cajoneado por el mismo tribunal durante seis años y si se toma como parámetro los tiempos judiciales no suelen ser de los más veloces. Viendo que no llegarían a concretar en ese lapso, el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, requirió 90 días más de plazo, pero el tribunal no dio lugar a tal pedido. En consecuencia, con votos del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Juan Carlos Maqueda, se repuso la antigua composición y obligó al Congreso a enviar a sus representantes. De esta manera de los cuatro miembros, solo Ricardo Lorenzetti no firmó, porque estaba de licencia y fue quien había planteado fuertes discrepancias en la sentencia de diciembre.

Lo cierto es que Rosatti, continuó su propio camino y tomó el control. Esta nueva situación se da en momentos en que todas las encuestas marcan que la Justicia es la institución del estado que peor imagen tiene.



La jugada del Legislativo

En tanto, los gobernadores intimaron al presidente Alberto Fernández a no dejarse atropellar y allí, apareció Cristina Fernández, tomó la posta y empezó a accionar. Representaba la típica movida, es decir en cada acción otra reacción. Esta vez, fue apelar a herramientas parlamentarias, con el fin de amortiguar el golpe que le había generado la integración del nuevo Consejo, a partir del fallo de la Corte Suprema. De esta manera, no fue casual la visita previa del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich el lunes y un día después, de su par de Formosa, Gildo Insfrán. A esta altura, aseguran, ya sabían el camino que adoptaría Cristina Fernández que a su vez armó un reducido grupo de colaboradores para arrebatarle una silla de la Magistratura a la oposición. Representaba, en ese momento, una jugada que nadie se esperaba. Solo se filtró que el bloque del Frente de Todos se partía y muchos interpretaron, de manera equivocada, que era una muestra de debilidad, cuando partían el bloque para arrebatarle la segunda minoría al PRO y con ello el propuesto por ese espacio, Luis Juez quedó por ahora fuera de juego y al sentirse desplazado dejó de contar chistes y denunció penalmente a la Vicepresidenta por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.

Antes de este paso, trascendió que la maniobra encabezada por Cristina, a partir de los datos aportados por el diputado Sergio Massa, estaba en pleno conocimiento y hasta habría sido parte de la ejecución, el jefe de Estado.

Volviendo a los hechos, el acuerdo entre Cristina y Massa terminó de conocerse el miércoles, durante la presentación que hicieron ambos ante el presidente de la Corte Suprema y ahora además titular del Consejo, Horacio Rosatti, a quien le comunicaron las dos designaciones y le solicitaron que posibilitara la jura conjunta y simultánea con los demás consejeros, del rionegrino Martín Doñate por parte del Senado. En tanto, Roxana Reyes del radicalismo, asumirá por la Cámara de Diputados. De esta manera, la ruptura del bloque del Frente de Todos, logró que se sumara un senador oficialista al Consejo de la Magistratura. Con esta movida, Cristina Fernández hizo lo mismo que Juntos por el Cambio en 2015, cuando por entonces se habilitó la designación de Pablo Tonelli del PRO en lugar de Anabel Fernández Sagasti del Frente para la Victoria. Cuando desde este último espacio se impugnó, la justicia consideró que era una cuestión propia del Congreso, no judicializable. Y de esta manera, le sacaron una banca por entonces en el Consejo, al Frente para la Victoria. Todo pasa y todo queda, insistiría el cantante Serrat. Solo que al parecer dicha maniobra antes estaba bien vista y ahora está todo mal, siempre según del lado del mostrador que cada uno se encuentre. De esta manera, a la maniobra realizada por la Corte, desde la política le contestaron con esa jugada que no es ilegal, pero todos saben que es una estratagema política como lo admite el oficialismo además de insistir que es legal. Además, se volvió a hablar de ampliar la Corte y que tenga representación de mujeres y sea federal. Hasta incluso dividirla en salas por especialidades como en otras legislaciones. Por ahora Rosatti, concentra mucho poder al ser presidente de la Corte Suprema y a la vez, presidente del Consejo de la Magistratura. Será así, el amo de su destino, hasta tanto el Congreso sancione una nueva ley. De esta manera, como en el tango entre Cristina y Rosatti, hubo corte y quebrada que es el momento del baile en el que se interrumpe la caminata para realizar como parte de la coreografía, alguna figura más conocida como firulete.



Se les fue de escala

Javier Milei está viviendo una explosión de crecimiento en conocimiento e imagen positiva en el país. Empezó como un outsider de la política e iba en contra de todo. Ello le permitió sacar 17% de votos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las elecciones legislativas el año pasado. Desde Juntos por el Cambio con sus medios simpatizantes, lo levantaron porque les servía para correr a la derecha el discurso en la Argentina. Mientras tanto, el partido de Mauricio Macri prefería mostrarse más moderado y llevar a cabo las reformas que pretenden en caso de llegar en el 2023, como eliminar las indemnizaciones por despido, flexibilizar las contrataciones, seguir bajando los subsidios y planes sociales, entre otros. Pero ya se sabe, jugar con fuego y avivar las llamas, puede ser peligroso. Así de tanta vidriera fundamentalmente televisiva, sumado a la inteligencia comunicacional de Milei y su equipo, se transformó en un peligro para Juntos por el Cambio que se percataron que les sacará votos, además de liderar entre los jóvenes e independientes que están hartos de la política, regados por los discursos de odio contra el estado y los políticos. De esta manera, la actual crisis de la política con la sociedad, la está capitalizando el libertario. Los números no paran de crecer y con ello, desde esta semana se terminó el romance con Milei y empezaron a pegarle desde Juntos por el Cambio en los medios afines. Al unísono y con discursos similares. Como dijo Carlos Menen hace más de 30 años, no importa que me peguen mientras hablan de mí, me sirve. Lo cierto es que Milei envejeció el discurso y a los propios dirigentes de Juntos por el Cambio, que siguen hablando de ética y república y su accionar demuestra que cuando necesitan no tienen problemas para pisotear todo y seguir adelante. Pero también en la política, lo nuevo queda rápido viejo y todo es efímero porque hay otros caminantes. Esta vez, la novedad es Milei, es el distinto como dijo el reconocido consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba. El ex asesor de Macri consideró que Milei puede llegar al balotaje en las elecciones presidenciales de 2023. Es porque podrá sacar votos que antes eran de Cambiemos y también podrían acompañarlos en las urnas, los defraudados del Frente de Todos. Falta mucho para las presidenciales del año que viene, pero la foto de hoy lo muestra en alza y el león ruge cada vez más fuerte porque ya olió sangre.



