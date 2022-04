Más sectores se expresan sobre lo sucedido en el Ifai

sábado 23 de abril de 2022 | 6:04hs.

La situación suscitada en el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai) sigue generando repercusiones. Como se recordará, quien se desempeñaba como presidente de la institución, Marcelo Rodríguez, fue apuntado por vinculaciones personales, con contratos laborales y beneficios que otorgaba el instituto, según se hizo público. Ayer se expresaron al respecto el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) y la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (Farm), además de hacer pública su posición el flamante titular del Ifai, Roque Gervasoni, quien condenó y rechazó “las prácticas de acoso laboral” y “el uso de los recursos del estado con el fin de obtener favores sexuales, condeno y rechazo cualquier acto de violencia en cualquiera de sus formas contra la mujer”, expresó en las redes. A su vez, cuestionó la “banalización de la función pública” al sostener que encontró en el ámbito laboral “un equipo de compañeras y compañeros de gran valía, que trabajan en los 77 municipios”. Por eso planteó que no se puede “meter a todos en la misma bolsa”. Entiende que “seguramente la Justicia deberá echar luz”.



En tal sentido, desde el Cademis ayer exhortaron a que “se lleve adelante una investigación integral que esclarezcan los hechos ocurridos y los responsables, respetándose la perspectiva del género y el ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente (derecho a la información y libertad de expresión), siempre velando por los principios republicanos de gobierno”.



Instaron en particular al Poder Judicial a “que investigue de oficio, todos y cada uno de los posibles delitos cometidos en referencia al caso, defendiendo especialmente los principios y derechos señalados, como así también a los restantes funcionarios de los otros poderes que cumplan con la responsabilidad asignada a través del voto por el pueblo misionero, adoptando las previsiones pertinentes para evitar que sigan ocurriendo casos como estos y denunciando ante la Justicia”.



Plantean que de verificarse las denuncias públicas estarían demostrando “la constante cosificación de la mujer y el menoscabo a su dignidad, en situaciones de evidente abuso de poder y de utilización del erario público para su comisión, lo que requieren desde la órbita judicial y administrativa una activa investigación para su esclarecimiento”, señalaron a través de un comunicado.



También el agro

Por su parte, desde la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (Farm) declararon asistir “estupefactos a todos los trascendidos públicos”, además de peticionar “a las autoridades judiciales que ante la gravedad de la situación planteada tomen cartas en el asunto y procedan a investigar los hechos denunciados en redes sociales por estas mujeres, que son presuntamente víctimas de un obrar ilícito en el marco de la ley 26.485, amén también de la posibilidad que dichas conductas de comprobarse sean también encuadradas en algunos de los delitos penales previstos para estas situaciones”.



“Entendemos y pedimos formalmente que el Ifai tenga una revisión legislativa. No puede quedar fuera de los organismos de control presupuestario un ente público que maneja un presupuesto más que importante y que quede fuera de la ley de contabilidad de la Provincia (artículo 9 Ley I-69)”.



Añaden desde la Farm que “son loables los fines de creación del Ifai, pero el tiempo ha llevado a desmanejos reprochables que son públicos y notorios y entendemos e instamos sean corregidos”. Por ello, insistieron a “las autoridades de la provincia que urgentemente se revean ambas situaciones.