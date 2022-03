Crece el número de casas que se ponen en venta, pero el mercado está parado

viernes 04 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Desde hace tiempo, en diferentes puntos de la ciudad se observan propiedades con carteles en la fachada que indican que una casa o un departamento están a la venta, hecho que se intensificó en los últimos meses. En este sentido, desde el sector inmobiliario afirman que creció la colocación de inmuebles para vender dentro del mercado. Los motivos para ello son diversos, pero uno de los más observados tiene que ver con el rédito económico que genera la transacción, en el afán de otras inversiones.

Si bien aumentó la disponibilidad en el mercado, se registran muy pocas operaciones de compra de viviendas, al menos en lo que se observó durante el primer bimestre del 2022. La imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios como también los costos incidieron en el panorama que actualmente atraviesa el sector, tanto en Posadas como en Iguazú. Pese a que las ventas están al borde de la parálisis, las consultas por precios de los predios, zonas y características de los inmuebles se mantienen.

Sobre este punto, el empresario inmobiliario Luis Sosa expresó a El Territorio que “desde hace tiempo que hay propiedades en venta y en los últimos meses se fueron incorporando propiedades a la plaza, sumando más al stock disponible. Pero no se venden mucho”. En este sentido, indicó que los motivos personales para poner una casa o departamento en venta son los más observados, para a partir de ello obtener rédito económico.

Pese a la disponibilidad de inmuebles para la venta, no se concretan grandes cantidades de ventas. “El mercado está parado. Hay ventas, pero no son las esperadas y no se normaliza esta situación”, explicó Sosa, quien luego añadió que esta situación se observa en todos los segmentos del ámbito, desde propiedades pequeñas a grandes terrenos o edificaciones. La falta de créditos para la compra, como también el escenario económico actual que atraviesa el país son parte de los motivos que inciden en este tipo de operaciones del sector inmobiliario.

Luego, estimó que esta situación se acentuó en el primer bimestre del año. Atribuyó a que el escaso movimiento para este segmento se extendería al menos hasta después de Semana Santa. “Entre enero y febrero las familias destinan el dinero en vacaciones, ahora en marzo con gastos en el inicio de las clases. A partir de ahí, para abril o después se piensa más en inversiones, pero la situación económica actual no es la mejor”, consideró. “Las familias están en crecimiento y necesitan casas con más dependencias, con patios, pero define mucho el precio. Aunque hay una realidad que provocó la pandemia y es que ya no se buscan departamentos para la compra sino casas que ya cuenten con todos los servicios”, subrayó el empresario. Sobre los valores, aclaró que son variables pero que oscilan entre los 5 y 20 millones de pesos según las características de la propiedad.

Por su parte, Julia Acosta Azoya, vicepresidenta de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), comentó que a nivel nacional se observó un crecimiento en la oferta de propiedades para la venta y, como contracara de una misma moneda, la oferta para el alquiler es escasa.

“Hay como una combinación rara en el que todos prefieren vender los inmuebles. En la provincia, durante todo el día miércoles tuvimos a estudiantes consultando por algún alquiler y no hay disponibilidad. Es un gran misterio el que todos hayan optado por la venta y no en el alquiler; y no pasa sólo en Misiones sino que a nivel país no hay oferta de inmuebles en alquiler”, adujo.

En cuanto a un precio estimativo de una propiedad, la empresaria señaló que rondan entre los 50 y 60 mil dólares. “Las operaciones se hacen en pesos, pero se manejan más o menos en esas cifras que hoy en día es un precio que se maneja en el mercado estándar”, aclaró.

Además, especificó que los lotes fueron más solicitados y vendidos durante la pandemia. “Fue como un resguardo de valor para muchos, algunos que ya sabían que no iban a poder ir de vacaciones o viajar optaron por comprar un lote”, aseguró. Sosa, en tanto, también coincidió con este panorama y acotó que “las zonas más solicitadas fueron aquellas situadas por fuera de Posadas, de Garupá y de Candelaria”.

Iguazú, con mercado parado

El mercado inmobiliario de Puerto Iguazú sigue parado, ya que no hay consultas por casas en ventas debido a la situación económica y se redujo considerablemente la cantidad de inmuebles en alquiler mensual ante la vuelta del turismo, ya que muchos propietarios manifiestan que es más rentable el alquiler de departamentos o cabañas amueblados por día ya que los costos son menores.

Mientras tanto, las inmobiliarias reciben constantemente pedidos de casas en alquiler sin poder brindar propuestas a los clientes.

La demanda de alquileres es grande y la oferta es reducida. No sólo se puede notar en las carteleras de las inmobiliarias sino que en los grupos de compra y venta de las redes sociales y grupos de Whatsapp constantemente se pueden contemplar pedidos de familias que buscan desesperados una casa o departamento en alquiler.

Asimismo, muchas veces, los requisitos y las restricciones de los inmuebles limitan aún más la oferta. Por otro lado, se puede notar un aumento considerable de casas en venta aunque no se registra movimiento o consultas al respecto

“La realidad es que en Puerto Iguazú hay muchas casas en venta y no hay demanda. Aún no se reactivó el mercado de compra y venta, no estamos registrando consultas”, explicó Joaquín Barreto, propietario de una inmobiliaria local.

No obstante, afirmó que la demanda de los alquileres aumentó considerablemente pero no hay oferta. “La realidad que muchos inmuebles que estaban en alquileres mensuales la gente volvió a poner en alquiler temporario para turismo durante la temporada. Esto perjudicó la oferta que había, complicando bastante el mercado” y agregó que “además hay que tener en cuenta el impacto de la ley de alquileres que no es beneficiosa, los propietarios dudan del hecho de tener que firmar un contrato de tres años; consideran que es muy largo”.

