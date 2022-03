Desde este jueves, el kilo del pan pasará a costar 190 pesos

miércoles 09 de marzo de 2022 | 14:07hs.

Miguel Krawczuk presidente del Centro de Industriales Panaderos, en diálogo con Ravioactiva 100.7. contó que luego de una reunión de la comisión del centro de Panaderos y el Ministro de Hacienda, llegaron a un acuerdo sobre el precio del kilo del pan. En este sentido, se informó que que el mini francés y similares quedará en 190 pesos el kilo con el programa Ahora Pan.

Además agregó que volverán a reuninirse porque hay mucha "incertidumbre con respecto a los precios", debido a que no se está consiguiendo harina. Por esa razón el presiende del centro mostró su acuerdo con el ministro de economía y de la comisión de panaderos respecto de la actualización del precio. "Uno de los grandes problemas en este momento es que los mayoristas no están entregando la harina porque no tienen. De diciembre hasta hace una semana la bolsa de la materia prima subío hasta un 67%, estaba 1800 pesos, hoy están pidiendo 2.300 o 2000, 2.500 pesos", declaró.

Krawczuk también expresó que en otras provincias el aumento incluso fue mayor, como en Tucumán donde el kilo del pan está 270 pesos. Mientras que en Mendoza también está a 270 pesos, y en Buenos Aires hay panaderías que tienen entre 220 y 300 pesos el kilo del panificado.

Con respecto a la relación del faltante de harina, como consencuencia dela guerra entre Ucrania y Rusia, Miguel aclaró que nadie tiene un panorama claro y todo está aumentando, "también aumentó el precio de la margarina, la levadura y el gas, este último es el que más afecta al precio del pan", sentenció.

Este nuevo acuerdo de actualización del Ahora Pan compensa para que la mayoría de las personas puedan comprar a un precio accesible, pero deberán continuar el diálogo para ver qué sucede con la harina en los próximos días. Si bien panaderos se mostraron preocupados porque los mayoristas no estan estregando las bolsas de harina, Miguel aclaró que no cree que haya faltante de pan en las panaderías.