La movida del campo

En política se sabe que ninguna movida es casual ni inocente y siempre hay que estar atentos, para saber qué hay detrás como suceden con las manifestaciones. Esta vez, parte del campo se movilizó con sus tractores hasta Buenos Aires. Si bien la Mesa de Enlace no acompañó formalmente, otras asociaciones sí se sumaron y plantearon que lo hacen a raíz de la presión impositiva. Exigen a la Casa Rosada un proyecto de ley para quitar las retenciones a todos los productos agropecuarios. Desde el gobierno, sostienen que la movida es puramente política e impulsada por Juntos para el Cambio.



Radicales a las urnas

En el radicalismo misionero se terminó el verso a verso con los afiliados y es momento de ir de urnas en urnas, para sumar votos. Hoy, desde las 8, en 81 mesas repartidas en toda la provincia y entre tres listas, se definirá la interna de la Unión Cívica Radical (UCR). Es una nueva prueba para estos caminantes y enamorados de internas que definirán la presidencia y conformación del comité provincial, la presidencia y conformación de los comités municipales, los representantes de la Convención Provincial, los delegados al comité nacional, y las autoridades de la Juventud Radical. Todo esto en busca de ordenar el partido con el objetivo de preparar el terreno para la elección general del próximo año, en las que el radicalismo quiere tener el protagonismo, por dentro de Juntos por el Cambio. Pablo Argañaraz, Bruno Gini y Javier Mela, son los candidatos a presidir al radicalismo misionero, en una interna que fue, dentro de todo, muy tranquila.



Perder el rumbo

En política también hay caminantes que pierden el rumbo. Es el caso de Marcelo Rodríguez quien debió renunciar ante el creciente escándalo en el que quedó atrapado al viralizarse conversaciones privadas que lo comprometían a él e involucraba a la institución que representaba, como el caso del Ifai. En lo político, desde el Gobierno se aceptó la renuncia de Rodríguez y fue reemplazado con rapidez por Roque Gervasoni, quien luego salió a diferenciarse. El nuevo titular del Ifai, condenó y rechazó toda prácticas de acoso laboral y mal uso de los recursos del estado. A su vez, diversas voces salieron a pedir que se esclarezcan tanto el uso de los fondos como hicieron los diputados de Cambiemos en la provincia o como el Colegio de Abogados de Misiones, que exhortó a iniciar una investigación integral para esclarecer los hechos ocurridos y determinar responsabilidades. Del mismo modo, desde la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (Farm) pidieron a las autoridades judiciales que procedan a investigar los hechos denunciados en redes sociales, además de un control más estricto en ese instituto.



Deudas pendientes de la Nación

También es verdad que a veces todo pasa y nada queda. El tiempo y los gobiernos pasan y la llegada del gas natural a Misiones es una cuenta pendiente del Estado nacional con la tierra colorada que se acumula hace décadas. Fueron numerosos los pedidos y proyectos impulsados por legisladores de la provincia en el parlamento argentino y se sucedieron las promesas de varios presidentes, pero hasta ahora los misioneros continúan llevando sobre sus hombros la garrafa de gas para la cocina. Esta vez, como en los últimos años, se vuelve a impulsar un proyecto de ley para financiar obras de interconexión a la red de gas natural. El presidente Alberto Fernández desde Neuquén, en Vaca Muerta, prometió la llegada del gasoducto en cada rincón del país, pero por ahora el nuevo trazado del gasoducto Néstor Kirchner de nuevo no incluye a Misiones, ya que se extiende solamente hasta Paso de los Libres, Corrientes. Por tal razón, el diputado nacional Diego Sartori acompañado por Carlos Fernández, elaboraron un proyecto de ley elevado a Cámara de Diputados de la Nación. Tal iniciativa además fue presentada en manos al presidente de la Nación -que sobre el tema ya no puede hacerse el distraído-, por parte del gobernador Oscar Herrera Ahuad. En forma posterior, se sumó al pedido desde las redes el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira quien reclamó al gobierno nacional apoyo al proyecto de ley y la inclusión energética y gasífera para Misiones. De paso, el conductor de la renovación requirió la urgente solución a las principales asimetrías de la Nación con la provincia, al citar la zona aduanera comercial especial y compensación energética y una nueva coparticipación actualizada que devuelva el esfuerzo económico y ambiental a los misioneros.



Obra social para yerbateros

En la semana, se conoció la concreción de una anhelada iniciativa. Desde ahora la obra social para los yerbateros y tareferos ya es una realidad en Misiones. Representó un acuerdo surgido entre la Provincia y el Inym, que además vienen encarando otros proyectos conjuntos en beneficio de los pequeños productores además de la defensa de este sector.