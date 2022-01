Denunció el robo de una moto y lo atacaron entre ocho con machetes

domingo 30 de enero de 2022 | 11:00hs.

Hace una semana, en horas de la madrugada,un joven de 18 años fue atacado a machetazos y sufrió un profundo corte en la pierna derecha. Previo a ello, una de las personas involucradas le había robado una motocicleta.



El protagonista es Patricio Z., quien habló con El Territorio y comentó lo que sucedió esa madrugada, que le dejó como consecuencia una cicatriz de más de 10 centímetros, la cual traza una línea en la parte posterior del muslo.



Durante la mañana del ataque, según afirmó Patricio, se encontraba con tres amigos en la zona del anfiteatro de El Brete, en Posadas, cuando vieron a tres vehículos detenerse cerca de ellos.



“Estábamos con la moto estacionada y vimos que una Hilux, un Gol Trend y un Bora paran de la nada”, afirmó el joven. Agregó que rápidamente bajaron alrededor de ocho personas, quienes se dirigieron hacia ellos con palos, machetes y cuchillos.



En esa instancia, uno de sus amigos logró escapar, debido a que tenía la llave puesta en su motocicleta. A él, en tanto, no le dio el tiempo para arrancar la suya, por lo que no le quedó otra alternativa que correr con el tercer amigo.



“Voy corriendo y uno me alcanza, me da un machetazo y ahí yo resbalo. Viene otro y me empiezan a pegar, a pegar. Ahí corro otra vez, pero uno me da un machetazo en la pierna. Ahí me abre la pierna y me tiro del anfi, con esta pierna (tomándose de la izquierda) porque sabía que esta ya estaba re mal. Zarpado lo que sangraba”, amplió.



Pudo desplazarse hasta la calle y, aunque vio que los atacantes se dirigían a él, se acercó una camioneta de la Prefectura Naval y fue asistido por personal que arribó al lugar. El joven asegura que de no ser por esa intervención, no sabe cómo podría haber culminado el conflicto de sangre.



En tanto, la motocicleta que la víctima no llegó a arrancar fue brutalmente golpeada con machetes y hoy se encuentra a disposición de la Justicia como evidencia del ataque.



Robo organizado

Por otra parte,el pasado jueves 20 por la noche, Patricio Z. (18) denunció ante la Comisaría Decimocuarta que esa tarde había sufrido el robo de una motocicleta Honda Tornado 250 cuando, con el fin de negociar su venta, se encontró con un posible comprador identificado como Diego M.



El joven dijo que se habían comunicado por redes sociales y pactado el encuentro en el Barrio Fátima, pero el presunto comprador sacó un arma y se fue con el rodado sin entregarle el dinero.



En cuanto a este episodio, el entrevistado comentó que había ido al encuentro confiando en que lo habían citado en una dirección particular, pero, luego de la denuncia y posteriores investigaciones, resultó ser un departamento que se había alquilado por un día y, llamativamente, estaba vinculado a Ezequiel A., el mismo joven que le propinó machetazos días después.



El entrevistado confirmó un conflicto previo con esta persona y el grupo que lo acompañó en los ataques. También aseguró que lo sucedido el domingo está ligado con la denuncia realizada por este ilícito. Asegura que se enteraron de la presentación porque “tienen familiares en la comisaría”, según el padre del entrevistado.



Los allanamientos

Asimismo, las pesquisas policiales dieron con algunos nombres sospechosos y en la mañana del miércoles, cerca de las 7, se realizaron cinco allanamientos de forma simultánea en viviendas ubicadas en el barrio Sur Argentino, de Posadas, donde fueron detenidos dos jóvenes de 22 y uno de 19 años.



El operativo fue llevado a cabo por la División Robos y Hurtos, en conjunto con varias dependencias de la mencionada localidad.



El procedimiento, según consignaron fuentes policiales, tuvo como resultado la aprehensión de Cristian A. (19), Marcos A. (22) y Tobías B. (22).

El Bora celeste de los agresores y su moto destruida están incautados.

Además, se secuestraron dos teléfonos celulares marca Samsung, cinco machetes, la motocicleta Honda XR 250 sin dominio colocado y un automóvil marca Volkswagen modelo Bora, color celeste descrito por Patricio.



Asimismo, los detenidos y los elementos secuestrados fueron llevados a sede policial donde permanecen a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas. La investigación continúa a los fines de ubicar a los demás partícipes de los hechos.



Por un lado, persiste la búsqueda de Diego M., que en el momento del allanamiento a su vivienda se dio a la fuga por los techos de los vecinos colindantes. También está prófugo Diego M., quien habría huido de la provincia.