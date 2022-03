Investigaciones Complejas se hizo cargo de las pesquisas del caso Gómez

miércoles 09 de marzo de 2022 | 3:00hs.

Ante la falta de avance en la pesquisa por el asalto que padeció la comerciante obereña Gladis Beatriz Gómez (39), quien desde hace una semana se halla en coma inducido por un disparo en la cabeza, la Jefatura de la Policía de Misiones decidió involucrar en el caso a la Dirección General de Investigaciones Complejas y a la División Cibercrimen, ambas con sede en la ciudad de Posadas.

En consecuencia, desde el lunes personal de ambas dependencias hacen base en Oberá y el mismo día estuvieron en el lugar del hecho y se entrevistaron con familiares, amigos y vecinos de la víctima con el objetivo de recabar datos que permitan dar con los autores del hecho.

El violento asalto se registró el miércoles pasado, alrededor de las 21.30, en el local de calle Piedrabuena, esquina Colombia, en el barrio Lomá Porá.

Antes de entrar en shock la misma víctima precisó que fue abordada por dos motochorros, aseguró que no se resistió y quiso entregarles el dinero que tenía, aunque igual efectuaron dos disparos con un calibre 32. Una de las balas impactó en el cráneo de Gómez y otra fue hallada en un charco de sangre.

Por la gravedad del cuadro se halla internada en terapia intensiva, con altas dosis de sedación y asistencia respiratoria mecánica. Al cierre de esta edición su cuadro seguía siendo crítico, precisó Héctor González, director del Hospital Samic de Oberá.

Con relación a los autores del hecho, si bien en las horas posteriores surgieron algunos datos que derivaron en una serie de allanamientos, lo concreto es que pesquisa se estancó y por ello la cúpula policial ordenó la intervención de personal de Posadas.

Reclamo del obispo

El caso de Gladis Gómez generó enorme conmoción en Oberá, al tiempo que las autoridades policiales resolvieron reforzar los esfuerzos para tratar de dar con los autores del hecho.

En ese contexto, el segundo jefe de la Policía de Misiones, Víctor Maj, viajó a Oberá el lunes y se entrevistó con las autoridades de la Unidad Regional II, jefes de comisarías y divisiones, ocasión en la que subrayó que se trata de un caso prioritario.

Por la tarde supervisó diversas tareas y estuvo en permanente contacto con los investigadores.

En tanto, desde la Parroquia Cristo Rey, donde Gómez se desempeñaba como catequista, reprogramaron para hoy la marcha por justicia prevista. La convocatoria fue pactada para las 19, en el Centro Cívico.

Por su parte, el obispo de Oberá, Damián Bitar, presidió la misa del domingo en la Parroquia Cristo Rey y expresó la “tristeza, dolor e indignación” que produjo a la comunidad el hecho en perjuicio de Gómez, al tiempo que pidió por “la detención de quienes atentaron contra su vida”.

“(…) cuando no salíamos del asombro por el doble homicidio de una madre y su hija en San Antonio, nos enteramos de lo que le tocó vivir a Gladis, por la que hoy rezamos de manera especial y sentida”, señaló Bitar.

Y agregó: “Este acto de robo y violencia criminal que padeció esta joven de la comunidad parroquial nos llenó de tristeza, dolor e indignación. Nos unimos al pedido del párroco y de su familia por un pronto esclarecimiento del hecho y la detención de quienes atentaron contra su vida, a quienes les deberá caer el peso de la ley a fin de reparar semejante daño y prevenir nuevos actos delictivos de los que nadie, ninguno de nosotros, está exento”.

“No se resistió”

Por las circunstancias del caso varios medios nacionales se hicieron eco del asalto en perjuicio de Gladis Beatriz Gómez. Uno de los aspectos que más conmovió fue que al momento del hecho la víctima hablaba por teléfono con su padre, Roberto Gómez (58), quien en forma dramática se enteró de lo sucedido.

“Eran pasadas las ocho y media de la noche cuando hablamos. Me atendió y me dijo que había cerrado un ratito el negocio porque los perros se escaparon y tuvo que buscarlos. Me dijo que ya los había atado y que estaba abriendo de vuelta. En eso escuché como si cayó una chapa. Entonces ella me dijo: “papi, entraron a robar y me dispararon. Llamá a la Policía””, detalló en exclusiva en diálogo con El Territorio.

Inmediatamente el progenitor se contactó con Rafaela, otra hija que reside en Oberá, a quien le comentó lo sucedido y le pidió que avisé a la Policía.

Sobre las circunstancias del hecho, opinó que “los delincuentes capaz pasaron y la vieron que estaba abriendo el negocio, ya era oscuro y estaba sola. Ella estaba desprevenida, pero justo estaba hablando conmigo cuando pasó”.

En tanto, se preguntó “por qué tanta maldad de dispararle, porque ella no se resistió Ahora lo único que pedimos es que se recupere, y que agarren a los delincuentes”.

Rafaela precisó que “Gladis siempre nos contaba de robos que había en la zona, a algunos departamentos y vecinos, pero nunca pensamos pasar por algo así”.

Asimismo, indicó que su hermana llegó consciente al Hospital Samic, al punto que pudo dar los datos que apuntaron la investigación hacia dos motochorros, aún no identificados.

En ese sentido, subrayó que “llegó a decirles a los vecinos que quiso darles la plata a los ladrones, que no se resistió. Pero igual le dispararon”.