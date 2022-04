Empleados cortaron el acceso al aeropuerto de Iguazú

martes 12 de abril de 2022 | 8:52hs.

Empleados de una empresa que presta servicio en el predio del Aeropuerto Mayor Eduardo Krause cataratas del Iguazú, decidieron cortar el acceso a la estación aérea para reclamar respuesta por parte de la patronal ya que no los han reintegrado a su puesto de trabajo desde el inicio de la pandemia y tampoco fueron despedidos. Según los empleados no puedan ingresar a otra empresa porque no los despiden y les abonan solamente el 25 por ciento del sueldo.

Son 23 los trabajadores que se encuentran en esta situación, muchos de ellos con varios años de antigüedad. Denuncian que la patronal quiere hacer arreglos personales con cada uno fuera de los convenios del Ministerio de trabajo “hemos hecho todos los tramites por vía legal y la empresa Rex Argentina no hace caso a nuestros reclamos, no nos quedó otra que salir a cortar el acceso al aeropuerto, para ver si nos escuchan, vendremos todos los días hasta que nos escuchen” explicaron

El corte se levanta cada 20 minutos para que los turistas puedan llegar a tiempo a tomar el vuelo, no se descarta que de no lograr respuestas la medida se endurezca e impidan terminantemente el ingreso y egreso al aeropuerto.

Las empresas de turismo desde el día de ayer están avisando a los pasajeros que serán trasladados a la terminal aérea con mayor anticipación para evitar inconvenientes.