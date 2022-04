Crece la preocupación por los kioscos de narcomenudeo en los barrios de Misiones

domingo 17 de abril de 2022 | 6:04hs.

El consumo problemático y las adicciones están enraizados en la sociedad desde hace ya mucho tiempo y en los últimos años se evidencia la edad cada vez más temprana de iniciación. Los llamados kioscos de narcomenudeo, bocas de expendio de diversas sustancias ilegales, proliferan en los barrios de Misiones y generan preocupación en los vecinos, que son quienes alertan a las autoridades.



En ese contexto, la Policía de la provincia recepciona mensualmente hasta unas once denuncias anónimas de vecinos, dando información sobre estos lugares.



Los allanamientos positivos realizados en los domicilios denunciados dan cuenta de que la demanda de estupefacientes va en crecida, aseguran las autoridades.



“En Oberá se hicieron trece allanamientos y todos fueron positivos, acá en Posadas también hacemos un montón y ahora estamos a la espera de unas cuantas investigaciones que enviamos al Juzgado Federal para después hacer los allanamientos”, sostuvo el comisario mayor César Peralta, a cargo de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Misiones, en diálogo con El Territorio.



Detalló que si bien la marihuana está muy presente, la cocaína toma cada vez más protagonismo así como la pedra y el paco, otros de sus derivados.



Relató que las localidades más complicadas son Puerto Iguazú, Oberá y Posadas, pero también San Pedro y Bernardo de Irigoyen.



“Son todos distribuidores los que encontramos, lo más que se vio fueron 400 gramos de cocaína, que son unos 800 mil pesos, casi 1 millón de pesos, es mucha plata. Depende también cómo le estiren (compran un kilo y lo mezclan con otras cosas para llegar a dos kilos), la fraccionan y venden, depende de la calidad puede ser más barato o más caro”, explicó el comisario.



Informó además que según la calidad, cada gramo de cocaína puede costar entre 1.300 y 2.000 pesos, por lo que las cifras monetarias que allí se ponen en juego son millonarias.



“La edad de las personas que se dedican al narcomenudeo es muy variada, tuvimos el caso de un señor de más de 60 años que tenía un montón de enfermedades y vendía cocaína. Compran los que tienen plata y los que no tienen también. El consumo es como un cáncer para la sociedad, una vez que entra, la va destruyendo”, relató Peralta.



Las denuncias anónimas

Tanto la página web de la Policía de Misiones como la del Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, cuentan con un espacio donde los vecinos pueden hacer sus denuncias anónimas (ver Para hacer denuncias).



También pueden presentarse en la dependencia policial y su identidad quedará resguardada si así lo desean.



En la página se solicita al denunciante datos del sospechoso como nombre, apellido, apodo, dirección y un breve relato de los acontecimientos que le hayan encendido la alarma de que sea un posible sitio de venta de drogas.



Por su parte, el apartado para hacer las denuncias en la página de la cartera de prevención de adicciones fue incorporado hace pocas semanas y responde a la inquietud de la población frente a esta problemática.



“Es un recurso con el que cuenta la Policía de la provincia y entonces a nosotros nos pareció interesante y necesario utilizarlo, porque las veces que vamos a los municipios aparece el tema del narcomenudeo y el qué hacer contra esta oferta”, indicó a este medio Samuel López, ministro de Prevención de Adicciones de la provincia.



Ambos organismos trabajan codo a codo con los foros de seguridad de los barrios que son quienes aportan datos valiosos y colaboran constantemente.



Es que el drama de las drogas y el consumo está estrechamente relacionado con las acciones delictivas.



“En nuestro caso, cuando hablamos de prevención nos referimos a que hay situaciones por atender, tratamientos, pero también tiene que ver con iniciar esta lucha principalmente contra el narcomenudeo, que es lo que nos afecta directamente”, dijo López.



En tanto, sobre el importantísimo aporte de los vecinos, relató: “El año pasado en Villa Cabello hubo una experiencia en la que los propios vecinos se organizaron e hicieron un mapeo de los lugares de venta o de sospecha de venta. Le pasamos esto a la Dirección de Drogas Peligrosas y fueron ellos los que hicieron la inteligencia y todo lo demás”.



Por otra parte, el comisario mayor Peralta señaló que generalmente los vecinos tienen miedo de aportar información por miedo a ser víctima de represalias, por lo que generar confianza en ellos y garantizarles la confidencialidad es vital.



“Hoy por hoy no tiene el compromiso de mandarle al frente a los narcos y aportar datos a la Policía, están influidos por las famosas series y que infunden miedo”, aseguró.



Los procedimientos

Una vez que la Policía recepciona la denuncia los agentes se encargan de analizarla, hacen una observación de uno o dos días para ver si realmente hay movimiento.



“Una vez que se entra en conocimiento de esta denuncia anónima, se verifica y en caso de que sí exista movimiento en el lugar, se hace una nota y se pide al Juzgado Federal la investigación”, explicó.



Y en esa misma línea, añadió: “Se le pide la investigación y una vez que ellos autorizan -que puede llevar hasta tres semanas-, comenzamos con la recolección de pruebas, que consiste en tomar fotografías en determinado horario, entre otras cosas”.



El Juzgado Federal le da a la Policía 30 días para reunir las pruebas; cuando las tiene, debe armar un expediente con todo lo recolectado y recién da la orden de allanamiento.



Por eso -explican a los vecinos- las acciones no son inmediatas a las denuncias.

Harán encuesta sobre el consumo

El 12 de abril se realizó una reunión del Consejo Federal de Drogas (Cofedro), en la sede en Buenos Aires de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), donde se abordaron diferentes temáticas.



Es así que se acordó llevar adelante en conjunto con el Indec, posiblemente en julio, la Séptima Encuesta Nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas a adolescentes desde los 16 años hasta adultos mayores de 75 años.



En esa misma reunión, de la que participó el ministro misionero, Samuel López, “estuvo un subsecretario de Educación de la Nación para presentar una guía de orientaciones y criterios de intervención ante situaciones de consumo en ámbitos escolares”.



“Nuestro planteo como provincia fue la preocupación del consumo y un sistema de abordaje en la niñez y la adolescencia. Todo el país está preocupado por la niñez y la adolescencia, es como que antes no estaba pensado, tenían que ser mayores de 18 años para recibir algún tipo de atención con voluntad de tratamiento”, destacó.

Para hacer denuncias

Dónde hacerlas

Cualquier persona que sabe o sospecha de un lugar de venta de drogas puede hacer la denuncia anónima en www.policiamisiones.gob.ar/denuncias/ o bien ingresando a la página del Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas prevenciondeadicciones.misiones.gob.ar/informes/ y hacer click en el apartado ‘Denuncias anónimas’. Deben rellenar el formulario.