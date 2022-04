Vicar Muebles se adelanta al Reventón con muchas ofertas

sábado 02 de abril de 2022 | 19:09hs.

Si bien Vicar Hogar y Muebles se unió a la nueva edición del Reventón, sus propietarios decidieron comenzar antes con las ofertas que permiten a sus clientes cambiar el look de cualquier ambiente de su hogar.

“Tenemos una gran variedad de juegos de mesa y sillas, por ejemplo tenemos rectangulares, fijas, extensibles, cuadradas, muchos modelos y medidas. Hay mesas tradicionales, en caños importados y mezcladas con PVC, hay mesas rectangulares de vidrio también. Hay un stock bastante interesante, como para que la gente que está pensando en renovar su juego de comedor pueda hacerlo a su gusto”, indicó el gerente de la mueblería posadeña, Gustavo Cardozo.

Ya sea que se esté en proceso de mudanza o que se quiera cambiar el viejo juego de comedor o hacer alguna remodelación en casa, uno de los aspectos más importantes a tener presente es la planificación. Con ella básicamente se evalúa las necesidades, el espacio, los gustos y recursos para lograr determinar el mejor camino para alcanzar el espacio ideal. No es diferente en el caso de los juegos de comedor, elemento que no puede faltar en ningún hogar y que se puede identificar en diversos tipos.

En Vicar Hogar y Muebles tienen promociones para equipar y dejar como nuevo el comedor, anticipándose a las ofertas del Reventón que se desarrollará del 7 al 10 de abril. Además de muebles para el comedor, en Vicar Hogar y muebles se puede encontrar todo lo necesario para la habitación y demás espacios de la casa. En los dos locales de este tradicional comercio posadeño se pueden encontrar todo lo que se necesite para cada vivienda.

Quienes estén un poco más lejos del local 1, en Uruguay y Pedro Méndez, y quieran obtener un producto de Vicar Hogar y Muebles, pueden hacerlo de una manera fácil y tranquila visitando el nuevo local ubicado en calle Nuestra Señora del Carmen -colectora por el acceso sur-, en Garupá.