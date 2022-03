Unidos para seguir creciendo se imponía en comicios de Cela

lunes 14 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Con un total de 1.045 votos emitidos ayer sobre un total habilitado de 11.875, los socios de la Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos de Leandro Alem (Cela) eligieron a través de asambleas divididas en nueve distritos a los 166 delegados que antes del 30 de abril deberán reunirse para tratar la memoria, balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre pasado y elegir a dos nuevos consejeros más el síndico por parte de la entidad de la zona Centro.



Las asambleas distritales comenzaron ayer a las 8 y se extendieron hasta las 15.



En este contexto, se relevaron resultados a los que accedió El Territorio.



Por ejemplo, en el distrito 6 donde encabezaba la lista de “Unidos para seguir Creciendo” (UPC) el propio intendente, Waldemar Wolenberg a través de su establecimiento yerbatero, quien obtuvo el 37% de los votos contra el 63% que logró la lista “Vecinos en Acción” (VA) encabezada por Luis Krawczuk y también integrada por el ex concejal Aníbal Gorocito.



Una situación distinta se vio en el distrito 9 donde Unidos para seguir Creciendo, que llevó en su cabeza de lista al ex presidente de la Cela, Dante Genessini junto a Helard Feltan y el médico Carlos Sebely se impusieron con el 58 % de los votos a Vecinos en Acción, que llevaba a Cristian Cantero.



En el distrito 1, que se votaba en la casa de la Cultura y el Bicentenario de Alem, se debían elegir 14 delegados y la lista oficial era encabezada por el ex diputado y actual vicepresidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) , Jorge Peterssen, quien obtuvo 7 delegados al igual que Vecinos en Acción que llevaba en su lista a otro ex concejal, Aníbal Goichik.



En tanto, en el distrito 2, que llevaba como cabeza de lista al actual presidente de la entidad, Juan Carlos Jungengel por el espacio Unidos para seguir creciendo, la lista oficial se imponía logrando 11 delegados contra 8.



Al cierre deesta edición, los cómputos provisorios hablaban de 58 delegados para Vecinos en Acción y 108 para Unidos para seguir Creciendo.



Sin embargo, varios socios anticiparon ayer concurrir a la Justicia por presunto incumplimiento con la ley 20.377 de Cooperativas, que en su artículo 54 precisa que “los consejeros, síndicos, gerentes y auditores tienen voz en las asambleas, pero no pueden votar sobre la memoria, el balance y demás asuntos relacionados con su gestión ni acerca de las resoluciones referentes a su responsabilidad”.