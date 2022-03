Estuvo grave por secuelas del Covid-19, concientiza sobre la vacuna y agradece la solidaridad

miércoles 30 de marzo de 2022 | 18:41hs.

Héctor Ferreira, conocido por todos en San Pedro como Finito, estuvo en grave estado de salud, tras padecer un cuadro de neumonía a consecuencia del coronavirus. El hombre, de 48 años, hoy concientiza a la población a dejar los quehaceres diarios y vacunarse. La familia agradece los distintos gestos solidarios y el acompañamiento que recibieron durante los días de internación.

Ferreira es metalúrgico, mecánico, trabaja específicamente con mecánica pesada, es futbolista y realiza actividad física, sin embargo, pese a su buen estado físico y de salud, el pasado 25 de febrero comenzó a sentir fuertes dolores abdominales y fiebre, sin lograr mejoras con los calmantes que le indicaron. Al cuarto día, se sumó la falta de aire, apenas podía permanecer sentado.

En el hospital de San Pedro, los hisopados arrojaban negativo, las placas indicaron que los pulmones estaban inflamados, fue internado con diagnóstico de neumonía y administración de oxígeno por la baja saturación.

"El diagnóstico fue neumonía por su trabajo, pintura, residuos de hierro y soldadura. Usaba oxígeno para dormir, al tercer día de internación en el hospital de San Pedro, no podía estar acostado, solo sentado y pasó a depender del suministro oxigeno" detalló Patricia, esposa de Ferreira.

El cuadro se agravó el 11 de marzo, el paciente fue derivado al Samic de Eldorado donde ingresó como un paciente Covid-19 positivo, pese a que los hisopados arrojaban negativo.

"Allá comenzaron a tratar su neumonía como consecuencia de coronavirus, a pesar de que daba negativo. Le realizaron todos los estudios, y un PCR que dio positivo para covid-19, ese resultado permitió un mejor tratamiento a su neumonía" señaló Patricia.

"Finito" recibió el alta el pasado 20 de marzo, continúa los tratamientos con antibióticos, analgésicos y PAF, en su domicilio, es una de las tantas personas que por distintos motivos no se vacunó, en este caso en particular por dedicar todo su tiempo a trabajar. Su experiencia pone en evidencia lo importante de la vacuna, ya que, de estar vacunado el cuatro no se hubiera agravado, más por tratarse de un paciente sano sin ningun otro tipo de patologías y que tampoco fue fumador.

Hoy en su casa, rodeado del cariño de su familia, llama a la población a vacunarse para evitar complicaciones graves.

Para la familia, los días de internación fueron muy duros, sobre todo los momentos donde estuvo en grave estado, y una vez más la solidaridad y empatía, se puso en evidencia. Muchas personas realizaron cruzadas solidarias y los allegados más cercanos estuvieron al cuidado de los niños menores de edad, mientras Patricia permanecía en el Samic cuidando a su esposo.

"Estamos eternamente agradecidos, en el Samic no nos dejaron faltar nada, mucha gente se ocupó de nuestra casa e hijos, sin excepción agradecemos por el apoyo permanente. Héctor no se vacunó por trabajar y trabajar, ahora cuando apenas se recupere se vacunará porque entendió de la importancia al menos tener una dosis" finalizó.