Misiones inicia nueva etapa de formación de soldados en el país

miércoles 30 de marzo de 2022 | 3:00hs.

El Ejército Argentino incorporó en Misiones 1.500 jóvenes de entre 18 y 24 años como aspirantes a soldados voluntarios, tras aprobar el examen psicofísico definitivo. Representa la primera experiencia y el inicio del período 2022 del Núcleo de Instrucción Básico, cuya duración se extenderá por 10 meses.

En ese lapso, los aspirantes recibirán instrucción de tiro y combate aprenderán sobre los valores del soldado argentino y forjarán lazos de camaradería y de pertenencia para con la fuerza como parte de su formación profesional militar. Así, una vez que pasen la primera etapa, se convertirán en soldados voluntarios y con posibilidades de hacer carrera en el ejército.

En presencia del ministro de Defensa de Nación, Jorge Taiana y del gobernador Oscar Herrera Ahuad, se desarrolló la ceremonia en dependencias de la Brigada de Monte XII, de Posadas. El servicio militar voluntario es la prestación que efectúan, por propia decisión, los ciudadanos con la finalidad de contribuir a la defensa nacional.

Tras destacar que se trata de un “verdadero acto de justicia social”, Herrera Ahuad recalcó la gran posibilidad de arraigo para los 1.500 ingresantes misioneros que podrán permanecer cerca de sus familias y destacó la “evolución que han tenido las fuerzas que nos cuidan a lo largo de todos estos años”.

Destacó que la idea surgió hace algunos años a través del programa “Quiero ser, quiero estar”, impulsada por la diputada provincial mandato cumplido, Mabel Pezoa, quien estuvo presente en la ceremonia como lo hizo también el ministro Coordinador de Gabinete, Ricardo Wellbach; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo; el general de División Guillermo Olegario Gonzalo Pereda; el Comandante de Brigada de Monte XII, Sergio Jurczyszyn.

El gobernador, tras destacar la colaboración brindada por el Ejército durante los momentos más difíciles de la pandemia, resaltó ante Taiana que Misiones es una provincia con 42% de población conformada por jóvenes.

“Estamos iniciando en Misiones una experiencia importante y trascendental, que es la incorporación de nuevos soldados voluntarios al Ejército Argentino”, resaltó Taiana. Para luego indicar que con ello se busca aumentar el número de voluntarios y la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.

En tal sentido, añadió que se apunta “ampliar el número de soldados voluntarios de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército, hoy tenemos 20 mil soldados voluntarios y la idea es llegar a fin de año alcanzando los 30 mil”.

“Es una experiencia nacional que comenzamos en Misiones”, remarcó luego Taiana en ronda de prensa. Resaltó que es una oportunidad, tanto para el Ejército, como para la instrucción de los jóvenes de 18 a 28 quienes podrán adquirir oficio y seguir carrera como suboficiales y además, la terminación de la secundaria. “Iniciamos la experiencia en Misiones, con una característica particular vamos a poner el acento en el arraigo y el personal que se incorpore permanezca en la provincia”, sostuvo.

Luego fue consultado por los cambios que se busca en el Ejército: “Básicamente la Argentina es un país que tiene estrategia defensiva que no es lo mismo pasiva o no tener estrategia. Es una defensa, disuasiva”, planteó.

Allí indicó que se transita por un proceso de recuperación y de las capacidades del Ejército, para recuperar y modernizar y tener mayor fortaleza, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep).

Reforzar unidades

El general de división Guillermo Olegario Gonzalo Pereda destacó la necesidad de arraigo de los jóvenes de Misiones y con ello reforzar las unidades como Apóstoles, San Javier, Bernardo de Irigoyen, Posadas, Iguazú. “Estamos llevando a otro nivel en cantidad de soldados como hace 30 años no teníamos. Es una apuesta interesante, uniendo el reclamo de las familias, el gobierno y del Ejército”, dijo.

Destacó a la Brigada de Monte Misiones como “un emblema” del que se formaron paracaidistas y personal de comando. A su vez, en vísperas de un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas, planteó que “se viene conmemorando cada año; rindiendo homenajes a nuestros héroes caídos. Y para las generaciones más jóvenes, rescatamos las hazañas de nuestros hombres caídos y damos testimonios de aquellos valientes”.

Reunión con de Pedro y Manzur

Tras concluir el acto en sede el Ejército, el gobernador Oscar Herrera Ahuad emprendió viaje a Buenos Aires. Allí, hoy tiene programada una reunión con el ministro del Interior, Wado de Pedro y el ministro Coordinador, Juan Manzur, para definir la reasignación de los fondos recuperados por el traspaso irregular de la Policía al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la lucha contra el narcotráfico y refuerzo de fronteras en Misiones.