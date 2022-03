Senadores misioneros votaron a favor del acuerdo con el FMI

viernes 18 de marzo de 2022 | 6:02hs.

Los tres legisladores que representan a Misiones en el Senado de la Nación anticiparon ayer a El Territorio su voto a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar 45.000 mil millones de dólares de deuda con ese organismo, cuyos vencimientos empiezan a operar la semana próxima.

Se trata de los senadores Maurice Closs, del bloque del Frente de Todos, Magdalena Solari, del Frente de la Concordia Misionero, y Humberto Schiavoni, de Juntos por el Cambio, que anoche al cierre de esta edición se preparaban para votar afirmativamente.

Este apoyo de los senadores misioneros se suma al respaldo de los diputados nacionales oriundos de la tierra colorada, que se concretó la semana pasada. Como resultado, la totalidad de los representantes misioneros en el Congreso de la Nación se ubicaron del lado político que eligió evitar la caída en default por sobre las diferencias al momento de referirse al acuerdo alcanzado por nuestro país con el organismo internacional.

La única excepción a la regla misionera fue la diputada del Frente de Todos, Cristina Brítez que fiel a su pertenencia a La Cámpora y al líder político de ese espacio, el diputado Máximo Kirchner, votó en contra del proyecto enviado por el presidente Alberto Fernandez al Congreso de la Nación.

“Se viene un tiempo de ajuste”

El senador del Frente de Todos, Maurice Closs, fue parte de los senadores de ese bloque oficialistas que votarían a favor de la aprobación del acuerdo con el FMI diferenciándose de otros legisladores del riñón kirchnerista con postura contraria al acuerdo.

“Voy a votar afirmativamente porque es la única alternativa que veo para salir de alguna manera de esta dificultad de deber ese monto de dinero. No encuentro otra forma de hacer frente a esto que no sea un acuerdo para empezar a pagar la deuda”, explicó el ex gobernador misionero.

Seguidamente agregó que “después de que el acuerdo sea ley se viene un tiempo de aguante y de ajuste que como siempre recaerá en todo el pueblo argentino. Por eso no creo que el panorama que venga para adelante sea para festejar. Tenemos un país quebrado y endeudado, sin reservas, con una inflación del 5% mensual con tipos de cambios múltiples. Y frente a ello claramente lo que se viene por delante es un tiempo duro”.

Seguidamente Closs destacó que “el propio presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce, fue muy concreto cuando vino al Senado a explicar la precariedad de nuestro sistema de reservas. Es por eso que realmente no veo otro camino alternativo a este acuerdo. Es lo único que se puede hacer y es obvio que eso significa un ajuste para no tener tantas exigencias hasta fines del 2026 y ver si de acá a ese año somos un país que puede volver a los mercados y salirse de este esquema tan rígido”.

Finalmente ayer en el recinto del Senado, Closs comparó el acuerdo con el FMI con el momento en que una persona decide internarse en un centro de rehabilitación para adicciones. “Lo hace porque sabe que ya probó otras formas de dejar las drogas y no pudo, por eso recurre a esta última instancia. Lo mismo nuestro país recurre al FMI porque ya nadie más nos presta un solo dólar. Argentina hizo las cosas tan mal que nadie te da un mango. El FMI es la última ambulancia que llega, es el prestamista de última instancia”.

“Hay que elegir el mal menor”

Por su parte, la senadora Magdalena Solari, que forma parte del bloque unipersonal Frente Renovador de la Concordia Misionero, dijo a El Territorio que “es un tiempo donde más allá de la pertenencia ideológica en forma mayoritaria todos entendemos en que hay que evitar el default” y en ese contexto explicó que “en política como en la vida a veces hay que elegir el mal menor”.

“Es obvio que no es una situación deseada la que estamos tratando hoy -por ayer- los senadores, porque lo ideal es que esa deuda no existiese, que nunca hubiese sido tomada. Pero la realidad es otra y en el contexto histórico que nos toca tenemos que elegir el mal menor sabiendo que una cesación de pagos generaría mucho mayor dolor para todos los argentinos”, dijo.

Seguidamente la senadora destacó que después de la aprobación de la ley “debe venir un nuevo acuerdo con la gente y ahí es donde los misioneros sabemos en carne propia que siempre los más perjudicados somos los de la periferia. Porque las políticas públicas nacionales se implementan pensando en dos o tres distritos más populares y el conjunto del resto del país siempre queda pendiente para después”.

En ese sentido la senadora planteó que ese acuerdo con la gente debe ser federal esta vez más que nunca. Esperamos eso en el día después de esta nueva ley. Misiones como provincia que siempre cumple, esta vez esperamos que nos cumplan a nosotros. Es larga nuestra lista de reclamos entre la falta de gas natural, el combustible más caro del país, las asimetrías comerciales con los países vecinos y puedo seguir con la lista que bien la conocemos los misioneros. Por eso ahora tenemos la oportunidad de empezar a hacer realidad esos planteos”.

“Oposición responsable”

Por último, el senador misionero Humberto Schiavoni, que preside el bloque del PRO, explicó que “somos una oposición responsable que entiende el momento que estamos viviendo y por eso vamos a apoyar el proyecto de ley, pero eso no significa que estemos de acuerdo con la política económica que implementó el gobierno nacional desde el 2019, que va en contra de lo que necesita el aparato productivo del país para ponerse en marcha”.

Antes de ingresar al recinto, Schiavoni anticipó que el bloque del PRO “será coherente con lo que este espacio político ya votó la semana pasada en la Cámara de Diputados”. Pero inmediatamente aclaró que “eso no implica que desde Juntos por el Cambio apoyemos el plan económico de este gobierno. Sólo lo hacemos para evitar el default porque sería catastrófico para las personas, las provincias y las empresas”.

Finalmente pidió “desterrar el tipo de relatos que ubica al gobierno de Macri como tomador de una deuda ilegal. Hay documentos públicos que atestiguan la rigurosidad con que se siguieron todos los pasos legales que por ese entonces eran el marco jurídico”.

