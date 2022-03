Virasoro: Magistrados piden “respetar los plazos” de la justicia

martes 22 de marzo de 2022 | 19:20hs.

En el marco de las denuncias por abusos sexuales, torturas y abandono en un hogar para niños y adolescentes en Virasoro, el Colegio de Magistrados pidió que se respeten “los tiempos” judiciales, y manifestó su apoyo a jueces y funcionarios actuantes. La principal acusada no fue citada a declarar.

Se trata de los hogares Rincón de Luz (niñas) y María de Nazaret (niños) de Virasoro; instituciones dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes.

En las últimas dos semanas se sumaron varias denuncias por abuso sexual, torturas, vejaciones, explotación laboral y hasta prostitución infantil contra la administradora del hogar Niños Rincón de Luz, Sonia Prystupczuk. Esto surgió posterior a la muerte de un menor de 14 años dentro de la institución, así como se supo de otros intentos de suicidio de menores allí dentro.

La presión a los funcionarios judiciales; ejercida por gran parte de la población que no se detiene con marchas, vigilias, mateadas, carteles, escraches públicos, entre otras formas de mantener el tema sobre el tapete; es porque no se lleva detenida a la persona denunciada y principal sospechosa en la causa, administradora del hogar por once años. Prystupczuk hasta el momento ni siquiera fue llamada a declarar.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial pide se respeten los “trámites y plazos que deben cumplirse en toda investigación preservándose el derecho de defensa de las partes involucradas, conforme a los principios constitucionales que nos rigen”.

A continuación, el texto completo del comunicado:

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Corrientes EXPRESA SU MÁS ENÉRGICO REPUDIO a las amenazas y descalificaciones recibidas por la sra. Juez de Garantías, dra. Silvia Erika Benítez, el sr. Juez Civil, Comercial, de Familia y Menores y Laboral dr. Alfredo Hernán Behr y operadores judiciales de la ciudad de Virasoro, por actos realizados en ejercicio de sus funciones.

Los procedimientos judiciales establecen trámites y plazos que deben cumplirse en toda investigación preservándose el derecho de defensa de las partes involucradas, conforme a los principios constitucionales que nos rigen.

En un Estado de Derecho, ante el desacuerdo con una decisión judicial, deben prevalecer las razones de la ley y el ejercicio de los derechos recursivos, resultando inaceptable cualquier actitud agresiva de parte de los particulares hacia quienes ejercen la función judicial.

Nuestra institución expresa un SINCERO APOYO a los Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público afectados que han visto alterada su tranquilidad familiar ante estas conductas reprochables, y manifiesta su solidaridad ante esta situación, reiterando enfáticamente el más absoluto rechazo a este tipo de comportamientos, que constituyen una afrenta a la independencia judicial, pilar fundamental de una República.

Comisión Directiva - Colegio de Magistrados y Funcionarios Poder Judicial Provincia de Corrientes