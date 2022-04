Reabrirán todos los pasos fronterizos y se eliminan el PCR y el pase sanitario

sábado 02 de abril de 2022 | 5:00hs.

El gobierno nacional oficializó ayer la reapertura de los 237 pasos internacionales del país y, al mismo tiempo, la simplificación de los trámites de ingreso y egreso, tanto terrestres como fluviales, marítimos y aéreos. De esa manera, se elimina la categoría de corredor seguro y los argentinos, residentes y extranjeros estarán eximidos de la presentación de la prueba de PCR negativo y del carnet sanitario de vacunación anticovid.



Según se adelantó, después de la reunión del Ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y los gobernadores y gobernadoras con pasos internacionales, -entre ellos, el mandatario misionero, Oscar Herrera Ahuad-, la apertura será progresiva y se normalizará en los próximos días,



La realidad sanitaria que atraviesa Argentina con un descenso marcado de casos y muertes por Covid-19 desde hace diez semanas consecutivas, así como el avance en la campaña de vacunación contra el virus posibilitan más aperturas que estaban vedadas cuando llegó la enfermedad.



No obstante, pese a estas libertades, desde ayer las personas extranjeras no residentes para ingresar al país deben completar una declaración jurada electrónica al menos 48 horas antes del viaje y contar con seguro de salud Covid-19 que contemple cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslado sanitario.



Mientras, argentinos y residentes en el país también deberán completar la declaración jurada antes del viaje, aunque en ambos casos quedan eximidos quienes ingresen al país por un plazo menor a 24 horas y lo hagan por vía terrestre.



“La idea es avanzar en este mes de manera acordada con cada provincia en la apertura de todos los pasos fronterizos ya sea, terrestres, aéreos o fluviales para que el tránsito de personas vuelva a ser como antes de la pandemia. Será a lo largo de abril y se irán comunicando las fechas a medida que avancemos con cada jurisdicción”, explicaron ayer a El Territorio desde el Ministerio del Interior.



La puesta en marcha de la reglamentación se hará efectiva a partir de su publicación en el Boletín Oficial.



Más de 20 pasos por habilitar

En el caso de Misiones, tiene hasta el momento once pasos fronterizos con Brasil y Paraguay abiertos y quedan otros 24 por normalizarse. Es así que están operativos los pasos Posadas-Encarnación, Irigoyen-Cerqueira, Iguazú-Foz, Pepirí-San Miguel, Alba Posse-Mauá, San Antonio-Santo Antonio, San Javier-Porto Xavier.



Los últimos cuatro habilitados fueron Comandante Andresito y Capanema (Brasil), Panambí y Porto Vera Cruz (Brasil), Eldorado y Puerto Mayor Julio Otaño, y entre Puerto Rico y Puerto Triunfo, ambos limítrofes con Paraguay.



El encuentro fue encabezado por el ministro De Pedro, acompañado por el secretario de Interior, José Lepere; la titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano; el titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Martín Yánez, y el director nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, Adrián López, en una videoconferencia con las y los gobernadores y representantes de las quince provincias con pasos internacionales, quienes a partir de la entrada en vigencia de la medida definirán las aperturas o eventuales cambios de regímenes junto a la DNM.



Ademas de Herrera Ahuad, también participaron del encuentro los gobernadores y autoridades de las provincias de Catamarca, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan,Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Los que sí se pedirá en la frontera

Argentinos y residentes

Todos los viajeros ya no deberán presentar el PCR negativo ni el carnet de vacunación, pero argentinos y residentes deberán completar la declaración jurada antes del viaje. Sin embargo, quedan liberados de ese requisito quienes ingresen al país por un plazo menor a 24 horas y lo hagan por vía terrestre.

Extranjeros

Para ingresar al país deben completar una declaración jurada electrónica al menos 48 horas antes del viaje y contar con seguro de salud Covid-19 que contemple cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslado sanitario. Quedan eximidos de la declaración jurada quienes ingresen al país por un plazo menor a 24 horas y por vía terrestre.

Covid-19: Misiones tiene dos pacientes internados

Como se viene reflejando a nivel nacional, Misiones no escapa a esa realidad y el mes de marzo cierra con 543 casos de Covid-19 y trece muertos por la enfermedad, lo que significa una reducción del 95,1% respecto al mes pasado que cerró con 10.893. La tendencia en baja se mantiene desde febrero, luego de que en enero se hayan superado los 36 mil contagios.



En ese marco, en el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia -que desde ahora es semanal-, se destaca que hay solamente dos pacientes internados en los centros de salud, algo que no ocurría desde los inicios de la pandemia en la tierra colorada.



El parte detalló además que desde el lunes 28 hasta ayer se notificaron quince nuevos casos positivos de coronavirus. De esta manera, ascienden a 83.947 el total de contagios acumulados desde la llegada de la enfermedad. Según detallaron desde la cartera sanitaria, los nuevos contagios corresponden a: Posadas (7), Oberá (3), Eldorado (2), y Montecarlo, Garupá, y Aristóbulo del Valle (1).



Además, eran 264 los pacientes con el virus activo y 82.753 son los recuperados.



Cabe recordar que el último parte diario fue el 27 de marzo. La decisión obedece, según expuso la cartera sanitaria local, al acuerdo de responsables sanitarios de todas las provincias argentinas, en consenso con el Consejo Federal de Salud (Cofesa), basados en la situación epidemiológica actual e indicadores de análisis de la pandemia.



A nivel nacional se reportaron 1.927 nuevos contagios y elevó sus positivos totales a 9.039.838. Además hubo 34 muertos por la enfermedad y se acumulan 128.052 fallecidos.



Por otra parte, ayer el Gobierno Nacional oficializó la eliminación del distanciamiento obligatorio de dos metros, aunque mantiene las recomendaciones del uso del barbijo, higiene de manos y ventilación de los espacios.