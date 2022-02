Scaloni: "En el seleccionado argentino siempre hay un jugador bueno que queda afuera"

martes 01 de febrero de 2022 | 9:19hs.

El seleccionador de la Argentina, Lionel Scaloni, avisó este lunes que ningún futbolista tiene el puesto asegurado en el equipo de cara al Mundial de Qatar 2022 y que el partido del martes ante Colombia por Eliminatorias Sudamericanas le permitirá evaluar rendimientos.

"No nos casamos con nadie, siempre evaluamos rendimientos. Nos interesa el funcionamiento, seguir brindando respuestas como equipo", manifestó Scaloni en la conferencia de prensa virtual que brindó desde el predio de la AFA.

"En el seleccionado argentino siempre hay un jugador bueno que queda afuera. Históricamente. Es una selección muy potente, con grandes jugadores. Si querés jugar con equilibrio, a menos que juegues con cuatro delanteros. Siempre fuimos claros. En la posición ofensiva, estamos bastante servidos, y alguno tiene que esperar afuera y otros ni siquiera viene, pero son decisiones del entrenador", dijo Scaloni.

En ese contexto, Scaloni valoró la actitud del volante Guido Rodríguez. El jugador de Betis de España dio positivo de Covid-19 antes del partido ante Chile, se mantuvo en contacto con el cuerpo técnico y en cuanto el siguiente test dio negativo se reintegró al plantel.

"Se puso a disposición antes del partido. Siempre estuvo en contacto y eso es de admirar. Siempre les digo que hay que estar disponible y no darle la chance a otro compañero, ser un poco egoísta", indicó Scaloni.

El entrenador oriundo de Pujato, Santa Fe, anticipó que debe evaluar las recuperaciones físicas de jugadores como Alejandro "Papu" Gómez y Lucas Ocampos para definir el equipo que este martes enfrentará a Colombia en Córdoba por la 16ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Estamos esperando la evolución de algunos jugadores como el "Papu" y Ocampos, que en caso de recuperarse podrá tener un lugar en el equipo. De no tenerlo, el 11 va a variar un poco", aseguró el seleccionador argentino.

Scaloni no dio pistas sobre la inclusión de Paulo Dybala, quien en la previa aparecía como el reemplazante natural del crack rosarino Lionel Messi, ausente en la doble jornada en la búsqueda de su mejor versión física.

"Dybala es un jugador que ha estado siempre con nosotros y me interesa. Después yo decidiré quién juega, pero él puede cumplir diferentes funciones y puede ser el nueve del equipo. Confiamos en Paulo y luego la decisión pasará por mí", indicó el ex defensor de Newell's Old Boys.

El delantero de Juventus de Italia estuvo en el banco de los suplentes en el triunfo 2-1 ante Chile en Calama y aguarda por su oportunidad ante Colombia, mientras el entrenador ya evalúa la posible lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022.

De cara al partido del martes, Scaloni instó a los hinchas a un buen comportamiento en las tribunas: "Quiero que mañana la gente vaya a alentar y respetar al rival. Que no haya cantos racistas. Tenemos que ir a cantar por nuestra selección. No ayuda en nada".

Asimismo, solicitó a la prensa y público en general "bajar los decibeles" con respecto a los contratiempos sufridos en Chile con la demora en el aeropuerto y la falta de agua en el hotel de Calama.

"Tenemos que dejar de lado las especulaciones. Siempre pensamos que se hacen a propósito y a veces no es así. No tenemos que entrar en eso. No ayuda al fútbol sudamericano y tampoco al fútbol en general. Lo de Chile tiene que terminar ahí. Ni siquiera tiene que entrar la política. Los controles están y que se demore más de lo normal, puede pasar", aseguró Scaloni.

El seleccionador del campeón de América señaló que Colombia será "un rival difícil" más allá de los seis partidos que acumula sin triunfos y sin goles a favor en el certamen.

"Lo de Colombia no se ajusta a la realidad. En los últimos partidos generaron mucho, pero el fútbol le da la espalda en cuanto a resultados. Es un equipo que está siempre. Tiene grandes jugadores. Dependerá si vendrán a buscar el partido desde el primer minuto y cómo lo afrontarán. Buscaremos tener la iniciativa y sino aprovechar los espacios", apuntó Scaloni.

Por último, se refirió a la figura de River Julián Álvarez, cuya venta al Manchester City de Inglaterra ya se oficializó: "Estamos contentos con Julián, viene con poco fútbol por las vacaciones, pero confiamos que nos puede aportar y es un chico que para nosotros puede ser válido en diferentes posiciones. Falta para pensar qué hará dentro de seis o siete meses, lo evaluamos ahora".