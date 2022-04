Más de 400 estudiantes por día solicitan el boleto estudiantil gratuito

sábado 23 de abril de 2022 | 6:04hs.

Después de dos años de pandemia por el coronavirus, que obligó al sistema educativo a buscar respuestas en la virtualidad, este ciclo 2022 se inició con presencialidad plena tanto en los ámbitos de la educación obligatoria como en la superior.



Esto trajo consigo una alta demanda en las solicitudes para acceder al Boleto Estatal Estudiantil Gratuito Misionero (BEG) y desde Servicios Urbanos SA (Susa) indicaron a El Territorio que más de 400 estudiantes se concentran a diario en los dos centros de emisión de tarjetas Sube, que se encuentran en el Shopping de Posadas y en la Terminal de Transferencia Unam.



No obstante, el número podría ser mayor debido a que por la demanda, la Secretaría de Movilidad Urbana de la Municipalidad posadeña, habilitó otros puntos móviles para descomprimir los centros ya existentes (ver Puntos móviles).



Aunque el número es alto, un nuevo sistema de turnos posibilitó evitar las extensas filas y la larga espera. Eso fue lo que observó este medio en su recorrido de ayer, más allá de que, según explicaron, la poca presencia de personas se debió también al clima inestable.



Si bien este año la renovación fue automática para quienes ya eran beneficiarios del boleto gratuito, sí deben hacer los trámites quienes hacen el cambio de ciclo (de primaria a secundaria o de secundaria a universidad) y quienes quieran acceder al beneficio por primera vez.



“Se tramita a través de turnos, según disposición de la Subsecretaría de Transporte. Pero hay mucha inasistencia a los turnos dados, por eso siempre solicitamos a los usuarios especial consideración en respetar los turnos dados”, señalaron desde Susa.

Los estudiantes deben rellenar un formulario. Foto: Víctor Hugo Paniagua



Para acceder a un turno se debe enviar un mensaje de WhatsApp al 376-5022276 y en unas horas se designa el día y el horario. Los chicos deben acudir con la constancia de Inscripción BEG (formulario) y su DNI original y una fotocopia.



Asistencia a universitarios

En Posadas funciona la Agencia Universitaria (Jujuy 1420), que depende del municipio y desde donde se brinda a diario asesoramiento a los estudiantes universitarios y terciarios. Allí los guían para completar el formulario de inscripción al BEG. La oficina atiende de lunes a viernes de 7 a 19, de corrido.



“En un mes hicimos casi 500 formularios, pero consultas tenemos hasta 40 por día. Los chicos que terminaron la secundaria y empezaron en la universidad son muchísimos. Recibimos reportes de algunas instituciones que han incrementado hasta en un 40% las inscripciones debido a la presencialidad”, señaló a este medio Carlos Vigo, coordinador de la Agencia Universitaria.



En esa misma línea, señaló: “Hay una altísima demanda, en primer lugar porque el boleto estudiantil es un derecho, pero además Posadas tiene una característica particular: más de 200 carreras, hay cinco universidades, más de 40 institutos de formación superior, y eso configura un ecosistema diferente al resto de la provincia en términos de la cantidad de gente que accede a este derecho”.



En el formulario los estudiantes deben completar con sus datos personales, las líneas de colectivo que utilizan usualmente, el turno al que va a la institución educativa y a cuál pertenece.



“Hay chicos que tienen la tarjeta pero pasaron de un nivel a otro, de secundaria a universidad, por ejemplo, ellos tienen que hacer de nuevo los trámites, pero se le activa el beneficio en la misma tarjeta. Posadas tiene arriba de 30 mil estudiantes de educación superior”, señaló.



Si bien en este cambio de ciclo no amerita la renovación de la tarjeta, se actualizan los datos porque los estudiantes secundarios tienen diez boletos gratuitos por semana, mientras que los universitarios tienen quince y están efectivos también los sábados.



Respecto a las dudas que se presentan, detalló: “Preguntan qué líneas de colectivos son las que más le convienen para tomar, porque es requisito del formulario. También preguntan sobre los horarios y el funcionamiento de la terminal de transferencia. Tratamos de evacuar todas las dudas y de asesorarles a los chicos, porque hay muchos que no conocen la ciudad porque vienen de otros municipios”.



Por último, en la agencia también se realizan inscripciones para las becas Progresar, que cierran el próximo 30 de abril.



El programa tiene la finalidad de brindar asistencia financiera a los jóvenes de diferentes niveles educativos para estimular su desempeño escolar con una suma de dinero que se deposita en una cuenta bancaria y se le otorga a cada beneficiario una tarjeta de débito.



Los ingresos del grupo familiar de los aspirantes no deben superar hasta tres veces el salario mínimo, vital y móvil, se explicó.

Puntos móviles

Trámites. Con el objetivo de facilitar y agilizar las gestiones referidas a la Sube, se habilitaron atenciones en los Centros de Atención al Vecino (CAV), de Posadas.



CAV Las Heras

En la avenida Las Heras 3911, estarán el lunes 25, miércoles 27 y viernes 29, de 7.30 a 19.



CAV Urquiza

En la avenida Urquiza y avenida San Martín, estarán el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de mayo, de 7.30 a 16.30.