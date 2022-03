Las misteriosa "Z" que llevan las tropas rusas

miércoles 09 de marzo de 2022 | 10:53hs.

* La letra "Z", que apareció pintada en blanco en los tanques rusos que entraban en Ucrania, se ha convertido desde entonces en un símbolo de reunión para los partidarios prorrusos de la invasión de Ucrania, aunque su significado sigue siendo discutido.

Desde el 24 de febrero y el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, es una letra que ha aparecido aquí y allá en el teatro de operaciones militares. Muchos observadores han visto esta "Z" pintada con pintura blanca en los tanques rusos que entran en Ucrania sin poder determinar su significado exacto.

Sin embargo, no es raro ver este tipo de marcas en el equipo militar para ayudar a distinguirlo. Por ejemplo, el ejército estadounidense pintó chevrones (símbolo de heráldica con la forma de un compás) en sus tanques durante la invasión de Irak. Este fue uno de los primeros intentos de explicar el significado de la letra "Z". Una fuente militar no identificada dijo al tabloide británico The Sun que era "crucial que cualquier fuerza atacante pueda ser distinguida, especialmente desde el aire, donde las fuerzas rusas tienen ahora un control total". “Los ucranianos tienen tanques y vehículos muy similares".

"Por la victoria"

Pero también se han visto otras letras en los tanques rusos, como la "V" y la "O". Según Michael Clarke, antiguo director del think tank británico RUSI, estos símbolos podrían estar basados en la localización e indicar el objetivo geográfico de cada unidad. Si sólo se utilizaran para distinguir entre vehículos rusos y no rusos, bastaría con utilizar un solo símbolo", declaró a Sky News. “Probablemente son símbolos que determinan en qué dirección se mueve cada unidad, por ejemplo, noreste o noroeste", dijo. Esta suposición está respaldada por el cuartel general del ejército ucraniano, que publicó un documento en Twitter en el que se enumeran las diferentes letras que utiliza el ejército ruso en sus vehículos y la dirección geográfica asociada a ellas.

Curious about what letter markings on Russian troop vehicles mean? Ukrainian General Staff has provided a decoder:



Z: Eastern Forces

|Z| - Crimea Forces

O - Forces from Belarus

V - Naval infrantry

X - Kadyrov’s Chechens

A - Special Forces (National Guard, FSB, Special Ops) pic.twitter.com/pkbDw01nr3 — Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) March 2, 2022

También se han propuesto otras interpretaciones de las letras. Según algunos, podrían referirse al presidente ucraniano y a las iniciales de su nombre completo: Volodymyr Oleksandrovytch Zelenski. Pero fue finalmente el Ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, quien puso fin al suspenso el domingo diciendo que la "Z" provenía de la preposición "Za" que se encuentra en la frase "Za pobedu" que significa "Para la victoria" en ruso. Sin embargo, esta información debe tomarse con precaución, ya que no se ha aclarado el significado de las demás letras.

La "Z" se extiende en la sociedad civil

Aunque el uso de la "Z" comenzó en los teatros militares, se ha extendido desde hace varios días en la sociedad civil rusa, donde muchas personas muestran con orgullo este símbolo en las redes sociales pero también en los espacios públicos. En Twitter, el investigador Kamil Galeev, del Wilson Center de Washington, D.C., informa de que los vehículos con la letra "Z" en sus parabrisas en las ciudades rusas son cada vez más comunes, y mucha gente lleva camisetas con el símbolo. Otros también están añadiendo una "Z" a su nombre en las redes sociales para mostrar su apoyo a la guerra en Ucrania.

Recientemente, Ivan Kuliak causó polémica en la Copa del Mundo de Gimnasia de Doha. El gimnasta ruso que quedó tercero en la prueba de barras paralelas compitió con una "Z" en su camiseta. En el podio, se encontraba junto al medallista de oro ucraniano Ilia Kovtun. A pesar de la investigación iniciada por la Federación Internacional de Gimnasia, la atleta de 20 años recibió el apoyo de Vassili Titov, presidente de la federación rusa.

¿Una herramienta de propaganda para el Kremlin?

Este símbolo de apoyo a las fuerzas rusas parece estar convirtiéndose en una verdadera herramienta de propaganda para el régimen de Putin. En sus páginas de Instagram y Telegram, el Ministerio de Defensa ruso llegó a dividir la letra en varios mensajes: "Za pobedu" ("por la victoria"), "Za mir" ("por la paz"), "Za pravdu" ("por la verdad"), "Za rossiou" ("por Rusia"), asociados a imágenes que sugieren una campaña de comunicación dirigida al público en general. Los medios de comunicación locales también publicaron una foto tomada desde el cielo de unos 60 niños enfermos, sus familias y cuidadores formando una "Z" en el patio nevado de su hospicio en Kazán, Tatarstán.

María Butina, expulsada de Estados Unidos en 2019 -tras ser condenada por espionaje-, simboliza la dinámica que rodea a esta sigla "Z". El feed de Instagram de esta mujer de 33 años, que será elegida para la Duma en octubre de 2021 bajo los colores del partido de Putin, está lleno de fotos en las que aparece con una camiseta negra con una "Z" blanca ya el 27 de febrero, tres días después del inicio de la guerra. En un video, todavía con su camiseta negra, dice: "¡Hagan su trabajo, chicos! Siempre los apoyaremos”.

La "Z", que ahora aparece masivamente en los espacios públicos, se ha convertido así en un símbolo de lealtad y fidelidad al Kremlin. Desde los políticos hasta los famosos, pasando por algunos influencers, todos quieren presumir de usar la "Z". En una sociedad rusa en la que la libertad de expresión y de prensa está cada día más coartada, quién sabe si no llevar este símbolo no se considerará pronto un signo de deslealtad al régimen de Vladimir Putin.

* Por Pierre Fesnien para el sitio de Radio France Internacional.