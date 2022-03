Puerto Rico: vecinos del barrio San Alberto van camino a regularizar la tenencia de sus tierras

miércoles 16 de marzo de 2022 | 15:26hs.

Este mediodía se entregaron los primeros 106 boletos de compraventa a ocupantes de los terrenos originalmente pertenecientes a la Compañía Eldorado, ubicados en San Alberto Puerto, localidad de Puerto Rico.

Se trata de los primeros documentos que otorgan legalidad a la tenencia de esas tierras previo a la obtención del título de propiedad, aunque se adelantó que en los meses siguientes entregarán a los restantes beneficiarios que son alrededor de 300 familias.

Los funcionarios presentes, entre los que estuvo el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, aclararon que tanto la mensura como la escritura serán gratuitos para los vecinos de San Alberto, ya que la provincia se hará cargo de esos costos.

En tanto, los beneficiarios ya acordaron abonar a los apoderados de la Compañía Eldorado una cuota social durante de 36 meses en concepto de abono del costo del lote, cuya mensura respetó las dimensiones que cada ocupante declaró poseer.

Presente y futuro

"Estas son cuestiones que dignifican al ser humano, a la persona, por eso agradezco al intendente de ocuparse de esos temas, además de otras cuestiones sociales que son muy importantes para la convivencia, el crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo", expresó el primer mandatario provincial y continuó diciendo que "desde la política se debe tomar la decisión de hacer esta regulación porque pasan generaciones y generaciones, como ha pasado en este caso con casi siete generaciones por este lugar, y es ahí donde no está la gran obra porque no hay un hospital, como el que estamos haciendo en Puerto Rico, no hay una gran plaza, sino una pequeña parcela de terreno que es la vida, el pasado, el presente y el futuro de San Alberto".

"Sin esto no hay presente y no hay futuro, no se puede construir nada sobre un lugar que no es de uno, esto genera en ustedes sujetos de derecho para que todo lo que se haga en este lugar sea de ustedes y de las generaciones que vienen y ustedes lo dispongan de acuerdo a su proyecto de vida y a su futuro, hay que asegurar el bienestar de los que viven en este lugar. Nada se puede construir en base a la inseguridad de que es mío o no, la certeza de que es algo suyo les da a ustedes también la responsabilidad de ayudar y de acompañar las políticas públicas que a partir de ahora forman parte también de la responsabilidad de ustedes, porque son dueños de ese lugar, estas son las grandes obras, estas más de 100 familias son hoy sujetos de derecho, del derecho más importante después del derecho a la vida, que es su casa, su propiedad", puntualizó hablándoles a los vecinos beneficiados.

Igualdad de oportunidades

Por su parte, el intendente Carlos Koth manifestó que "los vecinos de San Alberto hace casi 80 años esperan el título de propiedad del lote que ocupan. Estamos saldando así una deuda histórica de la dirigencia política con la comunidad, además de incluir, dar acceso a la igualdad de oportunidades y hacer justicia social con casi 300 familias que además pasan a ser contribuyentes municipales, pagando la Tasa General de Inmuebles a partir de ahora".

El acto se desarrolló en el salón Comunitario de San Alberto Puerto y además de Herrera Ahuad y Koth estuvo el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala y el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), Santiago Ros, además de un numeroso grupo de vecinos.