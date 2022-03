Aprestos finales para las dos nuevas manos única

miércoles 23 de marzo de 2022 | 5:30hs.

Desde hace un tiempo considerable, la ciudadanía espera el cambio de sentido en dos arterias importantes de Posadas, lo cual traerá modificaciones relevantes en los hábitos de los automovilistas y pasajeros de colectivos, pero también en el movimiento laboral, comercial y en otras actividades de quienes a diario transitan por la ciudad. Se trata de las manos únicas que funcionarán a partir de este sábado en la avenida Lavalle, que será de ingreso al centro de la capital; y en la avenida Santa Catalina, que funcionará como egreso, en sentido norte a sur.

La novedad tendrá su lado positivo y negativo, según expresaron a El Territorio tanto conductores como peatones. En principio, la noticia afectó a los usuarios del sistema de transporte público, debido a que el pasado domingo se vieron sorprendidos por los cambios de los andenes de ingreso y egreso en la Terminal de Transferencia de la avenida Quaranta, los cuales no habían sido informados.

En este marco, en la zona de avenida Lavalle, a la entrada del barrio Cristo Rey, vecinos y trabajadores sostuvieron que se habían anoticiado de los inminentes cambios, pero desconocían la fecha en que se implementarían. Un empleado de un comercio situado en una esquina, quien también se moviliza en colectivo, dijo: “Creería que el cambio no nos va a perjudicar en relación con los clientes, al menos no en este negocio. Además, creo que puede ser favorable en esta avenida por los embotellamientos que se forman”, manifestó, dado que en el lugar hay “muchos problemas de tránsito porque la esquina no tiene semáforo”, apuntó. Respecto de las alteraciones que se darán en el recorrido de los colectivos, dijo que hay falta de información: “todavía no sé dónde será la parada”.

Por su parte, Javier, quien atiende en una verdulería del sector, relató que tenía conocimiento de la incorporación de los cambios, y externalizó cierta preocupación por el tema. “Sé que la mano única irá en dirección al centro, y eso no nos va a perjudicar a los comerciantes, pero el problema va a ser cuando la gente que ingresa allá vuelva, porque ya no va a poder pasar por acá para comprar”, contó.

Agregó que “de todas maneras, los clientes buscan la manera de llegar acá. Veremos cómo influye el tema en uno o dos meses, aunque tengo conocidos que me comentaron que no hubo tantos problemas en (avenida) Rademacher”, que es de mano única desde hace unos años. En tanto, contó que se mueve en moto y añadió que en la zona suele haber mucho tránsito y los inconvenientes se producen entre las motos, “hay muchos accidentes, pero no de autos”, aseveró.

Mientras que un joven vecino evidenció su malestar. “Yo creo que estos cambios van a perjudicar mucho a la gente que anda en colectivos. En esta zona hay muchos pasajeros y con la mano única va a ser un desastre”, calificó y acotó que le resulta “una mala idea porque son muchos los estudiantes y gente mayor que, con los cambios, van a tener que bajar de los colectivos más lejos”. En referencia al tráfico, señaló que “no hay problemas, pero sí los conductores andan muy rápido”.

En tanto, Diego Acosta, vendedor en una tienda de ropa, dijo que “me parecen bien los cambios porque soy conductor, creo que habrá más lugar y se podrá conducir más rápido”. También afirmó que sus clientes no se verán afectados, pero sí protestó contra las bicisendas. “Pienso que perjudican a los comerciantes porque ni nosotros ni los clientes tenemos dónde estacionar y, encima, por día, sólo pasan una o tres bicicletas por ahí. Creo que sería mejor instalar una motosenda”, planteó.

Recorridos de autos y colectivos

En este contexto, Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana de Posadas, sostuvo que se realizaron las obras principales para la puesta en marcha de los nuevos sentidos de circulación, como la señalización y las alteraciones en los semáforos. En diálogo con el programa Acá te lo contamos, de Radioactiva 100.7, exhortó: “Pedimos a los conductores extremen las medidas de precaución para circular en estos días en estas avenidas”.

En cuanto a la modificación en el recorrido de las líneas de colectivos, que llegará con las manos únicas, indicó que “todos los que circulaban por Lavalle en sentido contrario circularán por Santa Catalina y viceversa”. Con motivo de precaución, confirmó que habrá personal controlando los puntos más críticos hasta que la ciudadanía se acostumbre a los nuevos hábitos.

En este aspecto, afirmó que las arterias Lavalle y Santa Catalina son lugares complicados por el volumen de tráfico o la velocidad, motivo por el cual “las obras de la travesía urbana de este sector están ayudando”, consideró y advirtió que “si los autos vienen desde la ex ruta 213 o desde Itaembé Miní hacia Quaranta, no van a poder girar más por la izquierda para entrar por Santa Catalina y tendrán que ingresar por Lavalle”. Sólo podrán hacerlo los colectivos en ese primer tramo para ingresar a la Terminal de Transferencia. En vinculación con las ventajas que ofrecerá el nuevo sistema, Jardín observó que “reducirá la cantidad de accidentes y el tiempo de viaje de las personas”.



Terminales de transferencia hasta las 00

Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana, adelantó que existe la posibilidad de que en abril, tanto la Terminal de Transferencia de Quaranta como la del Campus de la Unam permanezcan abiertas hasta la medianoche. Esto porque “el sistema se termina pagando entre todos y por eso es importante que sea lo más eficiente posible”, subrayó. Con este objetivo, están estudiando las líneas que tienen mayor demanda en horario nocturno para reforzarlas.