Otra vez no hubo acuerdo por el precio de la yerba y volverá a fijarlo la nación

miércoles 16 de marzo de 2022 | 5:15hs.

El directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) resolvió ayer enviar la resolución de precios para la materia prima yerbatera a la Secretaría de Agricultura de Nación, al no arribar a un acuerdo entre las partes, compuesta por productores, secaderos, cooperativas, industriales y representantes de los gobiernos de Misiones y de Corrientes.

En la última instancia de negociación que se celebró ayer, los productores pedían llevar a 65 pesos el valor de la hoja verde puesta en secadero y a 250 pesos en el caso de la yerba canchada, monto que fue apoyado por Producción, Cooperativas, Secaderos y el gobierno de Misiones. Por su parte, el sector industrial mantuvo su oferta de 52 pesos, mientras que el gobierno de Corrientes, también integrante del directorio, se abstuvo de votar.

Según lo establecido en la ley 25.564, que regula el funcionamiento del Inym, los precios mínimos para el kilogramo de hoja verde de yerba mate y el kilogramo de la canchada deben ser acordados dos veces al año y por acuerdo unánime del directorio.

De esta manera, de 40 sesiones de fijación de precios que se realizaron en dos décadas por parte del Inym, en 24 oportunidades fue Nación el que determinó el valor de la materia prima, mientras que en 16 veces el importe se definió de manera local, a través del acuerdo unánime. La última vez que hubo consenso en Misiones fue en marzo de 2020.

Tras la reunión, desde el sector productivo argumentaron que el precio de la materia prima debe ser de 65 centavos de dólar, conforme con las últimas declaraciones del presidente de la Legislatura misionera, Carlos Rovira. Asimismo, esperan que el importe que ahora está en manos de Nación “se acerque a los valores que se comercializan actualmente en el mercado”.

Por otra parte, desde el sector industrial estimaron que el incremento que determinará la Secretaría de Agricultura rondaría el 10% más de lo que se determinó en el último laudo, que se efectivizó a mediados de noviembre.

Discusiones y posturas

La reunión se realizó ayer en horas del mediodía y duró poco más de una hora. Allí, los representantes de cada uno de los sectores volvieron a defender los valores que fueron puestos sobre la mesa en los últimos encuentros. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

Tras la reunión, Marcelo Hacklander, director por parte del área de Producción del Inym, lamentó que no se haya arribado a un acuerdo entre las partes e insistió en el valor de 65 pesos para la hoja verde y de 250 pesos para el caso del kilo de la canchada.

Asimismo, indicó a El Territorio que de cara al inicio de la zafra gruesa “los precios serán de acuerdo al faltante de hoja verde, va a seguir aumentando el valor puesto en secadero, al mismo tiempo que la canchada irá subiendo”. También comentó que hay cooperativas que actualmente están abonando entre 195 y 205 pesos el kilo de la canchada. “Es algo inevitable, el precio de la materia prima irá subiendo”, agregó.

Comentó que desde la industria de Corrientes se solicitó 52 pesos para la hoja verde y 175 pesos para la canchada. Los secaderos, en tanto, coincidieron en el valor de la hoja, pero para la canchada solicitaron 200 pesos por kilo.

“Esperamos que Nación fije el precio lo más pronto posible y que sean valores cercanos a lo que se está pagando en el mercado”, insistió Hacklander. Actualmente, algunos secaderos de las zonas Centro y Sur abonan la materia prima alrededor de 55 pesos. En cuanto a los tiempos, en la última discusión se mandó a laudo a finales de septiembre y la respuesta del precio oficial fue a mediados de noviembre.

En tanto, Raúl Ayala Torales, representante del sector industrial, señaló que “las posturas de precios eran inconciliables por la diferencia”.

“Los productores pidieron un valor en sintonía con lo que pidió el presidente de la Legislatura, pidieron 65 pesos de hoja verde, un 30 por ciento más caro de los valores actuales. Eran valores inalcanzables para la industria”, adujo.

Ahora, será Nación la que determine el precio. Sobre este punto, el directivo del Inym consideró: “Pensamos que no va a haber mucha variación con el último laudo, no hay muchas esperanzas de que se otorgue un aumento significativo teniendo en cuenta que la yerba está dentro de los Precios Cuidados y la industria no puede trasladar esos incrementos en este contexto inflacionario”. Al ser consultado sobre un posible monto de incremento, estimó que rondaría el 10% sobre el número actual del último importe establecido desde Nación, de 36,86 pesos y de 139 pesos para el caso de la canchada.

Incidencia de la sequía

La zafra gruesa, desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre, tendrá en su arranque un panorama particular como producto de la sequía que desde hace tiempo afecta a la provincia.

Los referentes del sector yerbatero explicaron que la zona Sur misionera y el Norte de Corrientes fueron los sitios más afectados por el fenómeno climático, que repercutirá en el rendimiento de la producción.

“Va a faltar hoja verde y los productores esperan que las plantas vuelvan a brotar, excepto en varios sectores del Sur donde las plantaciones quedaron destruidas por la sequía. En el resto, la situación es más o menos similar”, dijo Ayala Torales. Luego, estipuló que durante abril habría poca cosecha y que “si las condiciones de lluvias se mantienen, recién avanzado el mes se podría empezar a cosechar”, por lo que habrá faltante de yerba.

“Ahora se paga sobre un determinado precio, pero no hay yerba. Y tampoco hay mucha compra. La situación que hoy se vive se verá el año que viene, porque la materia prima de ahora se verá el año que viene luego de la estacionalización de la producción”, agregó.

Hacklander coincidió y subrayó que “durante la discusión de precio se habló de la situación y se habló que toda la zona productiva no está en un pleno desarrollo y el crecimiento de la hoja va a tardar más para que las plantas puedan mejorar. Las lluvias que vinieron fueron un alivio, pero muchas plantas quedaron sin hojas porque muchas de las plantas quedaron sin hojas por la falta de humedad y por el estrés de la sequía”. En este contexto, afirmó que la cosecha se retrasaría al menos por unas semanas.

Al final, destacó el acompañamiento del Inym a través del programa de tanques y motobombas como elementos paliativos para sobrellevar la crisis hídrica que atravesó la provincia por la falta de abundantes lluvias que en junio próximo cumplirá tres años.



En cifras

$ 36,86

Hasta el 31 de marzo es el valor en vigencia del kilo de hoja verde, precio que fue fijado por Nación en noviembre. La canchada, en 139 pesos.

24

De 40 sesiones de fijación de precios, en 24 ocasiones el valor de la hoja de yerba mate fue definido por Nación, mientras que 16 veces hubo acuerdo local.